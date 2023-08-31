وكالة الرأي الفلسطينية الزمالك يستأنف تدريباته غداً استعدادا للموسم الجديد وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية منتخبنا الأولمبي يُجري معسكرا تحضيريا في عمان استعداد لتصفيات آسيا وكالة الرأي الفلسطينية وكالة بيت مال القدس تطلق دوري "المسيرة" لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة" تمنح تسهيلات لذوي الإعاقة بالقطاع السياحي والأثري وكالة الرأي الفلسطينية تحذير.. خطوط الأظافر دليل على مشكلة صحية وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد مقاوم إثر انفجار داخلي جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أسباب وأعراض انسداد المجرى الهوائي وكالة الرأي الفلسطينية يشفى عادة تلقائيا.. كل ما تريد معرفته عن تمزق طبلة الأذن وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
أخبار » الرياضة و الملاعب

بمشاركة 10 نوادي مقدسية

وكالة بيت مال القدس تطلق دوري "المسيرة" لكرة القدم

31 آب / أغسطس 2023 08:52

وكالة بيت مال القدس تطلق دوري "المسيرة" لكرة القدم
وكالة بيت مال القدس تطلق دوري

أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، من خلال "نادي أطفال من أجل القدس"، يوم أمس الثلاثاء، دوري "المسيرة" لكرة القدم الذي سيستمر إلى غاية الثالث من شهر أيلول، ويستهدف الفئة العمرية من 8 إلى 14 سنة.

وستقام مباريات هذا الدوري على ملعب مركز برج اللقلق المجتمعي في البلدة القديمة، في إطار برنامج المدارس الصيفية في القدس الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف.

يشارك في دوري "المسيرة" لكرة القدم 10 نوادي مقدسية، مقسمة إلى مجموعتين، يتأهل من كل مجموعة فريقين عن الدور الأول، حيث جرت اولى المباريات امس الثلاثاء على ان تجرى ايضا يوم السبت القادم، في حين سيقام الدور الثاني والمباراة النهائية يوم الأحد 3 أيلول 2023.

وفي ختام هذا الدوري ستوزع جوائز مالية هامة للفائزين، إضافة إلى الجوائز التشجيعية.

المصدر: صحيفة القدس

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟