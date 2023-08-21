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برشلونة يحقق فوزه الأول في "الليغا" على حساب قادش

21 آب / أغسطس 2023 08:33

برشلونة يحقق فوزه الأول في "الليغا" على حساب قادش
برشلونة يحقق فوزه الأول في

سجل بيدري وفيران توريس هدفين قرب النهاية ليفوز برشلونة 2-صفر على ضيفه قادش الذي أنقذه حارسه كونان ليديسما من هزيمة ثقيلة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.

ومنح بيدري التقدم لصاحب الأرض بعد تمريرة رائعة خلف الدفاع من الوافد الجديد إيلكاي جندوجان قبل سبع دقائق من النهاية.

وعزز البديل توريس من تفوق برشلونة بعد تمريرة بضربة رأس من روبرت ليفاندوفسكي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحقق برشلونة حامل اللقب فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد تعادله مع مضيفه خيتافي في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي.

ويخوض برشلونة مبارياته على الملعب الأولمبي الواقع على تلة مونتجوك في المدينة في حين يشهد ملعبه العريق كامب نو إعادة بناء وترميم لمدة عام ونصف.

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