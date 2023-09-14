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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2621) الخميس14/9/2023

14 أيلول / سبتمبر 2023 10:26

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2621)  الخميس14/9/2023

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14 أيلول (سبتمبر)

  •  2005م مئات المصريين يشاركون الفلسطينيين احتفالات تحرير قطاع غزة من المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في احتفال لحركة حماس بمدينة غزة.
  • 2004م استشهاد الشاب "يوسف طالب إغبارية" 24 عام في عملية استشهادية قرب إحدى بوابات الجدار الفاصل في محافظة قلقيلية, وقتل خلالها جنديان إسرائيليان وأصيب آخران بجراح وصفت جراح أحدهما بأنها خطيرة وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية.
  • 1983 م الحاخام اليهودي المتطرف شلومو غورين يقتحم المسجد الأقصى لأداء طقوس دينية فيه برفقة مجموعة من أتباعه.
  • 1970م بدء السلطات الإسرائيلية مشروع بناء الحي اليهودي في مدينة الخليل ويقع هذه الحي في وسط المدينة.
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