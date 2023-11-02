وكالة الرأي الفلسطينية القسام: استهدفنا مجموعة من جنود العدو بقذيفة أر بي جي مضادة للأفراد وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الصداقة التركي يتوقف عن العمل بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 1000 شهيد وجريح ومفقود في مجزرتي جباليا وكالة الرأي الفلسطينية "القسام" يتصدى للعدو ويدمّر آلياته في اليوم الـ27 من طوفان الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": توقف مولد الكهرباء الرئيسي بمستشفى الأندونيسي وكالة الرأي الفلسطينية القوات اليمنية تطلق دفعة من المسيّرات تجاه عمق كيان الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "القسام" تُسقط عبوة مضادة للأفراد على قوة صهيونية وكالة الرأي الفلسطينية أبو سلمية: 26 يوماً من العدوان ولم يصل الوقود للمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية معروف: أبناء شعبنا العالقون يطلبون العودة لغزة رغم العدوان وكالة الرأي الفلسطينية حماس: نشيد بمواقف دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً
أخبار » الأخبار الفلسطينية

القسام: استهدفنا مجموعة من جنود العدو بقذيفة أر بي جي مضادة للأفراد

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2023 10:29

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)  استهدافها مجموعة من "جنود العدو" في جحر الديك بقذيفة أر بي جي مضادة للأفراد، في المواجهات المستمرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور بـقطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة وجرافة للاحتلال الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".

ويترافق ذلك مع استمرار تصدي المقاومين لتوغل جيش الاحتلال في الشمال الغربي والجنوب الغربي لمدينة غزة، وسط قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مناطق عدة بالقطاع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟