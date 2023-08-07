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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2590) الاثنين7/8/2023

07 آب / أغسطس 2023 10:34

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2590)  الاثنين7/8/2023

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آب (أغسطس)

  • 1982م الموافق 17 شوال 1402هـ السبت اتفاق لبناني فلسطيني أمريكي (خطة فيليب حبيب) لإجلاء المقاتلين الفلسطينيين عن بيروت دون تعرض إسرائيل لهم.
  • 1981م مشروع "الأمير فهد"، حيث نشرت وكالة الأنباء السعودية يوم 7/8/1981متصريحاً للأمير فهد بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية في ذلك الحين ضمنه مشروعاً لتسوية النزاع العربي- الإسرائيلي.
  • 1955 م تأسيس جامعة بار إيلان الإسرائيلية في تل أبيب.
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