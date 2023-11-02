القسام: استهدفنا مجموعة من جنود العدو بقذيفة أر بي جي مضادة للأفراد

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهدافها مجموعة من "جنود العدو" في جحر الديك بقذيفة أر بي جي مضادة للأفراد، في المواجهات المستمرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور بـقطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة وجرافة للاحتلال الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".

ويترافق ذلك مع استمرار تصدي المقاومين لتوغل جيش الاحتلال في الشمال الغربي والجنوب الغربي لمدينة غزة، وسط قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مناطق عدة بالقطاع.