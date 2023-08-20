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بعشرة لاعبين.. ليفربول يقلب الطاولة على بورنموث

20 آب / أغسطس 2023 09:02

بعشرة لاعبين.. ليفربول يقلب الطاولة على بورنموث
بعشرة لاعبين.. ليفربول يقلب الطاولة على بورنموث

حول فريق ليفربول تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه بورنموث (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع المهاجم الغاني أنطوان سيمنيو فريق بورنموث في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية

ولكن "الريدز" رد بثلاثة اهداف متتالية عبر كل من المهاجمين، الكولومبي لويس دياز، والمصري محمد صلاح، والبرتغالي ديوغو جوتا، في الدقائق (28، 36، 62) على الترتيب.

وتلقى بطل العالم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير لاعب ليفربول الجديد، البطاقة الحمراء، بسبب تدخل قوي على أحد لاعبي الخصم، عند الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "آنفيلد".

وحقق فريق ليفربول باكورة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024)، بعد تعادله أمام مضيفه تشيلسي (1-1) على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن، في الجولة الافتتاحية للدوري "البريمير ليغ".

المصدر: RT 

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