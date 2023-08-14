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بحضور وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليميه

تعليم غرب غزة يفتتح دورة تدريبية لمعلمي الريادة الوطنية

14 آب / أغسطس 2023 02:24

تعليم غرب غزة يفتتح دورة تدريبية لمعلمي الريادة الوطنية
تعليم غرب غزة يفتتح دورة تدريبية لمعلمي الريادة الوطنية

غزة- وكالة الرأي: افتتحت مديرية التربية والتعليم غرب غزة دورة تدريبية حول مادة الريادة الوطنية، وهي مادة مستحدثة تهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والوطنية الأمنية والبدنية لطلبة الصف العاشر والحادي عشر بنين. وحضر افتتاح الدورة د محمود مطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليميه، ومدير عام الأنشطة التربوية الأستاذ حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية في تربية غرب غزة الدكتور جواد الشيخ خليل، ومدير دائرة القيادات الطلابية أ.فطين البنا، ومُسير قسم الأنشطة التربوية أ.محمد كباجة، بالاضافة إلى عدد كبير من المعلمين والمدربين في المجال التربوي والمدربين كان منهم أ.أسامة رضوان، وأ.فيصل القصاص.     وأكد د.مطر  أن افتتاح الدورة يأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير البرامج التعليمية وتحديثها، وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة تساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.   ومن جانبه أكد ا.حمدي الدلو،  على أهمية هذه المادة في تعزيز الوعي الوطني الأمني لدى الطلاب، وتعزيز المهارات البدنية والفكرية والتحفيز على الإنجاز والتميز في الحياة العملية.   وجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تعتبر إحدى الفعاليات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية التربية والتعليم غرب غزة لتطوير وتحديث البرامج التعليمية، وتحقيق أهداف التعليم والتربية في فلسطين.
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