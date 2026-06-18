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مدرسة ممدوح صيدم تختتم البرنامج التدريبي "المعلم الذكي"

18 حزيران / يونيو 2026 07:43

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غزة- وكالة الرأي:

اختتمت مدرسة ممدوح صيدم للبنين بمديرية التربية والتعليم بالوسطى فعاليات البرنامج التدريبي "المعلم الذكي"، الذي استهدف تطوير مهارات الكادر التعليمي في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وذلك ضمن خطة المدرسة للتطوير المهني المستمر.

 وحاضر في البرنامج مدير المدرسة أ. كمال جاد الله، مستهدفًا 30 معلمًا من الهيئة التدريسية، بواقع 18 ساعة تدريبية مكثفة، جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي، وشملت ستة محاور رئيسية تناولت آليات توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في التخطيط والتقييم، وتصميم الأنشطة التعليمية، وتعزيز مشاركة الطلبة داخل الغرف الصفية، إلى جانب بناء بيئات تعلم مدمج تسهم في تحسين نواتج التعلم.

وأكد أ.  جاد الله خلال اللقاء الختامي أن البرنامج يأتي استجابة للتطورات المتسارعة في المجال التربوي والتكنولوجي، ويهدف إلى تمكين المعلمين من توظيف الأدوات الرقمية الحديثة بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم وتحسين الأداء داخل الصفوف الدراسية.

من جانبهم، أعرب المعلمون المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة النوعية، مؤكدين أن البرنامج أتاح لهم فرصة عملية للتعرف إلى أدوات وتقنيات حديثة يمكن توظيفها في دعم العملية التعليمية وزيادة دافعية الطلبة نحو التعلم.

ويأتي برنامج "المعلم الذكي" ضمن سلسلة من البرامج التطويرية التي تنفذها المدرسة، بهدف تعزيز كفاءة الكوادر التعليمية وترسيخ نموذج تعليمي حديث يواكب التحول الرقمي ويلبي احتياجات التعليم المعاصر.

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