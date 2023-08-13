وفد من وزارة المالية يتفقد معبر رفح البري للاطلاع على مشاريع تطويره

غزة-وكالة الرأي

تفقد وفد من الإدارة العامة للرقابة على قوى الأمن بوزارة المالية مشاريع تطوير معبر رفح البري.

وضم الوفد مدير دائرة الرقابة على النفقات المركزية بالإدارة أ.رولا سلمي، والمراقب المالي على هيئة المعابر والحدود أ.محمود مشتهى، والمراقب المالي على وزارة الداخلية والأمن الوطني أ.علاء سلامة.



وكان باستقبالهم مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية في معبر رفح أ.ايهاب السنوار مدير الدائرة المالية في هيئة المعابر أ.حنفي الزقزوق.

واطلع الوفد على مخططات مشاريع تطوير معبر رفح البري، والتي تساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين.

وناقش الجانبان آليات تنفيذ مشروع توسعة صالة الوصول في المعبر، والتي تهدف لتحسين بيئة العمل واستيعاب أعداد المسافرين الكبيرة.