الصحة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من دبلوم ممرض عيون

غزة- وكالة الرأي:

احتفلت دائرة التمريض في مستشفى العيون بوزارة الصحة بتخريج (15) ممرضا وممرضة من منتسبي دبلوم ممرض عيون، بالتنسيق والتعاون مع الادارة العامة لتنمية القوى البشرية، بعد إتمامهم بنجاح برنامجا تدريبيا تخصصيا امتد لمدة ستة أشهر، تضمن الجانب النظري والعملي بإشراف نخبة من الأطباء والكوادر المتخصصة في طب وجراحة العيون، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز الكفاءات التمريضية المتخصصة والارتقاء بجودة الخدمة .

وجرى الحفل بحضور مدير عام تنمية القوى البشرية د .عبد السلام صباح ، مدير مستشفى العيون د. حسام داود، ومدير دائرة تمريض المستشفيات د. يوسف فحجان، ومدير التمريض في مستشفى العيون ا.هشام أحمد، د. نجوى جبر المدير الإداري والمالي ،إلى جانب الكوادر العاملة في المستشفى من مختلف الفئات الوظيفية، وممثلين عن الكوادر التمريضية في وزارة الصحة.

وفي كلمته أكد د. عبد السلام صباح حرص الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية على دعم البرامج التدريبية التخصصية، مشيرا إلى أن هذا الدبلوم يأتي ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى تطوير الكفاءات الصحية وتلبية احتياجات المؤسسات الصحية بكوادر مؤهلة.

بدوره رحب مدير مستشفى العيون د. حسام داود بالحضور، مؤكدا أن تأهيل كوادر تمريضية متخصصة في تمريض العيون يعد ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية بالمستشفى، مشيدا بجهود المتدربين والمحاضرين والقائمين على البرنامج التدريبي .

بدوره، هنأ د. يوسف فحجان الخريجين، مؤكدا أن الاستثمار في التعليم المستمر والتدريب التخصصي يسهم في رفع كفاءة مهنة التمريض وتحسين جودة الرعاية الصحية، داعيا الخريجين إلى مواصلة تطوير مهاراتهم المهنية.

كما أشاد ا.هشام أحمد بالتزام المشاركين طوال فترة التدريب، مثمنا جهود المحاضرين والقائمين على البرنامج، ومؤكدا أن المهارات التي اكتسبها الخريجون ستنعكس إيجابا على جودة الرعاية التمريضية في مجال تمريض العيون.

وفي ختام الحفل، جرى توزيع شهادات الدورة على الخريجين، تكريما لجهودهم واجتيازهم متطلبات البرنامج بنجاح، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز.

ويأتي تنفيذ برنامج دبلوم ممرض عيون بدعم من مؤسسةUOSSM Canada في إطار دعمها لبرامج التدريب والتأهيل، بهدف تعزيز قدرات الكوادر الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

