مجمع ناصر يعقد الدورة التدريبية التخصصية الثالثة "Basic Life Support"

غزة- وكالة الرأي:

في إطار السعي المستمر لتطوير قدرات الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، عقد مجمع ناصر الطبي الدورة التدريبية التخصصية الثالثة بعنوان "Basic Life Support".



وجاءت هذه الدورة بتنظيم مشترك بين قسم التدريب والتطوير في المجمع ومؤسسة العون الطبي للفلسطينيين (MAP UK)، مستهدفةً الطواقم التمريضية العاملة في أقسام الباطنة، والقلب، والمناظير، والكلية الصناعية، حيث اشتمل التدريب على الجانبين النظري والتطبيقي العملي.



وأكد د. يوسف الفرا مشرف أقسام الباطنة في مؤسسة MAP UK بالمجمع على الأهمية البالغة لانعقاد هذه الدورة التخصصية وحاجة الطواقم الطبية الماسة لها في الوقت الراهن.

وأشار د. الفرا إلى أن الدورة تشكل فرصة نموذجية للزملاء الذين تم اعتمادهم مؤخراً كمدربين دوليين لنقل خبراتهم وتدريب بقية زملائهم، بما يضمن تعميم الفائدة على الجميع، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية والحرجة التي يعيشها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا.



وحاضر في الدورة وقدم مادتها العلمية والعملية كل من أ. أسامة عصفور رئيس قسم التدريب والتطوير بالمجمع، وأ. ياسر شعت مشرف أقسام العناية المركزة؛ حيث قادا التدريب لتمكين المشاركين من التعامل الاحترافي مع الحالات الحرجة وفق أحدث البروتوكولات الطبية، حيث ركزت موضوعاتها الأساسية على المهارات المنقذة للحياة، بدءاً من طرق الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) للبالغين والأطفال، وكيفية الاستخدام الآمن والفعال لجهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي (AED) كما اشتمل التدريب على آليات التعامل السريع مع حالات الغصة وانسداد مجرى التنفس، بالإضافة إلى تدريب الطواقم على التقييم الأولي السريع للحالات الطارئة وتفعيل منظومة الاستجابة السريعة داخل أروقة المجمع، بما يضمن التدخل الفوري والدقيق في اللحظات الفاصلة لإنقاذ حياة المرضى.



من جانبه شدد أ.عصفور على أن استمرار عقد هذه الدورات التخصصية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المجمع لرفع كفاءة العاملين وتطوير أدائهم المهني، بما يضمن مواكبة التطور العلمي المستمر في المجالات الطبية، والارتباط المباشر بتحسين جودة الخدمة والرعاية الصحية المقدمة لأبناء شعبنا الصامدين.