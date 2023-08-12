7 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى نظامك الغذائى

المطبخ الهندي مليء بأفضل المكونات المحملة بأفضل العناصر الغذائية، والزنجبيل هو أحد العلاجات العشبية التي تعود إلى العصور القديمة والتي توفر الراحة والدعم لصحتك العامة، حيث إن له تأثيرات مهدئة على المعدة علاوة على خصائص قوية مضادة للالتهابات، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الزنجبيل التى يجب أن تعرفها، بحسب موقع "هيلث شوت".

يستخدم الزنجبيل منذ آلاف السنين للأغراض الطبية ، وهو جذر قوي يقدم العديد من الفوائد الصحية.

الفوائد الصحية للزنجبيل



فيما يلي الفوائد الصحية للزنجبيل التي يجب أن تعرفها:



1. خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل جينجيرول ، والتي أثبتت خصائصها المضادة للالتهابات. وجدت دراسة نشرت في مجلة Molecules أن الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

قد تساعد إضافته إلى نظامك الغذائي في تقليل الالتهاب وتقديم الراحة من حالات مثل هشاشة العظام.

أظهرت العديد من الدراسات آثارًا إيجابية في تقليل الألم وتحسين وظيفة المفاصل لدى الأفراد الذين يعانون من هذه الحالات.

2. يساعد على الهضم

هل واجهت مشاكل عسر الهضم مؤخرًا؟ يمكنك إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي.

أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يستخدم منذ فترة طويلة كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي.

أظهرت الدراسات أن الزنجبيل له تأثير إيجابي على مقدار الوقت الذي يستغرقه الشخص في هضم الطعام.

قد تساعدك إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي أيضًا على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي مثل آلام البطن والانتفاخ والشعور بالامتلاء والغثيان ومتلازمة القولون العصبي.

3. يخفف آلام الدورة الشهرية

قد تكون فترات الحيض المؤلمة شائعة في الدورة الشهرية غير المنتظمة، لكن بعض الحالات الطبية مثل الانتباذ البطاني الرحمي يمكن أن تسبب المشكلة أيضًا.

قد يكون الألم المفرط الذي يجعلك تتغيب عن العمل أو المدرسة بسبب حالة تسمى عسر الطمث.

وجدت العديد من الدراسات ، بما في ذلك تلك التي نشرت في المجلة التايوانية لأمراض النساء والتوليد، أن الزنجبيل قد يساعد في تخفيف عسر الطمث.

4. التحكم فى الكوليسترول

هل تعلم أن زيادة مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ من الأفضل الحفاظ على مستويات الكوليسترول في السيطرة على الأمراض.

وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن الزنجبيل يحتوي على خصائص تقلل من مستويات الكوليسترول الضار LDL ومع ذلك ، يجب تجنب تناول جرعات عالية من الزنجبيل.

5. قد يخفض مستويات السكر في الدم

قد يحتوي الزنجبيل أيضًا على خصائص مضادة لمرض السكري والتي ستساعدك على إنقاص الوزن.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الإيرانية للبحوث الصيدلانية أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين يتناولون الزنجبيل كل يوم لاحظوا انخفاضًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم.

أظهرت الدراسات أيضًا أن الزنجبيل يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل المضاعفات المتعلقة بمرض السكري.

6. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يساعد تضمين الزنجبيل في نظامك الغذائي على تقليل مستويات الكوليسترول ، والذي بدوره يمكن أن يساعد في تقليل أمراض القلب والأوعية الدموية.

بينما أظهرت الدراسات أن تناول الزنجبيل يمكن أن يكون له آثار إيجابية على صحة قلبك ، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتأكيد هذه الآثار.

7. قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان

تشير بعض الدراسات الأولية إلى أن الزنجبيل قد يمتلك خصائص مضادة للسرطان ويمكن أن يمنع نمو بعض الخلايا السرطانية.

وجدت دراسة نشرت في مجلة Gastroenterology أن الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للسرطان. ومع ذلك، فإن المزيد من البحث ضروري للتحقق من صحة هذه النتائج وفهم الآليات المعنية.