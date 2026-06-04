تفاهمات على وقف النار بلبنان تمهّد لاتفاق أمني شامل

وكالات- وكالة الرأي:

أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، فجر اليوم الخميس، 04 يونيو 2026، التوصل إلى تفاهمات جديدة في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية يومي 2 و3 حزيران/يونيو الجاري، في خطوة وصفت بأنها تمهيدية نحو اتفاق أوسع للأمن والاستقرار بين الجانبين.

وبحسب بيان أميركي - لبناني - إسرائيلي مشترك، اتفقت الأطراف على تنفيذ وقف لإطلاق النار، على أن يرتبط ذلك بالوقف الكامل لنيران حزب الله وإخلاء منطقة جنوب نهر الليطاني من جميع عناصره، بالتوازي مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وتوسيع نطاق سيطرته الميدانية.

ونصت التفاهمات على الإسراع في إنشاء "مناطق تجريبية" يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على الأرض، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة، باعتبار هذه الخطوات مدخلاً للتقدم نحو اتفاق شامل للأمن والسلام بين لبنان وإسرائيل.

وأكد البيان أن مستقبل العلاقات بين لبنان وإسرائيل يجب أن يُحسم من قبل الحكومتين السياديتين فقط، مع رفض أي محاولات من جهات أو دول أخرى للتأثير على هذا المسار أو "احتجاز مستقبل لبنان رهينة"، وفق تعبيره.

كما شدد الجانبان على عدم وجود نوايا عدائية متبادلة، واتفقا على مواصلة المفاوضات المباشرة بهدف بناء الثقة ومعالجة القضايا العالقة وصولاً إلى اتفاق شامل.

وتضمنت التفاهمات إطاراً أمنياً يستند إلى المحادثات التي استضافها البنتاغون في 29 أيار/مايو الماضي، ويهدف إلى ضمان سيادة وأمن وسلامة أراضي لبنان وإسرائيل، بما في ذلك بند يتعلق بتفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومنع إعادة تشكيلها.

وفي السياق ذاته، أدان البيان ما وصفه بـ"الهجمات الإيرانية" والأنشطة التي تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً استمرار الدعم الأميركي للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لتعزيز قدرتهما على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وجددت إسرائيل تأكيد موقفها القائم على أن تحقيق أمنها يتطلب نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية العسكرية، فيما شدد لبنان على ضرورة احترام الحدود الدولية المعترف بها والتنفيذ الكامل والعاجل لوقف الأعمال القتالية واحترام السيادة اللبنانية.

واتفقت الأطراف على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران/يونيو المقبل، فيما تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة تسهيل الاتصالات والمفاوضات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.