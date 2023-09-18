النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2624) الاثنين18/9/2023

أخبار فلسطينية

· الخارجية الفلسطينية: إفلات الكيان الإسرائيلي المستمر من العقاب يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم

· فلسطين: “يونسكو” تدرج أريحا القديمة على لائحة التراث العالمي

· اشتية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة

· 2190 حالة اعتقال من مدينة القدس منذ بداية العام الجاري

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اخبار إسرائيلية

· نتنياهو يهاجم المتظاهرين في نيويورك ضد إضعاف القضاء: ينضمون لأعداء إسرائيل

· "البنك الدولي": الاقتصاد الفلسطيني يواجه مخاطر عالية بسبب القيود الإسرائيلية

اخبار دولية

· "اليونسكو" تدرج موقع "تل السلطان" في أريحا على قائمة التراث العالمي

اخبار عربية

· الأردن يحذر إسرائيل من استمرار اقتحام الأقصى

· ألمانيا تشنّ حرباً «قانونية» على الفلسطينيين وأنصار المقاومة

· السعودية تُدين اقتحام «الأقصى» تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

· "الخارجية": صعوبات بحصر المفقودين والناجين في ليبيا

· فريق فلسطين للتدخل يغادر إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث ...

الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

الصحف العربية

القدس العربي

· جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن قرب القدس

· رحيل فنان الثورة الفلسطينية وقائد فرقة العاشقين

· “صحة” غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب 5 فلسطينيين شرقي القطاع- (فيديو)

· اشتية يستعرض ثلاثة ملفات مهمة خلال اجتماع المانحين في نيويورك

· مئات المستوطنين يستبيحون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال: ممارسات تهويدية وقمع للمرابطات وسحلهن

· فلسطين: “يونسكو” تدرج أريحا القديمة على لائحة التراث العالمي

· فلسطين: نواجه صعوبات في حصر المفقودين من جاليتنا في ليبيا

· استمرار الاتصالات واللقاءات الفلسطينية واللبنانية للحفاظ على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

· جماعات المستوطنين تبدأ هجوما جديدا على الأقصى.. والمقاومة تهدد بردّ عسكري- (فيديوهات)

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الشرق الأوسط

· اقتحامات ومواجهات في محيط المسجد «الأقصى»

· السعودية تُدين اقتحام «الأقصى» تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

· السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالعمل على تقسيم المسجد الأقصى

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الغد الأردنية

· إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته طعن جندي

· الأردن يحذر إسرائيل من استمرار اقتحام الأقصى

· مواجهات عنيفة "بالأقصى".. وجماعات متطرفة تحشد أنصارها

· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال واعتقال شابين

الاخبار اللبنانية

· «العبوات الناسفة» توقظ كوابيس إسرائيل: عودةٌ إلى سيناريو الرعب

· المقاومة تحذّر من «حرب دينية»

· بدعم من قوات الاحتلال... مستوطنون يقتحمون «الأقصى»

· ألمانيا تشنّ حرباً «قانونية» على الفلسطينيين وأنصار المقاومة

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الشروق المصرية

· إسرائيل تقدم شكوى لدى برلين ضد السفير الألماني

· عرض ملفات فلسطينية تتعلق بالوضع المالي على اجتماع المانحين في نيويورك

الشرق القطرية

· الخارجية الفلسطينية: إفلات الكيان الإسرائيلي المستمر من العقاب يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

· بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

· ​بالفيديو إطلاق النار على شاب في القدس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

· رغم الابعاد والتنكيل.. مرابطون بالأقصى "الدرع الحامي" من ممارسات الاحتلال

· الاحتلال يهدم منزلين في الأغوار والأهالي يؤكدون: "لن نرحل"

· مركز حقوقي: الاحتلال يستهدف المقدسيين بحملات اعتقالات واسعة منذ مطلع العام

· هيئة مقدسية: المرابطون يعبّرون عن غضب الأمة ورفضها للاعتداء على المقدسات

· الاحتلال يقمع فعاليات نصرة للأقصى شرق قطاع غزة

صحيفة القدس

· البنك الدولي: 1 من بين كل 4 فلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر

· الاحتلال يصيب شابًا بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب القدس

· الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية في محيط نابلس

· السعودية تحمل الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الأقصى

· قوات الاحتلال تهدم 3 منازل ومنشآت في نابلس وأريحا

صحيفة الأيام

· "اليونسكو" تدرج موقع "تل السلطان" في أريحا على قائمة التراث العالمي

· السعودية توقف المحادثات حول التطبيع لرفض إسرائيل التقدم في الملف الفلسطيني

· الاحتلال يقيّد دخول المصلين للأقصى ويسهّل استباحة المستوطنين للمسجد

· جيش الاحتلال ينفّذ سلسلة اقتحامات وحملة اعتقالات طالت 10 مواطنين

· مستوطنون يحاولون الاستيلاء على 50 دونماً في مسافر يطا

· 6 مصابين بينهم ثلاثة صحافيين في تجدد المواجهات في عدة نقاط حدودية شرق القطاع

· "البنك الدولي": الاقتصاد الفلسطيني يواجه مخاطر عالية بسبب القيود الإسرائيلية

· "الخارجية": صعوبات بحصر المفقودين والناجين في ليبيا

· "اليونسكو" تدرج موقع "تل السلطان" في أريحا على قائمة التراث العالمي

· السعودية توقف المحادثات حول التطبيع لرفض إسرائيل التقدم في الملف الفلسطيني

» الحياة الجديدة

· إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب القدس

· اشتية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة

· مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية بالحرم الإبراهيمي

· لليوم الـ46 على التوالي.. الفسفوس وخلوف يواصلان إضرابهما ضد اعتقالهما الإداريّ

وكالة الرأي

· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مُشددة

· 2190 حالة اعتقال من مدينة القدس منذ بداية العام الجاري

· وزارة الأسرى تدعو للإفراج الفوري عن الأسير المريض عاصف الرفاعي

· الاحتلال يطلق النار على شاب بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس

· المعتقلان الفسفوس وخلوف يواصلان الإضراب عن الطعام

· المقاومة تستهدف الاحتلال في جنين ونابلس ومواجهات بالقدس

· المرور: 3 إصـابات في 13 حـادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

وكالة صفا ط قيود

· مقاومون يطلقون النار تجاه جنود الاحتلال على حاجز غرب نابلس

· عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

· إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته الطعن قرب القدس

· الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون/ إيرز

· بالصور مجزرة أطفال "صندلة".. أُرشِفت بصدور شهودها عقودًا وكُشفت متأخرة بإضافة شهيد

فلسطين اليوم

· سلهب: اعتداءات الاحتلال على الأقصى "نذير شؤم" لن تسلم المنطقة من تداعياته

· بالفيديو إصابة شاب قرب القدس بعد إطلاق الاحتلال النار صوبه بزعم تنفيذ عملية طعن

· الأسيران خلوف والفسفوس يواصلان إضرابهما وسط تدهور خطير على وضعهما الصحي

· المسجد الأقصى يدخل مرحلة خطيرة من التهويد

· الإعلام العبري: الجيش "الإسرائيلي" سيرد على المواجهات التي شهدتها حدود القطاع

· محدث بالفيديو والصور بينهم 3 صحفيين... إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات غاضبة نصرة للأقصى شرق قطاع غزة

سما نيوز

· الاحتلال يصيب شابًا بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب القدس

· الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" لمدة 24 ساعة

· "إسرائيل" تهاجم قرار اليونسكو بشأن موقع تل السلطان الأثري في أريحا

· دعوة إسرائيلية للرد "بقوة" على تظاهرات غزة

· صحيفة عبرية: "إسرائيل" قد تواجه 5 سيناريوهات أمنية خلال السنة الجديدة

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عرب ٤٨

· نتنياهو يهاجم المتظاهرين في نيويورك ضد إضعاف القضاء: ينضمون لأعداء إسرائيل

· الاحتلال يهدم 3 منازل بالضفة وأريحا

· وسط قيود مشددة على الفلسطينيين: مستوطنون يقتحمون الأقصى

· بزعم تنفيذ عملية طعن: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني قرب القدس

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وكالة وفا

· فريق فلسطين للتدخل يغادر إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث ...

· الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية في محيط نابلس ويشدد إجراءاته

· مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

· الاحتلال يهدم منزلين في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس

· الرئيس يجتمع مع نظيره الجزائري في نيويورك

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حدث في مثل هذا اليوم

· 18 أيلول (سبتمبر)

· 2006م أكاديميون ايرلنديون يطالبون الاتحاد الأوروبي بوقف دعم المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية 61مأكاديميا ايرلنديا من مختلف التخصصات يطالبون الاتحاد الأوروبي بوقف صرف أية أموال أو معونات للمؤسسات الأكاديمية الصهيونية حتى تنصاع حكومة الاحتلال إلى الشرعية الدولية وتنفذ قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى إنهاء الاحتلال.

· 2003م استشهاد المجاهد جهاد عزت أبو سويرح أحد قادة كتائب القسام قوات الاحتلال الإسرائيلي تجتاح قرية السوارحة جنوب مخيم النصيرات مما أدى إلى استشهاد المجاهد جهاد عزت ابو سويرح احد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس, وإصابة 3، أما خسائر العدو فهي مقتل 3 جنود وإصابة عدد آخر.

· 2002م عملية استشهادية قرب أم الفحم استشهاديّ فلسطيني يفجّر نفسه في محطة حافلات صهيونية قرب مفترق بلدة أم الفحم المحتلة، و الاحتلال يعلن عن مقتل شرطيّ و إصابة آخر في الحادث ، و سرايا القدس تتبنّى العمليّة.

· 2001م رابطة علماء فلسطين تفتي بحرمة مساندة القوات الأمريكيّة ضد أيّ بلد مسلم .

· 1988م الاحتلال الإسرائيلي يطلق قمره الصناعي الأول "أفق 1" و الذي أطلق لأغراضٍ تجسّسيّة.

· 1982م إحصاء جثث 3500 فلسطيني قُتلوا في مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان على يد "القوات اللبنانية" المتحالفة مع الاحتلال الإسرائيلي.

· 1931م مؤتمر نابلس في الثامن عشر من أيلول عام 1931معقد تؤمر في مدينة نابلس فقد دعا مناضلو نابلس إلى مؤتمر للاحتجاج ضد تسليح المستعمرات اليهودية وقمع المظاهرات واستعراض الحالة السائدة في فلسطين.

· 1908 م تأسيس صحيفة "القدس" لصاحبها ومحررها جرجي حبيب حنانيا، في مدينة القدس، لتكون جريدة علمية أدبية إخبارية تصدر مرتين في الأسبوع.