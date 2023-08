3 طرق يساعد بها ChatGPT العاملين لكسب المال

استخدم بعض العاملين chatbot لتعزيز إنتاجيتهم وتسهيل وظائفهم، منذ أن أطلقت OpenAI الذكاء الاصطناعى ChatGPT في نوفمبر الماضى، ويكتشف المستخدمون الآن طرقًا جديدة لكسب المال من التكنولوجيا الجديدة مع استمرار طورها.



وفقا لما ذكره موقع " Business insider"، يمتلئ الإنترنت الآن بمحتوى من عشاق الذكاء الاصطناعي الذين يزعمون أن ChatGPT يمكن أن يكون مصدر دخل حيويًا.

ابحث عن "كيفية جني الأموال من ChatGPT" على YouTube ، وستظهر عشرات مقاطع الفيديو التي تحمل عناوين مثل "How To Use ChatGPT to Become a Millionaire" لكسب 320 دولارًا في اليوم بمئات الآلاف من المشاهدات.



حقق الهاشتاج #makemoneywithchatgpt 3 على TikTok ملايين مشاهدة، ويضم مقاطع فيديو على أشياء مثل بيع الكتب الإلكترونية، ومشاركات المدونات، وخطط التسويق المصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي.



ظهرت أيضا حول الخدمات التعليمية للذكاء الاصطناعي، حيث يؤدي البحث عن "كيفية استخدام ChatGPT" على Udemy، وهي منصة تعليمية عبر الإنترنت، إلى الحصول على 10000 نتيجة في الدورات التي تبدأ من 14.99 دولارًا والتي تعلم الطلاب أشياء مثل الهندسة السريعة وكيفية دمج الذكاء الاصطناعي في وظائفهم.



وفيما يلي 3 طرق يستخدمها العاملين باستخدام ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى لكسب المزيد من المال.



1. صياغة محتوى التسويق والمبيعات

يستخدم العاملين روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، وهم بدورهم يكسبون أموالاً إضافية.

قالت جاكلين ديستيفانو تانجورا، مؤسسة شركة استشارات، إنها حجزت صفقات جديدة بقيمة 128 ألف دولار بعد أن استخدمت ChatGPT لإنشاء منشورات تسويقية وتخصيص مقترحات الأعمال لمدة ثلاثة أشهر.



تمتد قدرة الذكاء الاصطناعي على توليد المزيد من الإيرادات عبر العديد من الصناعات.



استخدم Randy Baruh ، وهو سمسار عقارات في مدينة نيويورك ChatGPT لكتابة المسودات الأولية لقوائم العقارات الفاخرة التي تم تحسينها بواسطة محرك البحث، نتيجة لذلك، قال إنه يمكنه بيع العقار بنسبة 10٪ أعلى من سعر الإدراج.

2. دورات تعلم الذكاء الاصطناعي

يمهد ChatGPT الطريق لتدفقات جديدة للدخل، حيث يكسب عشاق الذكاء الاصطناعي عشرات الآلاف من الدولارات لتعليم الطلاب كيفية استخدام ChatGPT.

ترك Lance Junck وظيفته بدوام كامل في شركة للتجارة الإلكترونية في أبريل للتركيز على بناء أعماله الخاصة بتعليمات ChatGPT، وكسب أكثر من 52000 دولار من دورة ChatGPT الخاصة به في Udemy في أقل من أربعة أشهر.

3. خلق أنواع جديدة من الوظائف بدوام كامل

دفعت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليفية الشركات إلى إنشاء أدوار مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث تقوم الشركات الآن بتعيين مسؤول تنفيذي رئيسي للذكاء الاصطناعي للانضمام إلى صفوف الأدوار التنفيذية في الجناح التنفيذي.

قد يقدم كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي إرشادات حول تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الداخلية، أو تحديد مجالات العمل حيث يمكن نشر الذكاء الاصطناعي، أو أن يصبح خبيرًا في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي في القوى العاملة، حتى أن الشركات تقوم بإنشاء أدوار تتمحور حول ChatGPT مثل "خبير التسويق عبر البريد الإلكتروني في ChatGPT" و "مطور ChatGPT و AI."