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مكافحة مخدرات رفح تضبط 136 شتلة بانجو و3000 بذرة مخدرة

16 حزيران / يونيو 2026 02:30

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غزة- وكالة الرأي:

تمكنت دائرة مكافحة المخدرات في محافظة رفح، بالتعاون مع مركز شرطة رفح، من توقيف مشتبه به وضبط كمية من المواد المخدرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والحد من انتشارها.

وأفادت دائرة مكافحة المخدرات برفح أن العملية جاءت بعد أعمال تحرٍ ومتابعة ميدانية مكثفة، أسفرت عن توقيف المشتبه به (ر.ك)، والعثور بحوزته على 136 شتلة من نبات البانجو المخدر، ونحو نصف كيلوغرام من البانجو الجاهز للاستخدام، إضافة إلى كمية من البانجو المجفف، و3000 بذرة بانجو معدّة للزراعة.

وأكدت الدائرة أنه جرى التحفظ على جميع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المتبعة، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المشتبه به، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية اللازمة.

وشددت مكافحة المخدرات على مواصلة جهودها في ملاحقة المتورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها.

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