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مستشفى الرنتيسي ينفذ فعالية ترفيهية للأطفال بعنوان " أنا أقوى "

13 حزيران / يونيو 2026 12:27

فعالية ترفيهية للأطفال
فعالية ترفيهية للأطفال

غزة- وكالة الرأي:

نفّذ معهد كنعان التربوي النمائي فعالية ترفيهية وتوعوية للأطفال المرضى داخل المستشفى، بالتنسيق مع قسم العلاقات العامة والإعلام وبالتعاون والإشراف من قسم الصحة النفسية، بهدف إدخال البهجة إلى نفوس الأطفال وتعزيز الوعي لديهم بالسلوكيات الصحية السليمة.

وتضمنت الفعالية عرضًا مسرحيًا بعنوان "عائلة سمسم" تناول أهمية النظافة الشخصية، والالتزام بإرشادات الطبيب، والتعاون مع الأهل خلال فترة العلاج، بأسلوب تفاعلي يناسب الأطفال ويسهم في ترسيخ الرسائل الصحية لديهم.

كما جرى تنفيذ جدارية جماعية بعنوان "أنا أقوى" بمشاركة الأطفال المرضى، عبّروا من خلالها عن مشاعرهم وآمالهم وقدرتهم على مواجهة المرض والتحديات بروح إيجابية، إلى جانب فقرات ترفيهية شملت الألعاب الجماعية وعروض التهريج التي أضفت أجواء من الفرح والسرور على الأطفال وذويهم.

من جانبه، أكد منسق الأنشطة في معهد كنعان التربوي النمائي الأستاذ نائل كريم أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى دعم الأطفال نفسيًا واجتماعيًا خلال فترة العلاج، مشيرًا إلى أن دمج الترفيه بالتوعية يسهم في رفع معنويات الأطفال وتعزيز استجابتهم للعلاج.

وأضاف كريم أن المعهد يحرص على تنفيذ برامج وأنشطة نوعية بالشراكة مع المؤسسات الصحية، بما يحقق بيئة أكثر دعمًا للأطفال المرضى ويمنحهم مساحة للتعبير عن أنفسهم واستعادة أجواء الطفولة رغم الظروف الصحية التي يمرون بها.

وقد لاقت الفعالية تفاعلًا واسعًا من الأطفال وذويهم، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرات الإنسانية التي تسهم في التخفيف من الأعباء النفسية المرافقة للعلاج.
 

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