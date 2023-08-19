ريال مدريد ضيفا ثقيلا على ألميريا فى الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد، ضيفا على نظيره فريق ألميريا، فى تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، فى المواجهة التى يستضيفها ملعب "ألعاب البحر الأبيض المتوسط"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الحالي فى الدوري الإسباني 2023 - 2024.

ويسعى ريال مدريد، لمواصلة انتصاراته فى الليجا، بعدما أفتتح الموسم الجديد، بالفوز على مضيفه فريق أتلتيك بيلباو، بثنائية نظيفة، وفى المقابل سقط ألميريا فى فخ الهزيمة أمام رايو فاليكانو، بنفس النتيجة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد وأوساسونا، بينما يوجد ألميريا في المركز الثامن عشر دون نقاط.

ويستهدف ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الدخول إلى حلبة المنافسة بقوة على الدوري الإسباني الموسم الحالي، أمام منافسه التقليدي برشلونة صاحب لقب آخر نسخة.

ويخوض الفريق الملكي، مواجهة الليلة، بدون الثلاثى المصاب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو والتركي الشاب أردا جولر.



وحقق الميرنجي، الفوز على فريق ألميريا، خلال مواجهتى الموسم الماضي فى الدوري الإسباني، حيث حقق الفوز ذهابا، بنتيجة 2 - 1، وإيابا بنتيجة 4 - 2.

وأكد كارلو أنشيلوتي فى المؤتمر الصحفى قبل المباراة أن الحارس الجديد كيبا أريزابالاجا المنضم على سبيل الإعارة من تشيلسي، لن يشارك أمام ألميريا.

وعن جدول المباريات المزحم علق: "كيف لا نتفق مع ما قاله جوارديولا، يحاولون تحسين جودة المباريات من خلال زيادة المباريات ولتحسين ذلك يجب عليك تقليل كثرة المباريات، لا يرسم اللاعبون والمدربون أي شيء".

تابع: "يريدون وضع المزيد من الأموال لكسب المزيد من المال. هذه هي المشكلة. الأكثر تضرراً هم اللاعبون الذين يعانون من إصابات أكثر ولا يمكنهم المساهمة بكل ما لديهم. لا أعرف متى سيتغير هذا".