الهند تقدم 2.5 مليون دولار للأونروا لدعم اللاجئين

وكالات- وكالة الرأي:

قدّمت حكومة الهند، مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، وذلك في إطار مساهمتها السنوية البالغة 5 ملايين دولار أمريكي للعام 2026-2027، دعماً للبرامج والخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وجهود الإغاثة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وخلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا، الذي عُقد اليوم في عمّان، الأردن، أكدت ممثلة الهند لدى دولة فلسطين، السيدة ماهيما سيكاند، استمرار دعم حكومة الهند للخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، وسلّمت المساهمة إلى مدير الشراكات في دائرة العلاقات الخارجية في الأونروا، السيد كريم عامر.

ونيابةً عن الأونروا، أعرب مدير الشراكات، السيد كريم عامر، عن تقديره لحكومة الهند على دعمها المستمر للوكالة، كونها أصبحت من أبرز المانحين للوكالة خلال السنوات الثلاث الماضية.