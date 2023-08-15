الخدمات الطبية تُجري الفحص الطبي للطلبة المرشحين لكلية الرباط

غزة- وكالة الرأي

واصلت اللجنة الطبية العليا بالمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطلبة المرشحين المتقدمين للالتحاق ببرامج كلية الرباط الجدد للعام الدراسي 2024-2023، وذلك بمقر المديرية بأنصار غرب مدينة غزة.

وشملت الفحوصات الطبية: (الفحص العام، الباطنة، أعضاء الجسم المختلفة، تحاليل مخبرية)، حيث سيتم فحص 100 طالب يوميًا على مدار عشرة أيام.

وأكد مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية لواء طبيب محمد صالح أن الفحص الطبي يهدف للتأكد من سلامة المتقدمين وخلوهم من أي أمراض أو مشاكل صحية تعيقهم عن التدريب الميداني أو التأثير على عملهم مستقبلاً.

وأثني اللواء صالح على الجهود التي بذلتها كوادر الخدمات المختصة لإتمام إجراءات الفحص الطبي، مشددًا على أهمية التعاون المشترك القائم بين الخدمات الطبية العسكرية وكلية الرباط الجامعية.

يشار إلى أن الفحص الطبي يعد المرحلة الثانية من مراحل اختيار طلبة كلية الرباط الجامعية للالتحاق بأحد برامجها التعليمية.