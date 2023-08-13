اللجنة الحكومية لإدارة الأزمات والكوارث تجتمع لمناقشة استعداداتها

غزة - وكالة الرأي

عقدت اللجنة الحكومية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث اجتماعها الدوري اليوم الأحد في مقر بلدية خانيونس برئاسة م. زهدي الغريز وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي المؤسسات الشريكة.

وناقش المجتمعون استعدادات الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لاحتمالية حدوث أي طارئ من خلال تحليل المخاطر المختلفة والمتوقعة، ووضع خطط وطنية للتدخلات والاستجابة لكافة حالات الطوارئ.

كما تم متابعة ما وصلت اليه لجنة صياغة الخطة الوطنية للأزمات والطوارئ في قطاع غزة والتي كلفت بإعداد دراسات تفصيلية عن كل ما يتعلق بالأخطار والكوارث المحتملة ووضع خطط وبرامج تدريب للكوادر الوطنية العاملة في مجال إدارة الأزمات والطوارئ، وكذلك سن القوانين والتشريعات للتعامل مع الأزمات والكوارث.

وناقش المشاركون في الاجتماع الاستعدادات لفصل الشتاء المقبل ووضع الخطط اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار حيث تم استعراض واقع الأودية في قطاع غزة وما هو مطلوب لتهيئتها لاستقبال كميات الأمطار.

وتم الاتفاق على التعميم على كافة بلديات قطاع غزة للبدء في إجراءاتها لصيانة شبكات المياه ومصافي الأمطار والمضخات الثابتة والمتحركة وإيجاد الحلول الإبداعية في المناطق الساخنة لتلافي حدوث أي أزمات.