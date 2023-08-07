النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2590) الاثنين7/8/2023
أخبار فلسطينية
- محمود عباس يؤكد أهمية المُقاومة الشعبية السلمية في التصدي للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان
- حماس تصدر أحكاما بالإعدام بحق 7 أشخاص للتخابر مع إسرائيل في غزة
- الجهاد الإسلامي تتبنى ثلاثة نشطاء فلسطينيين اغتالهم الجيش الإسرائيلي في جنين
- السلطة الفلسطينية تطالب بوضع حزب بن غفير على قائمة تنظيمات الإرهاب
- الفصائل تتوعد.. جيش الاحتلال يستعد لإطلاق الصواريخ من غزة
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أخبار إسرائيلي
- المتظاهرون الإسرائيليون يطاردون نتنياهو إلى رحلات الاستجمام
- إعلام إسرائيلي: الجيش يعتزم توسيع عملياته العسكرية في الضفة
- المحكمة العليا في إسرائيل ستبت في عزل نتنياهو بتركيبة 11 قاضياً
- »الاستيطان مقابل تسهيلات للسلطة الفلسطينية
- »تل أبيب: الآلاف من مواطني أراضي 48 يشاركون بمسيرة "الأموات"
- الكابينت" يقر"تسهيلات" لدعم السلطة
اخبار دولية
- الإدارة الأميركية تصفه "بالإرهابي".. عنف المستوطنين يتفاقم بدعم حكومي إسرائيلي
- واشنطن: مطالبة بإدراج مجموعة "فتية التلال" ضمن المنظمات الإرهابية
اخبار عربية
- عدوان إسرائيلي جوي على سوريا.. واستشهاد 4 عسكريين
- وكالة بيت مال القدس الشريف تنظم منتدى "القدس للمرأة والشباب الفلسطيني"
- هيئة العمل الفلسطيني المشترك بلبنان تدعو لتثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم بمخيم "عين الحلوة"
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- مسؤول فلسطيني: الحكومة الإسرائيلية عنصرية تحاول تجميل صورتها بخطوات إعلامية
- فريق طبي أمريكي يزور قطاع غزة لإجراء عمليات جراحية وتدريب الأطباء
- مستوطن إسرائيلي يدهس طفلا فلسطينيا جنوبي الضفة- (فيديو)
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال 3 فلسطينيين في سيارة قرب جنين- (فيديوهات)
- الاحتلال يهجر 6 عائلات من تجمع بدوي شرق رام الله والسلطة الفلسطينية تحذر إسرائيل قبل اجتماع “الكابينت”
- المحكمة العسكرية بغزة تصدر أحكاما على 7 متهمين بالتخابر مع دولة الاحتلال
- فلسطين تبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين وتحذر من خطورة جرائم الاحتلال والمستوطنين
- الجهاد تنفي صلتها بحوادث إطلاق النار على مقرات السلطة وتؤكد: سلاحنا مصوب نحو رأس الاحتلال
- مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار بتل أبيب واستشهاد المنفذ- (صور وفيديو)
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الشرق الأوسط
- مقتل 4 جنود سوريين في هجوم إسرائيلي على محيط دمشق
- إعلام إسرائيلي: الجيش يعتزم توسيع عملياته العسكرية في الضفة
- المحكمة العليا في إسرائيل ستبت في عزل نتنياهو بتركيبة 11 قاضياً
- المتظاهرون الإسرائيليون يطاردون نتنياهو إلى رحلات الاستجمام
- الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين بالضفة الغربية
- السلطة الفلسطينية تطالب بوضع حزب بن غفير على قائمة تنظيمات الإرهاب
-
الغد الأردنية
- مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 4 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف محيط دمشق
- القدس.. أحياء ومشاريع استيطانية لتهويدها وتهديد الوجود المقدسي
- الإدارة الأميركية تصفه "بالإرهابي".. عنف المستوطنين يتفاقم بدعم حكومي إسرائيلي
- القدس.. أحياء ومشاريع استيطانية لتهويدها وتهديد الوجود المقدسي
- مسؤولون أمنيون سابقون يتحضرون لسيناريوهات انهيار النظام في إسرائيل
- إصابة 3 مستوطنين بعملية إطلاق نار في "تل أبيب"
- إعلام عبري: أحد قتلة الشهيد "معطان" عضو سابق بحزب "بن غفير"
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الاهرام المصرية
- محمود عباس يؤكد أهمية المُقاومة الشعبية السلمية في التصدي للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان
- المجلس الوطني الفلسطيني يُطالب المجتمع الدولي بوضع حد للاغتيالات الإسرائيلية في الأراضي المُحتلة
- مُنظمة التحرير الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تحاول تجميل صورتها بخطوات لا تتعدى ذر الرماد في العيون
- وكالة بيت مال القدس الشريف تنظم منتدى "القدس للمرأة والشباب الفلسطيني"
- قناة إسرائيلية تؤكد اغتيال قوة خاصة ثلاثة مُقاومين فلسطينيين بعد اعتراض سيارتهم في "جنين"
- عدوان إسرائيلي جوي على سوريا.. واستشهاد 4 عسكريين
- هيئة العمل الفلسطيني المشترك بلبنان تدعو لتثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم بمخيم "عين الحلوة"
-
الاخبار اللبنانية
- جنين تضرب تل أبيب: لا أمان للعدو
- مساعٍ لـ«خنق» المخيم: الاحتلال يضرب بيد السلطة
- كيف حولت «كتيبة جنين» المطارَد إلى مطارِد؟
- حادث تصادم في «السويس»: غرق قاطرة في ذكرى افتتاح التفريعة
الشرق القطرية
- مقدسيون لـ الشرق: المساس بالأقصى يفجر ثورة ملايين المسلمين
- حُسن الخاتمة.. فيديو يوثق لحظات مؤثرة لوفاة مؤذن مسجد فلسطين
الشروق المصرية
- مقتل وجرح عدد من عناصر الجيش السوري في قصف إسرائيلي طال محيط العاصمة السورية
- الجهاد الإسلامي تتبنى ثلاثة نشطاء فلسطينيين اغتالهم الجيش الإسرائيلي في جنين
- مسؤول فلسطيني: الحكومة الإسرائيلية عنصرية تحاول تجميل صورتها بخطوات إعلامية
- 11 قاضيا يصدرون الحكم بشأن قانون المساءلة في إسرائيل
- مستوطن إسرائيلي يدهس طفلا فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية
- حماس تصدر أحكاما بالإعدام بحق 7 أشخاص للتخابر مع إسرائيل في غزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- استشهاد فتى متأثّرًا بإصابته برصاص مستوطن في سلواد شرق رام الله
- بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- تخللتها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة
- ارتقاء 4 عسكريين بقصف إسرائيلي على دمشق
- حمادة: كل محاولات الاحتلال لوأد المقاومة عبث لا طائل منه
- بالفيديو مسيرات غاضبة في جنين تنديداً باغتيال الاحتلال ثلاثة فلسطينيين
- بالفيديو قوات الاحتلال تغتال ثلاثة شبَّان في جنين
صحيفة القدس
- استشهاد فتى متأثرًا بجروحه برصاص مستوطن قرب رام الله
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس
- قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على أهداف إيرانية بسوريا
- سموتريتش يجمد تحويل أموال للخطة الخمسية بالقدس
- واشنطن: مطالبة بإدراج مجموعة "فتية التلال" ضمن المنظمات الإرهابية
صحيفة الأيام
- إعدام ميداني: جيش الاحتلال يغتال 3 مقاومين من مخيم جنين وجلقموس قرب مفرق...
- »"الإداريون" يعيدون وجبات الطعام وخمسة منهم يواصلون إضراباً مفتوحاً
- »هدم ووقف بناء 15 منزلاً في بلدة يتما وتهجير ست عائلات بدوية شرق رام الله
- »"حماس" تمنح ترخيصاً لشركة خاصة بتشغيل عمال قطاع غزة في إسرائيل
- »بن غفير يطالب بالحصانة للمستوطن قاتل شهيد برقة
- »محكمة لـ"حماس" تقضي بإعدام سبعة أشخاص بتهمة التخابر مع الاحتلال
- »الاستيطان مقابل تسهيلات للسلطة الفلسطينية
- »تل أبيب: الآلاف من مواطني أراضي 48 يشاركون بمسيرة "الأموات"
» الحياة الجديدة
- استشهاد الفتى رمزي حامد متأثرا بإصابته برصاص مستوطن في سلواد شرق رام الله
- مصانع الحياكة والتجار في غزة يستعدون لموسم الزي المدرسي
- الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين
- حادث سير يودي بـ 24 شخصًا في المغرب
- فتوح: تصريحات بن غفير بشأن الشهيد معطان دعوة صريحة لارتكاب مزيد من القتل
وكالة الرأي
- اعتقالات خلال اقتحام الاحتلال عدة مدن بالضفة والقدس
- 6 معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- المـرور: 5 إصـابات في 15 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
- جيش الاحتلال يقتحم جنين وسط اشتباكات عنيفة
- استشهاد 4 عسكريين جرّاء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق
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وكالة صفا ط قيود
- استهداف الاحتلال للرياضة في القدس.. محاولة لبسط السيادة وطمس الهوية
- استشهاد فتى متأثرًا بجراحه في سلواد
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- 5 من عائلة واحدة.. الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا من الضفة والقدس
- بالفيديو اعتقال شاب.. الاحتلال يقتحم جنين وسط اشتباكات عنيفة
- استشهاد 4 عسكريين بقصف إسرائيلي على دمشق
فلسطين اليوم
- القيادي الأخرس: أبطال كتيبة جنين سيثأرون لرفاقهم وجرائم الاحتلال لن تكسر المقاومة
- بالصور استشهاد الفتى رمزي حامد متأثراً بإصابته قبل أيام في سلواد
- حملات دهم واسعة في الضفة والقدس تخللها اعتقالات للمواطنين
- بالفيديو وسط اشتباكات مسلحة… قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم جنين
- استشهاد 4 جنود سوريين وإصابة آخرين في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق
سما نيوز
- استشهاد فتى برصاص مستوطن قرب رام الله
- "الكابينت" يقر"تسهيلات" لدعم السلطة
- التعرف على هوية الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال في جنين
- الفصائل تتوعد.. جيش الاحتلال يستعد لإطلاق الصواريخ من غزة
- من بينهم قيادي بارز..بالفيديو: الاحتلال يغتال 3 شبان جنوب جنين
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عرب ٤٨
- سلواد: استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال
- اعتقالات بالضفة واشتباكات باقتحام الاحتلال لجنين
- "لجنة تسويات" للتفاوض مع أهالي القرى مسلوبة الاعتراف في النقب
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وكالة وفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- استشهاد الفتى رمزي حامد متأثرا بإصابته برصاص مستوطن في سلوا ...
- واشنطن: نشطاء يطالبون بإدراج مجموعة "فتية التلال" الاستيطاني ...
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آب (أغسطس)
- 1982م الموافق 17 شوال 1402هـ السبت اتفاق لبناني فلسطيني أمريكي (خطة فيليب حبيب) لإجلاء المقاتلين الفلسطينيين عن بيروت دون تعرض إسرائيل لهم.
- 1981م مشروع "الأمير فهد"، حيث نشرت وكالة الأنباء السعودية يوم 7/8/1981متصريحاً للأمير فهد بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية في ذلك الحين ضمنه مشروعاً لتسوية النزاع العربي- الإسرائيلي.
- 1955 م تأسيس جامعة بار إيلان الإسرائيلية في تل أبيب.
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