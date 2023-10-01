النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2634) الأحد 1/10/2023

أخبار فلسطينية ﻿

"يوسف": الشعب الفلسطيني ماضٍ في مقاومته رغم كل حملات التآمر

أخبار إسرائيلية

حكومة نتنياهو توقف برنامجاً لمنع الجريمة في الوسط العربي

أخبار عربية

الصحف العربية

القدس العربي

عاما على استشهاد الطفل محمد الدرة.. والعالم لا يسمع

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي ومُستوطنيه في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

إصابة صيادين فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و«نادي الأسير» يُحذر من استشهاد أسير مُضرب عن الطعام

مُستوطنون إسرائيليون يؤدُّون طقوسًا تلمودية بالقدس في أول أيام "عيد العرش" اليهودي

الشروق المصرية

قطر تدعو إلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة وأريحا

جهود قطرية مصرية في التهدئة بغزة

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

بالصور فصائل العمل الوطني والإسلامي بغزة تُنظم وقفة لإحياء ذكرى انتفاضة القدس والأقصى

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن الحالة الصعبة للمحرر علي عيايدة

مسيرة صوب منزل الشهيد "رمانة" في مخيم الأمعري ومواجهات عند "بيت إيل"

القدس المحلية

قوة خاصة تختطف شابًا من نابلس

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن الحالة الصعبة للمحرر عيايدة

وفاة شاب شنقا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

قتيل وثلاث إصابات في جرائم إطلاق نار داخل أراضي الـ48

مواجهات مع الاحتلال في بلدة الرام

مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية في بيت لحم

مختصون يطالبون باستثمار منصة "إكس" لنشر انتهاكات الاحتلال

الحياة الجديدة

إحياء ذكرى شهداء "هبة القدس والأقصى" الـ23 بمسيرة في سخنين

مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية فوق أراضٍ جنوب بيت لحم

إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستوطنين جنوب شرق بيت لحم

الفحوص الطبيّة للأسير علي الحروب بيّنت ظهور أورام جديدة في جسده

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية في البلدة القديمة من القدس المحتلة

جريدة الأيام

الاحتلال يفتتح نفقاً جديداً أسفل القصور الأموية جنوب الأقصى

تحذير من مخاطر مماطلة الاحتلال في نقل كايد الفسفوس لمستشفى مدني

العثور على جثة شاب مشنوقاً في منزله شمال القطاع

بن غفير يطرح قراراً على الحكومة اليوم لفحص إجراءات "الشاباس"

إسرائيل: تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء

واشنطن: التوصل إلى "إطار أساسي" لاتفاق مستقبلي بين إسرائيل والسعودية

صحيفة سعودية: المملكة غير متعجلة لإقامة علاقات مع إسرائيل

شهيد ومصاب برصاص الاحتلال في البيرة وعشرات الإصابات في مسيرات الجمعة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية في بيت لحم

سما نيوز

عرب 48

القدس المحتلة: مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة وإجبار تجار على إغلاق محالهم

نادي الأسير: الفحوص الطبية للأسير الحروب بيّنت ظهور أورام جديدة بجسده

إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين بالضفة والقدس

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

1 تشرين أول (أكتوبر)

2002م الولايات المتحدة الأمريكيّة تعترف بمدينة القدس المحتلة عاصمةً موحّدة و أبديّة للكيان الصهيوني.

1997 م إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين من المعتقل الإسرائيلي إثر عملية تبادل بين الأردن وإسرائيل تم بموجبها إطلاق سراح عميلين للموساد ألقت الأردن القبض عليهما بعد محاولتهما الفاشلة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الأردن.

1985 م الغارة الجوية الإسرائيلية على مقر قيادة (م.ت.ف) في تونس

1985 م غارة إسرائيلية على مقر منظمة التحرير في تونس تسفر عن مقتل 75 شخصا وجرح 100 آخرين.

1949 م تشكيل حكومة عموم فلسطين

1948م انعقاد مؤتمر عمان لتوحيد الضفتين وهو أول المؤتمرات الفلسطينية الأربعة التي عقدت في نهاية عام 1948م بهدف ضم الأراضي الفلسطينية التي كان يسيطر عليها الجيش الأردني إلى المملكة الأردنية الهاشمية ومبايعة عبد الله ملكا على الضفتين ودعت القرارات إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية الأردنية ودعوة الجيوش العربية لمواصلة القتال من أجل تحرير فلسطين.

1948م صدور إعلان استقلال فلسطين عن الهيئة العربية العليا .

1937 م بريطانيا تأمر بحل اللجنة العربية العليا وجميع التنظيمات السياسية في فلسطين، وتنفي خمسة من كبار الشخصيات إلى جزر سيشيل في المحيط الهندي، والحاج أمين الحسيني (1897 - 1974) يتمكن من اللجوء إلى لبنان بعد محاولة اعتقاله من قبل الإنكليز.

1937م الحكومة البريطانية تعلن حل اللجنة العربية العليا فيما كانت ثورة 36-1939م في أوج حركتها تمكن المجاهدون من اغتيال المستر أندروز حاكم لواء الجليل مما دعا الإنجليز للانتقام .