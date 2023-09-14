النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2621) الخميس14/9/2023
أخبار فلسطينية
- 30عاما على “اتفاق أوسلو”.. الاحتلال يقضي على حلم الدولة الفلسطينية والمعارضة تدعو إلى تصعيد المقاومة وإعلان فشل الاتفاقية
- “مركزية فتح” تهاجم أكاديميين وناشطين فلسطينيين انتقدوا خطاب الرئيس عباس حول “المحرقة”
- المقاومة تعزّز «الركن الشديد»: لا تراجع عن «تثوير» الضفة
- حماس تنعى شهداء معركة الأسرى وتؤكد استمرار الاشتباك مع الاحتلال
- 5 شهداء و25 إصابة بانفجار شرق غزة
- الجهاد" و"حماس" ترفضان الاشتباكات في مخيم عين الحلوة
- »السلطة: لم نتسلّم أي أجهزة أو معدات من خلال الاحتلال
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اخبار إسرائيلية
- خشية إسرائيلية من «أعياد» دامية: المقاومة تُخرج نسخة رابعة من «الركن الشديد»
- أول زيارة إسرائيلية علنية إلى السعودية... لحضور اجتماع الـ«أونيسكو»
- تعزيز البنى التحتية لجذب المستوطنين: خطط «دولة يهودا» تتكامل
- نتنياهو: لم نصادق على نقل أي أسلحة إلى السلطة
اخبار دولية
اخبار عربية
- وفدان من فتح وحماس يلتقيان في لبنان لمتابعة الأحداث الدامية في “عين الحلوة”
- فريق فلسطيني يتوجه إلى ليبيا للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- غوتيريش لـ”القدس العربي”: الفلسطينيون لن يحققوا أهدافهم بالعنف-
- استشهاد 5 فلسطينيين جراء انفجار قرب السياج الفاصل شرقي غزة- (صور وفيديو)
- معدات وأسلحة للسلطة الفلسطينية.. نتنياهو يؤكد تسليم مدرعات محصنة فقط والسلطة تنفي وتؤكد حقها في التسلح
- 30عاما على “اتفاق أوسلو”.. الاحتلال يقضي على حلم الدولة الفلسطينية والمعارضة تدعو إلى تصعيد المقاومة وإعلان فشل الاتفاقية
- “مركزية فتح” تهاجم أكاديميين وناشطين فلسطينيين انتقدوا خطاب الرئيس عباس حول “المحرقة”
- فلسطين ترحب بقرارات “اليونسكو” حول القدس والخليل وتطالب بإرسال مندوب دائم لمراقبة انتهاكات الاحتلال
- وفدان من فتح وحماس يلتقيان في لبنان لمتابعة الأحداث الدامية في “عين الحلوة”
- فريق فلسطيني يتوجه إلى ليبيا للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة
- وقفات في مدن الضفة تضامنا مع الأسرى بسجون الاحتلال
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الشرق الأوسط
الغد الأردنية
- فصائل المقاومة تحذر: فرض قرارات جديدة على الأسرى كفيل بتفجير الأوضاع
- 4 شهداء وإصابات بانفجار خلال مواجهات مع الاحتلال شرق غزة
- المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد "الأقصى"
الاهرام المصرية
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- سلطة أوسلو» في الـ30: مقاول دائم ضد المقاومة
- «سلطة أوسلو» في عيدها الثلاثين: مقاولةٌ... على المكشوف
- شحنة سلاح أميركية إلى رام الله: حسّنوا أداءكم... كُرمى لتل أبيب
- دعوات فلسطينية إلى إفشال اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
- المقاومة تعزّز «الركن الشديد»: لا تراجع عن «تثوير» الضفة
- تعزيز البنى التحتية لجذب المستوطنين: خطط «دولة يهودا» تتكامل
- خشية إسرائيلية من «أعياد» دامية: المقاومة تُخرج نسخة رابعة من «الركن الشديد»
- معتقلو عدن ولحج يضربون عن الطعام: عودة السجون السرية إلى الواجهة
- أول زيارة إسرائيلية علنية إلى السعودية... لحضور اجتماع الـ«أونيسكو»
الشروق المصرية
- المرصد: إسرائيل تستهدف مناطق سورية للمرة الثانية خلال ساعات
- الجامعة العربية تعقد اجتماع المراجعة الإقليمية السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية
- 4 قتلى في انفجار «جسم مشبوه» شرق غزة
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
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- حماس تنعى شهداء معركة الأسرى وتؤكد استمرار الاشتباك مع الاحتلال
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- الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات بالضفة
- أعضاء كنيست يطالبون بتحسين ظروف اعتقال قاتل عائلة دوابشة
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الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملاً على الأراضي الفلسطينية
بلينكن: القضية الفلسطينية مهمة بالنسبة للسعوديين
صحيفة الأيام
- »5 شهداء و25 مصاباً جرّاء انفجار عبوة خلال مواجهات شرق غزة
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- »مسؤول أميركي لـ"الأيام": مساعداتنا للأمن الفلسطيني لا تشمل أسلحة أو ذخيرة
- »تعيين لجنة لتسيير أعمال بلدية نابلس مؤسسات المدينة تعلن رفض القرار
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- الأحمد: اتصال من استخبارات أجنبية داخل لبنان تحرض وتقدم الإغراءات للجماعات المسلحة وإسرائيل ليست ببعيدة عما يدور
- "التعليم العالي" تعقد الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الصيفية
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وكالة الرأي
- الاحتلال يفرض إغلاقًا على الضفة ومعابر غزة بدءًا من الجمعة
- "المالية" تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين
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- حماس تزفّ شهداء غزة وتؤكد استمرار الاشتباك مع الاحتلال
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فلسطين اليوم
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عرب ٤٨
- بوتين يقبل دعوة من كيم لزيارة كوريا الشماليّة
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14 أيلول (سبتمبر)
- 2005م مئات المصريين يشاركون الفلسطينيين احتفالات تحرير قطاع غزة من المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في احتفال لحركة حماس بمدينة غزة.
- 2004م استشهاد الشاب "يوسف طالب إغبارية" 24 عام في عملية استشهادية قرب إحدى بوابات الجدار الفاصل في محافظة قلقيلية, وقتل خلالها جنديان إسرائيليان وأصيب آخران بجراح وصفت جراح أحدهما بأنها خطيرة وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية.
- 1983 م الحاخام اليهودي المتطرف شلومو غورين يقتحم المسجد الأقصى لأداء طقوس دينية فيه برفقة مجموعة من أتباعه.
- 1970م بدء السلطات الإسرائيلية مشروع بناء الحي اليهودي في مدينة الخليل ويقع هذه الحي في وسط المدينة.
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