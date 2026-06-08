اعتقالات ومداهمات خلال اقتحام الاحتلال عدة مناطق بالضفة

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية.

ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيتين واعتقلت شابا بعد مداهمة أحد المنازل، إلى جانب اقتحام مدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال رئيس بلدية نعلين شمال غربي رام الله عماد الخواجا بعد مداهمة منزله.

وشرقي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما بعدة آليات عسكرية وجابت شوارعها.

وفي الشمال، اقتحمت قوات بلدة قباطية جنوبي جنين وشنت حملة مداهمات، وقرية قفين شمالي طولكرم، ومخيم العين غربي نابلس وداهمت فيه منزلا.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا خلال اقتحام شارع عصيرة في نابلس، إضافة لاعتقال الشاب علاء أبو حطب خلال اقتحام منطقة واد عز الدين في مدينة جنين.

وفي سياق متصل، حطم مستوطنون مركبة أحد المواطنين بعد هجومهم على منزله في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس.

وجنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رأفت أحمد أبو جحيشة خلال اقتحام بلدة إذنا غربي الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد عمليات الدهم والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية.