وكالة بيت مال القدس تطلق دوري "المسيرة" لكرة القدم

أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، من خلال "نادي أطفال من أجل القدس"، يوم أمس الثلاثاء، دوري "المسيرة" لكرة القدم الذي سيستمر إلى غاية الثالث من شهر أيلول، ويستهدف الفئة العمرية من 8 إلى 14 سنة.

وستقام مباريات هذا الدوري على ملعب مركز برج اللقلق المجتمعي في البلدة القديمة، في إطار برنامج المدارس الصيفية في القدس الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف.

يشارك في دوري "المسيرة" لكرة القدم 10 نوادي مقدسية، مقسمة إلى مجموعتين، يتأهل من كل مجموعة فريقين عن الدور الأول، حيث جرت اولى المباريات امس الثلاثاء على ان تجرى ايضا يوم السبت القادم، في حين سيقام الدور الثاني والمباراة النهائية يوم الأحد 3 أيلول 2023.

وفي ختام هذا الدوري ستوزع جوائز مالية هامة للفائزين، إضافة إلى الجوائز التشجيعية.

المصدر: صحيفة القدس