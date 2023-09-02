النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2610) السبت 2/9/2023

أخبار فلسطينية﻿

منظمة التحرير الفلسطينية: إجراءات "بن جفير" العنصرية تجاه الأسرى تهدد بانفجار الأوضاع

عضو بالمكتب السياسي لحماس: نتعامل مع التهديدات الإسرائيلية بجدية تامة

فلسطين تدين قرار بن غفير تقليص زيارات أسرى الضفة الغربية

أخبار إسرائيلية

تراجع غير مسبوق في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية.. نتنياهو يمنع وزرائه من زيارة واشنطن

إيعاز إسرائيلي بعدم تنفيذ قرار بن غفير حول تقليص زيارات الأسرى

يسرائيل هيوم: ضرورة إعداد البدائل عن السلطة استعدادا لمرحلة ما بعد الرئيس عباس

اخبار دولية

مهرجان للأدب الفلسطيني في جامعة بنسلفانيا الأمريكية

وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع فصيلين فلسطينيين في بيروت

أزمة دبلوماسية بين بلجيكا و"إسرائيل"

أخبار عربية

احتجاجات في ليبيا ضد التطبيع مع إسرائيل والمطالبة برحيل حكومة الدبيبة

تقرير: انتشار أمني كثيف بالعاصمة الليبية لمنع مظاهرات رفضا للتطبيع مع إسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

جيش الاحتلال يفرق بالرصاص والغاز متظاهرين قرب سياج غزة

إصابة فلسطينيين بتفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان بالضفة

تنديد فلسطيني بقرار إسرائيلي بشأن تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين

خطط استيطانية جديدة تشمل ربط البؤر غير الشرعية بشبكات الكهرباء والمياه تمهيدا لتحويلها لمستوطنات

أربعة أسرى يواصلون “معركة الأمعاء الخاوية”.. وبن غفير يقرر فرض عقوبات جديدة

شهيد بعد 5 ساعات من الاشتباكات في “عقابا” والاحتلال يفشل في اعتقال منفذ عملية الأغوار- (فيديوهات)

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

منظمة التحرير الفلسطينية: إجراءات "بن جفير" العنصرية تجاه الأسرى تهدد بانفجار الأوضاع

وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال.. تشييع جثمان الشهيد الفلسطيني عبد الرحيم غنام في الضفة الغربية

إصابات بالاختناق بين الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية شرق غزة

مصرع طفلة بحادث دهس في "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين من الخليل

الشروق المصرية

حماس تنظم احتجاجات شعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة

مسئول فلسطيني: إجراءات إسرائيل تجاه الأسرى الفلسطينيين تهدد بانفجار الأوضاع



الغد الأردنية

بن غفير يعتزم تقييد زيارة الأسرىالفلسطينيين

الشرق القطرية

" إصابات بالرصاص والاختناقات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال بغزة

45 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

"البرغوثي": الأسرى سيكسرون شوكة "بن غفير" وسيفشلون قراراته

القدس المحلية

تقرير حقوقي أممي يتهم إسرائيل بانتهاك معايير القانون الدولي

الحكم على الصحفي أبو صفية بالسجن 24 شهراً وغرامة مالية

الخارجية ترحب بتصريحات الوزيرة البلجيكية بشأن جرائم الاحتلال

تظاهرة في الداخل المحتل احتجاجاً على جرائم القتل

إصابات في مواجهات متفرقة بالضفة الغربية

الحياة الجديدة

الرئيس يهنئ نظيره الفيتنامي بعيد الاستقلال

الشرطة والنيابة العامة تغلقان حديقة في رام الله نتيجة وفاة فتاة بداخلها

جدارية في بيت لحم للشهيدة شيرين أبو عاقلة

الاحتلال يستولي على كتب مدرسية في القدس

فتوح: إصرار حكومة الفاشيين المجرمة على التصعيد لن يوفر لها الأمن والاطمئنان

جريدة الأيام

مقتل جنديّ إسرائيلي في عملية دهس عند حاجز غرب رام الله واستشهاد المنفذ

أسعار المحروقات ترتفع مجدداً رغم الدعم الحكومي

الاحتلال يستولي على كتب مدرسية فلسطينية في القدس

الكويت تتعاقد مع 531 معلماً ومعلمة من فلسطين

إخطارات بهدم تسعة منازل في القدس وإلحاق أضرار بمنزل ومحال في الزبابدة

غزة: معارضة فصائلية وشعبية واسعة لقرار "حماس" استئناف مسيرات العودة

70معتقلاً إدارياً يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

الهجرة من غزة تتزايد رغم المخاطر.. شبان يفرون من البطالة لمستقبل مجهول

وكالة صفا

حماس تدين قرار بن غفير بتقليص زيارات عوائل الأسرى

فلسطين اليوم فلسطين اليوم

سما نيوز

مايسترو" حماس..

جنرال اسرائيلي يتحدث عن “يوم القيامة” وزوال الكيان: هجومٌ إيرانيٌّ سوريٌّ عراقيٌّ ويمنيٌّ وحزب الله والمقاومة بغزّة

التهديدات تتصاعد من حماس.. الجيش الإسرائيلي: أيلول امتحاننا الأكبر

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في أريحا

عرب 48

الاحتلال يعتقل شبانا من محافظة رام الله بينهم أسير محرر ويغلق مدخل برقة

وكالة وفا

لليوم الثاني: الاحتلال يواصل إغلاق المدخل الر ...

حدث في مثل هذا اليوم

ý 2 أيلول (سبتمبر)

ý 2001م عملية استشهادية لكتائب القسام في مدينة حيفا حيث وقع انفجارين قرب حافلتين في مدينة حيفا، شمال إسرائيل أسفرا عن مقتل 7 أشخاص وجرح أكثر من 11، وقد استشهد منفذ العملية وهو ماهر محيي الدين حبيشة (23 عاماً ) من كتائب القسام التابعة لحركة حماس.

ý 1913 م المؤتمر الصهيوني الحادي عشر في فيينا يعقد في الفترة من 2-9/9/1913 بحضور 539 مندوب يمثلون سائر الهيئات اليهودية العالمية, وهو آخر مؤتمر صهيوني عقد قبل اتفاقية سايكس – بيكو وتصريح بلفور والحرب العالمية الأولى ، وفيه أكمل الصهيونيون العمليون الذين يركزون على تشجيع الاستيطان ويرفضون النظر في أي عرض لإقامة وطن قومي يهودي خارج فلسطين السيطرة على المؤسسات المالية للمنظمة الصهيونية.

ý 1192م عقد صلح الرملة بين القائد صلاح الدين الأيوبي وملك إنجلترا "ريتشارد قلب الأسد".