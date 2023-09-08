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بحر يدعو فصائل المقاومة لأسر مزيد من جنود الاحتلال

08 أيلول / سبتمبر 2023 05:46

بحر يدعو فصائل المقاومة لأسر مزيد من جنود الاحتلال
بحر يدعو فصائل المقاومة لأسر مزيد من جنود الاحتلال

دعا الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة فصائل المقاومة الفلسطينية بأسر المزيد من جنود الاحتلال لإرغام الصهاينة على إطلاق سراح المعتقلين من خلال صفقة وفاء الأحرار "2"

وناشد د. بحر خلال خطبة الجمعة من مسجد فلسطين بمدينة غزة المقاومة في الضفة الغربية للانتصار لقضية الأسرى والقدس، مؤكدا أن التضامن والوقوف إلى جانب قضية الأسرى واجبا وطنيا واسلاميا يجب ان تقوم به الدول الإسلامية كافة.

وأكد د. بحر أن الاحتلال ينتهك جميع الحقوق والمواثيق الدولية الخاصة بالأسرى، ويزيد من معاناتهم من خلال ممارسات قمعية احتلالية، وخاصة القرارات الأخيرة لقادة الاحتلال الاسرائيلي بمنع زيارات اهالي الاسرى. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يقف موحدا أمام قضية الأسرى، لأنهم لا يدافعون عن أنفسهم بل يدافعون عن الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

ودعا الأمم المتحدة الى العمل الجاد والسريع من اجل انقاذ حياة الاسرى من سجون الاحتلال حيث يتعرضون لأبشع انواع التعذيب والقمع وانتهاك كافة حقوقهم، داعيا أحرار العالم للوقوف ومساندة قضيتهم.

كما استذكر د. بحر خلال خطبته الذكرى الثامنة عشر لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بقيادة شارون والذي يصادف 12/9/2005، ملفتا الى أن شارون كان من أشد المعارضين لانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة عندما كان يتحدث بأن "نتساريم مثل تل ابيت"، مؤكدا على أن الاحتلال انسحب تحت ضربات المقاومة الفلسطينية ، وأن ما أـخذ بالقوة لا يتسرد الا بالقوة.

ودعا مقاومة شعبنا الى تعزيز قدراتها العسكرية في كافة أماكن تواجدها والاعداد لمعركة النصر والتحرير.

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