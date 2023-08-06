العدل تعقد اجتماعاتها الخاصة لإعداد مشروع قانون تنظيم اعمال الخبرة

غزة-وكالة الراي

عقدت اللجنة القانونية الخاصة اجتماعها الاول لإعداد مشروع قانون تنظيم اعمال الخبرة، والمشكلة من محمود البلعاوي رئيساً وبعضوية كل من ميسون أبو طير وايه عقل ورشا العمصي واسلام أبو السعود ومقرر اللجنة سماهر أبو عون.

وأوضح البلعاوي بان مشروع القانون يهدف لتنظيم جميع المسائل والأمور التي تتعلق بالخبرة القضائية وعمل الخبراء في القانون وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الأساليب الحديثة ويكون مكملا لقرار وزير العدل بشأن نظام اعتماد الخبراء.

وأشار إلى أهمية مشروع قانون تنظيم اعمال الخبراء في تطوير الإطار القانوني الناظم لتنظيم أعمال الخبراء الفنية والمهنية المتخصصة ، لافتاً ان الخبرة القضائية هي اجراء يستعين به القاضي في القضايا التي تحتاج الى خبرة فنية بالإضافة للخبرة القانونية.

واتفقت اللجنة على ضرورة استكمال اعداد مسودة مشروع القانون وهو ما يؤدى إلى سرعة الفصل في القضايا مما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة.

