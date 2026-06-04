نتنياهو: ترامب كان "صاخبا جدا" في مكالمتنا الأخيرة

وكالات- وكالة الرأي:

زعم رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" ، وجود توافقاً بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القضايا الأساسية المتعلقة بإيران، مشيراً إلى وجود بعض الخلافات التكتيكية بين الجانبين، لكنها تُحل بشكل مستمر.

وأوضح نتنياهو، في تصريحات لشبكة CNBC، أن التنسيق بينه وبين ترامب قائم حول الملفات الرئيسية، مؤكداً أن الاختلافات التي قد تظهر بينهما تقتصر على الجوانب التكتيكية ولا تؤثر على التفاهمات الأساسية.

ورفض نتنياهو الخوض في تفاصيل مكالمته الأخيرة مع ترامب، إلا أنه أشار إلى أن الرئيس الأميركي كان "صاخباً جداً" خلال الاتصال، بحسب ما نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر مطلع.

وشدد على أن ترامب "أفضل صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض".

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، زعم نتنياهو أن العديد من الأشخاص الذين يديرون أنشطة حزب الله ضد إسرائيل يتواجدون في العاصمة اللبنانية بيروت، مضيفاً أن التحديات التي تواجهها إسرائيل لا تقتصر على إيران وحدها.

واعتبر أن إيران تشهد حالة من التراجع والضعف، مدعياً أن إسرائيل لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم، في حين أن إيران لم تكن أضعف مما هي عليه الآن.

وقال نتنياهو إن النظام الإيراني يواجه، بحسب تقديره، "تصدعات كبيرة جدا" في هذه المرحلة، معتبرا أن هذه التصدعات مرشحة للتوسع مستقبلا. وأضاف: "أؤمن بأنه في نهاية المطاف ستتسع هذه الشقوق وسيسقط النظام"، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، قال نتنياهو إن إسرائيل لا تزال تفحص ما إذا كان حزب الله قد واصل إطلاق النار باتجاه البلدات الشمالية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل يومين، في إشارة إلى التفاهمات الأخيرة المتعلقة بالجبهة اللبنانية.

وتابع نتنياهو، متحدثا عن حزب الله، إنه "لا يمكن السماح له بالسيطرة على هذه الدولة الفقيرة، لبنان، واستخدامها لمحاولة غزو إسرائيل كما فعلت حماس "، على حد تعبيره. وأضاف مدعيا أن الحزب يسعى إلى "قتل المدنيين وارتكاب مجازر"، معتبرا أن "أي دولة لن تقبل بذلك".