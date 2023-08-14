تعليم غرب غزة يفتتح دورة تدريبية لمعلمي الريادة الوطنية

15:45الاحتلال يشرع في تنفيذ مشروع تهويدي للمنطقة الأثرية في سبسطية

16:13مصرع مواطن بحادث سير في طولكرم

16:22مقتل جندي من جيش الاحتلال خلال تدريبات عسكرية

17:30الاحتلال يستولي على مركبة شمال القدس

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟