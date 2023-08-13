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التنمية والجامعة الإسلامية تنظمان الدورة الثالثة لمشروع تأهيل الخاطبين

13 آب / أغسطس 2023 12:37

التنمية والجامعة الإسلامية تنظمان الدورة الثالثة لمشروع تأهيل الخاطبين
التنمية والجامعة الإسلامية تنظمان الدورة الثالثة لمشروع تأهيل الخاطبين

غزة-وكالة الرأي 
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الاسلامية الدورة الثالثة من دورات تأهيل الخاطبين ضمن مشروع القيادة الأسرية .

وتخلل اليوم الأول محورين تحدث فيهم المستشار القانوني والمحكم الشرعي أ. أحمد , موضحا أهم التفاصيل والقضايا التي تواجه الأزواج الشابة

بدوره ،تحدث أ. أشرف مقداس مشرف الأنشطة اللامنهجية والعمل التطوعي حول رؤية اقتصادية للأسرة الناجحة في نظرة تطبيقية ومجتمعية لكيفيية إدارة الأسرة اقتصاديا من لحظة التفكير بالزواج إلى ما بعد الزواج.

من جانبها شكرت أ. إسلام عودة رئيسة قسم قضايا المرأة في الوزارة وحدة الأنشطة اللامنهجية والعمل التطوعي بالجامعة الإسلامية على جهودهم في زيادة وعي الطلبة بما يساهم في بناء أسرة سوية , مؤكدة على أن هذه الدورات مستمرة في الجامعة الاسلامية , كما تسعى الوزارة إلى تنفيذها في كافة الجامعات للطلبة الخاطبين والمخطوبات.
 

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