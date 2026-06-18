مشفى العيون يكرّم الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص في طب وجراحة العيون

غزة- وكالة الرأي:

كرّمت إدارة مستشفى العيون الأطباء الذين اجتازوا بنجاح متطلبات الحصول على شهادة الاختصاص في طب وجراحة العيون، وذلك خلال اللقاء الصباحي، بحضور مدير المستشفى د. حسام داود، ومدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صباح، والمدير الطبي د. محمد مسلم، والمدير الإداري والمالي د. نجوى جبر، ومدربي برنامج البورد الفلسطيني في طب وجراحة العيون، وممثلي مؤسسة UOSSM CANADA، م.محمد عبد اللطيف ا.محمود الطويل، إلى جانب رؤساء الأقسام المختلفة والأطباء في المستشفى.

وفي كلمته، عبّر مدير المستشفى د. حسام داود عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز العلمي، مؤكدا أن تخريج أطباء اختصاص أكفاء يعكس نجاح برنامج البورد الفلسطيني وجهود المدربين والمشرفين، ويسهم في دعم القطاع الصحي بكفاءات قادرة على تقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى.

وهنّأ د. داود الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، وحثّهم على مواصلة التطور العلمي والمهني، بما ينعكس إيجابا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

من جانبه، هنّأ مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صباح الأطباء بهذا الإنجاز، مشيدا بدور مستشفى العيون في احتضان برامج التدريب التخصصي، ومؤكدا استمرار الوزارة في دعم برامج البورد الفلسطيني وتطويره.

وفي ختام اللقاء، جرى تكريم الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص، تقديرا لجهودهم وإنجازهم العلمي، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز.