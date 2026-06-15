تعليم شرق غزة تشارك في حفل تكريم المتفوقين بنقطة الآمال التعليمية

غزة-الرأي:

شارك وفد من مديرية التربية والتعليم _شرق غزة في حفل تكريم الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 2025/2026 في نقطة الآمال التعليمية ،وتكريم عدد من معلمي ومعلمات المدرسة.

وحضر مراسم الاحتفال د. تامر الرملاوي رئيس قسم التدريب التربوي ، أحمد الزيتونية رئيس قسم العلاقات العامة والتعاون الدولي ،أ.كاظم مقاط رئيس قسم التخطيط ،أ. أيمن شابط رئيس قسم الأنشطة الطلابية، إلى جانب مديرة المدرسة أ. زينب أبو طالب، ورئيس مجلس الإدارة أ. فرج عجور، وجمع من الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور.

وخلال الحفل، نقل الرملاوي تحيات مدير التربية والتعليم وقيادة المديرية، معربًا عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي يحققها الطلبة رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع التعليم، مؤكدًا أن التفوق العلمي يمثل رسالة أمل وإرادة وصمود، وأن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء الإنسان وتنمية قدراته.

وأضاف الرملاوي أن هذه الكوكبة المتميزة من الطلبة ثمرة لجهود متواصلة بذلها المعلمون والمعلمات، ودعم أولياء الأمور، وحرص إدارة المدرسة على توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتميز، مشيدًا بالدور الريادي الذي تقوم به مدرسة الآمال في رعاية الطلبة وتعزيز مسيرتهم التعليمية.

من جانبها، رحبت أبو طالب بالحضور، مؤكدة أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهود الطلبة المتفوقين وتحفيزًا لهم لمواصلة مسيرة النجاح والتميز، فيما ثمّن الأستاذ فرج عجور جهود المديرية وكافة الشركاء الداعمين للعملية التعليمية.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الطلبة المتفوقين وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، تأكيدًا على أهمية دعم التميز الأكاديمي وتعزيز ثقافة النجاح والإنجاز بين الطلبة.

شارك وفد من مديرية التربية والتعليم _شرق غزة في حفل تكريم الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 2025/2026 في نقطة الآمال التعليمية ،وتكريم عدد من معلمي ومعلمات المدرسة.

وحضر مراسم الاحتفال د. تامر الرملاوي رئيس قسم التدريب التربوي ، أحمد الزيتونية رئيس قسم العلاقات العامة والتعاون الدولي ،أ.كاظم مقاط رئيس قسم التخطيط ،أ. أيمن شابط رئيس قسم الأنشطة الطلابية، إلى جانب مديرة المدرسة أ. زينب أبو طالب، ورئيس مجلس الإدارة أ. فرج عجور، وجمع من الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور.

وخلال الحفل، نقل الرملاوي تحيات مدير التربية والتعليم وقيادة المديرية، معربًا عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي يحققها الطلبة رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع التعليم، مؤكدًا أن التفوق العلمي يمثل رسالة أمل وإرادة وصمود، وأن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء الإنسان وتنمية قدراته.

وأضاف الرملاوي أن هذه الكوكبة المتميزة من الطلبة ثمرة لجهود متواصلة بذلها المعلمون والمعلمات، ودعم أولياء الأمور، وحرص إدارة المدرسة على توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتميز، مشيدًا بالدور الريادي الذي تقوم به مدرسة الآمال في رعاية الطلبة وتعزيز مسيرتهم التعليمية.

من جانبها، رحبت أبو طالب بالحضور، مؤكدة أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهود الطلبة المتفوقين وتحفيزًا لهم لمواصلة مسيرة النجاح والتميز، فيما ثمّن الأستاذ فرج عجور جهود المديرية وكافة الشركاء الداعمين للعملية التعليمية.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الطلبة المتفوقين وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، تأكيدًا على أهمية دعم التميز الأكاديمي وتعزيز ثقافة النجاح والإنجاز بين الطلبة.