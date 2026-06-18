إدارة مستشفى الرنتيسي تبحث مع مؤسسة أوسم تعزيز دعم الكوادر الصحية

غزة- وكالة الرأي:

استقبلت إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال، ممثلة بمديرها الدكتور أيمن الزهار وأعضاء مجلس الإدارة، وفداً من مؤسسة أوسم كندا ، ضم الأستاذ محمد جابر مدير المشاريع بالمؤسسة والأستاذ سائد أبو العطا منسق مشروع أوسم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الكوادر الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى.



وأكد الدكتور أيمن الزهار خلال اللقاء أن الموظفين يمثلون رأس مال المنظومة الصحية، وأن دعمهم ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات واستمرارية العمل داخل المستشفى، مشيراً إلى أن العاملين في القطاع الصحي يواجهون تحديات كبيرة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، الأمر الذي يجعل توفير الأمان الوظيفي أحد أهم العوامل التي تساعدهم على الاستمرار في أداء رسالتهم الإنسانية والمهنية.



وأعرب الزهار عن شكره وتقديره لمؤسسة أوسم على دعمها لشريحة واسعة من موظفي المستشفى، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم وتوسيعه ليشمل المزيد من العاملين بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.



من جانبه، أشاد الأستاذ محمد جابر بالإنجازات التي يحققها مستشفى الرنتيسي للأطفال، مؤكداً أن المؤسسة تفخر بشراكتها مع المستشفى وبدعم برامجها ومشاريعها الصحية، في إطار جهود متواصلة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وأشار جابر إلى وجود تطور واضح وملموس في مؤشرات الأداء بالمستشفى مقارنة بالفترات السابقة، معتبراً أن ذلك يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الإدارة والطواقم العاملة، ومؤكداً استمرار مؤسسة أوسم في التعاون والدعم لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.



وتناول الاجتماع آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، وسبل تعزيز الدعم الموجه للكوادر الصحية بما يساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية وضمان استدامتها في ظل التحديات الراهنة.

