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نحو 91 ألف طالب يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة اليوم

20 حزيران / يونيو 2026 08:52

غزة- وكالة الرأي:

تنطلق اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة، حيث يتوجه 51,499 من الطلبة في الضفة الغربية، و37,698 في قطاع غزة، و1941 من طلبة قطاع غزة الموجودين خارج فلسطين إلى قاعات الامتحانات.

ويتوزع الطلبة على الفروع كالآتي: 55,751 في الفرع الأدبي، و25,349 في الفرع العلمي، وما تبقى على الفروع الأخرى: الشرعي، والريادة والأعمال، والفروع المهنية، وفروع الكفاءة المهنية.

وأكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور أن الوزارة استكملت استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح أن امتحانات طلبة قطاع غزة ستعقد إلكترونياً بالكامل، فيما ستعقد امتحانات طلبة الضفة الغربية بالطريقة الاعتيادية، باستثناء اختبار التربية الدينية المقرر بتاريخ 4 تموز/ يوليو، الذي سيعقد إلكترونيا داخل القاعات الامتحانية.

وبين أن عقد امتحان التربية الدينية إلكترونيا يأتي في إطار التوجه الحكومي نحو التعليم الإلكتروني، بعد استكمال الجاهزية التقنية وضمان موثوقية النظام.

وأفادت الوزارة بأن طلبة قطاع غزة سيتقدمون للامتحانات عبر برمجية "وايز سكول"، فيما يتقدم 1941 من طلبة القطاع الذين تمكنوا من مغادرته للثانوية العامة هذا العام، ويتوزعون على 46 دولة حول العالم.

وأضافت أنه في حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية وتوفر الجاهزية اللازمة، فسيتم استكمال الامتحانات المتبقية لطلبة قطاع غزة داخل القاعات الامتحانية بصورة وجاهية وفق الترتيبات التي ستعلن عنها لاحقاً.

وأشارت الوزارة إلى أن 65 معتقلاً في سجون الاحتلال يتقدمون لامتحان الثانوية العامة هذا العام.

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