باريس سان جيرمان فى مهمة صعبة أمام تولوز بالدورى الفرنسى

يخوض باريس سان جيرمان، مواجهة قوية، أمام مضيفه فريق تولوز، فى المواجهة المقرر لها فى تمام العاشرة من مساء السبت، على ملعب "البلدي تولوز"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2023 - 2024.

وكان باريس سان جيرمان، قد افتتح مشواره في الدوري الفرنسي بتعادل سلبي محبط أمام لوريان يوم السبت الماضي، وفقد نقطتين في بداية مشوار الدفاع عن اللقب، في المقابل، فاز تولوز على نانت 2-1 في الجولة الأولي من الدوري الفرنسي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة، عودة مشاركة نجم الفريق كيليان مبابي، بعد عودته للمشاركة فى التدريبات، منذ الأحد الماضي، بعد حل مشكلته مع إدارة النادي الباريسي، كما سيشارك عثمان ديمبيلي، الوافد الجديد من برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحقق الفريق الباريسي، الفوز على تولوز، خلال مواجهتى الموسم الماضي، بواقع ثلاثية فى مباراة الذهاب، وفى مباراة الإياب بنتيجة 2 - 1.

ويتواجد تولوز في المركز الرابع برصيد 3 نقاط خلف رين وموناكو وبريست بفارق الأهداف، في حين يأتي باريس سان جيرمان في المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة.

وجدير بالذكر أن، باريس سان جيرمان، نجح فى التتويج بلقب الدوري الفرنسي، فى الموسم الماضي، وللمرة الحادية عشر فى تاريخه، كأكثر الأندية تتويجا باللقب.