النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2634) الأحد 1/10/2023
أخبار فلسطينية
تحضيرات لإعادة إطلاق الجبهة البرلمانية البرازيلية لدعم الشعب الفلسطيني
"يوسف": الشعب الفلسطيني ماضٍ في مقاومته رغم كل حملات التآمر
"حماس" ترحب بموقف لجنة تحقيق دولية
قاسم: انتفاضة الأقصى كانت رداً عملياً على محاولة خلق فلسطيني جديد
"التشريعي" يُعزي بضحايا التفجير في باكستان
المكتب الوطني: الأمم المتحدة تراقب عنف المستوطنين ولا تفعل شيئًا لوقفه
أخبار إسرائيلية
حكومة نتنياهو توقف برنامجاً لمنع الجريمة في الوسط العربي
للأسبوع الـ 39.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو
صحيفة عبرية: حكومة نتنياهو تبدأ بتقديم تسهيلات اقتصادية كبيرة للسلطة الفلسطينية
استطلاع: "إسرائيل" تخشى امتلاك السعودية أسلحة نووية
اخبار دولية
لجنة تحقيق أممية: الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تستوجب عواقب قانونية لوضع حد لها
منظمات أمريكية تطالب بعدم قبول "إسرائيل" ببرنامج الإعفاء من التأشيرة
أخبار عربية
صحيفة سعودية: القضية الفلسطينية في صلب أولويات المملكة منذ تأسيسها وحتى الآن
قطر تدعو إلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
تأسيس الحملة الأكاديمية الجزائرية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة: الجهاد أثبتت جدتيها وحافظت على نهج المقاومة منذ تأسيسها
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
23 عاما على استشهاد الطفل محمد الدرة.. والعالم لا يسمع
في أول أيام عيد العرش.. مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى- (صور وفيديوهات)
الشرق الأوسط
مستوطنون عند أبواب الأقصى ويستعدون لأوسع اقتحامات الأحد والاثنين
الاهرام المصرية
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي ومُستوطنيه في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية
إصابة صيادين فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و«نادي الأسير» يُحذر من استشهاد أسير مُضرب عن الطعام
إضراب شامل في رام الله عقب إعدام الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا
مُستوطنون إسرائيليون يؤدُّون طقوسًا تلمودية بالقدس في أول أيام "عيد العرش" اليهودي
الشروق المصرية
قطر تدعو إلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
الغد الأردنية
الفلسطينيون يرحبون بمطالبة لجنة تحقيق أممية بعقوبات على الاحتلال
الشرق القطرية
إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة وأريحا
جهود قطرية مصرية في التهدئة بغزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو رغم تشديدات الاحتلال.. المئات يؤدون صلاة الفجر بالأقصى
جماعات المعبد تحاول إدخال حجر الأساس للهيكل المزعوم للأقصى ودعواتٌ للتصدّي
بالصور فصائل العمل الوطني والإسلامي بغزة تُنظم وقفة لإحياء ذكرى انتفاضة القدس والأقصى
القسام يؤبن الشهيد إبراهيم عابد
نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن الحالة الصعبة للمحرر علي عيايدة
مسيرة صوب منزل الشهيد "رمانة" في مخيم الأمعري ومواجهات عند "بيت إيل"
القدس المحلية
إصابة صياد برصاص الاحتلال قبالة سواحل قطاع غزة
مستوطنون يقتحمون جلبون احتجاجًا على عمليات إطلاق النار
قوة خاصة تختطف شابًا من نابلس
نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن الحالة الصعبة للمحرر عيايدة
وفاة شاب شنقا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
قتيل وثلاث إصابات في جرائم إطلاق نار داخل أراضي الـ48
مواجهات مع الاحتلال في بلدة الرام
مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية في بيت لحم
مختصون يطالبون باستثمار منصة "إكس" لنشر انتهاكات الاحتلال
الحياة الجديدة
إحياء ذكرى شهداء "هبة القدس والأقصى" الـ23 بمسيرة في سخنين
مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية فوق أراضٍ جنوب بيت لحم
إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستوطنين جنوب شرق بيت لحم
الفحوص الطبيّة للأسير علي الحروب بيّنت ظهور أورام جديدة في جسده
مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية في البلدة القديمة من القدس المحتلة
جريدة الأيام
الاحتلال يفتتح نفقاً جديداً أسفل القصور الأموية جنوب الأقصى
تحذير من مخاطر مماطلة الاحتلال في نقل كايد الفسفوس لمستشفى مدني
العثور على جثة شاب مشنوقاً في منزله شمال القطاع
بن غفير يطرح قراراً على الحكومة اليوم لفحص إجراءات "الشاباس"
إسرائيل: تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء
واشنطن: التوصل إلى "إطار أساسي" لاتفاق مستقبلي بين إسرائيل والسعودية
صحيفة سعودية: المملكة غير متعجلة لإقامة علاقات مع إسرائيل
شهيد ومصاب برصاص الاحتلال في البيرة وعشرات الإصابات في مسيرات الجمعة
وكالة صفا
ماشية الاحتلال ترسم حدود المستوطنات بالخليل
الاحتلال يعتقل شابا من مخيم طولكرم على حاجز عناب العسكري
بالصور وقفة جماهيرية بغزة والداخل إحياءً لذكرى "انتفاضة الأقصى"
عائلة نزار بنات تدعو المؤسسات الحقوقية لمراقبة محاكمة قاتليه
المكتب الوطني: الأمم المتحدة تراقب عنف المستوطنين ولا تفعل شيئًا لوقفه
اعتقال يزن جبر.. حين تُعاقب الضحية ويُحمى الجناة
إضراب برام الله ودعوات للتصعيد ردا على استشهاد الشاب رمانة
إصابة 3 جنود بقنابل غاز اطلقوها بالقدس
إصابة خطيرة لسيدة بجريمة طعن في يافا
حماس ترحب بموقف لجنة تحقيق دولية
ظهور أورام جديدة في جسد الأسير “علي الحروب”
مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية في بيت لحم
فلسطين اليوم
خلال الـ24 ساعة الأخيرة : 14 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس
زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين جنوب القطاع
الاحتلال يعتقل شابا من طولكرم على حاجز عسكري
الاحتلال يستولي على منزل في جنين ويحوّله لثكنة عسكرية
الجهاد تشارك في وقفة تضامنية وتعزية بالشهيد رمانة في رام الله
سما نيوز
دعم حكومي لتخفيض الارتفاع في المحروقات
أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 10/2023
سخنين تحيي ذكرى شهداء "هبة القدس والأقصى" الـ23
وقفة جماهيرية بغزة حياءً لذكرى "انتفاضة الأقصى"
مستوطنون يرفعون أعلامًا إسرائيلية فوق أراضٍ جنوب بيت لحم
الأسير باسل عيايدة .. دخل سجون الاحتلال بذاكرته وخرج منها بدونها (شاهد)
عرب 48
مواجهات وإصابات واعتقالات بالضفة والقدس
القدس المحتلة: مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة وإجبار تجار على إغلاق محالهم
نادي الأسير: الفحوص الطبية للأسير الحروب بيّنت ظهور أورام جديدة بجسده
إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين بالضفة والقدس
وكالة وفا
نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن الحال ...
إحياء ذكرى شهداء "هبة القدس والأقصى" الـ23 بم ...
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- 1 تشرين أول (أكتوبر)
- 2002م الولايات المتحدة الأمريكيّة تعترف بمدينة القدس المحتلة عاصمةً موحّدة و أبديّة للكيان الصهيوني.
- 1997 م إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين من المعتقل الإسرائيلي إثر عملية تبادل بين الأردن وإسرائيل تم بموجبها إطلاق سراح عميلين للموساد ألقت الأردن القبض عليهما بعد محاولتهما الفاشلة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الأردن.
- 1985 م الغارة الجوية الإسرائيلية على مقر قيادة (م.ت.ف) في تونس
- 1985 م غارة إسرائيلية على مقر منظمة التحرير في تونس تسفر عن مقتل 75 شخصا وجرح 100 آخرين.
- 1949 م تشكيل حكومة عموم فلسطين
- 1948م انعقاد مؤتمر عمان لتوحيد الضفتين وهو أول المؤتمرات الفلسطينية الأربعة التي عقدت في نهاية عام 1948م بهدف ضم الأراضي الفلسطينية التي كان يسيطر عليها الجيش الأردني إلى المملكة الأردنية الهاشمية ومبايعة عبد الله ملكا على الضفتين ودعت القرارات إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية الأردنية ودعوة الجيوش العربية لمواصلة القتال من أجل تحرير فلسطين.
- 1948م صدور إعلان استقلال فلسطين عن الهيئة العربية العليا .
- 1937 م بريطانيا تأمر بحل اللجنة العربية العليا وجميع التنظيمات السياسية في فلسطين، وتنفي خمسة من كبار الشخصيات إلى جزر سيشيل في المحيط الهندي، والحاج أمين الحسيني (1897 - 1974) يتمكن من اللجوء إلى لبنان بعد محاولة اعتقاله من قبل الإنكليز.
- 1937م الحكومة البريطانية تعلن حل اللجنة العربية العليا فيما كانت ثورة 36-1939م في أوج حركتها تمكن المجاهدون من اغتيال المستر أندروز حاكم لواء الجليل مما دعا الإنجليز للانتقام .
- 1920م فتح هربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني ، سجلات بيع الأراضي و بذلك تمّ فتح الباب لعمليات السيطرة على الأرض من قبل الصهاينة .