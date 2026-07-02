في اليوم الـ 1000 للحرب... الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائياتها

غزة- وكالة الرأي:

نشر ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المكتب الإعلامي الحكومي تحديثاً لأهم إحصائيات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة بالتزامن مع مرور 1000 يوم على الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة:

وكانت الإحصائيات وفق الآتي:

أولاً: المعطيات السكانية والسياق العام:

(+2.4) مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي.

(1000 يوم) على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين.

(+90%) نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة.

(+80%) من مساحة قطاع غزة سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير.

(241) مرات قصف الاحتلال منطقة المواصي التي يزعم أنها "إنسانية آمنة".

(+223,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

ثانياً: الشهداء والمفقودون والمجازر:

(73,066) مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة.

(9,500) مفقود، منهم: شهداء مازالوا تحت الأنقاض، أو مصيرهم مازال مجهولاً.

(+21,500) عدد الشهداء الأطفال.

(+12,500) عدد الشهيدات من النساء.

(+9,000) عدد الأمهات الشهيدات.

(22,500) عدد الآباء الشهداء.

(+1,022) أطفال استشهدوا وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.

(+520) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.

(1,700) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

(145) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

(262) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

(+194) شهيداً من موظفي البلديات في قطاع غزة، بينهم (4) رؤساء بلديات.

(+2800) شهيدٍ من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.

(+928) شهيدٍ من الحركة الرياضية من جميع الألعاب الرياضية.

(+39,022) أسرة تعرضت للمجازر من الاحتلال "الإسرائيلي".

(+2,700) أسرة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني (بعدد 8,574 شهيداً).

(+6,020) أسرة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد (بعدد 12,917 شهيداً).

(+55%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

(460) شهيداً بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم (164) طفلاً.

(23) شهيداً بسبب عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات.

(43%) من مرضى الكلى فقدوا حياتهم بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

(+12,000) حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

(28) شهيداً بسبب البرد في مخيمات النزوح القسري، (منهم 25 طفلاً).

⚕️ ثالثاً: الإصابات والاعتقالات والحالات الإنسانية:

(173,514) مجموع الجرحى والمصابين الذين وصلوا للمستشفيات.

(+19,000) مجموع الجرحى الذين هم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.

(+5,400) مجموع حالات البتر، بينهم (18% أطفال).

(1,500) مجموع حالات الشلل.

(1,200) مجموع حالات فقدان البصر.

(433) مجموع المصابين من الصحفيين.

(362) عدد من تعرضوا للاعتقال من الطواقم الطبية، بقي منهم 83 معتقلين.

(26,370) مجموع أرامل بسبب حرب الإبادة (اللواتي استشهد أزواجهن).

(58,800) مجموع الأطفال الأيتام (أطفال بلا والدين أو أحدهما)، بينهم (2,700 فقدوا كلا الوالدين، وعدد (6,100) فقدوا الأم وعدد (50,000) فقدوا الأب.

(+2,142 مليون) حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة نتيجة النزوح القسري.

(+71,338) حالة أصيبت بمرض الكبد الوبائي.

رابعاً: القطاع الصحي:

(38) مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة خلال الحرب.

(96) مركزاً للرعاية الصحية قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة.

(197) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

(788) هجوماً على خدمات الرعاية الصحية "مرافق، مركبات، كوادر، سلاسل إمداد".

(84) مركبة للدفاع المدني "إنقاذ وإطفاء" دمرها الاحتلال كلياً وجزئياً وتحتاج إلى صيانة.

(16) مركزاً للدفاع المدني تم تدميره كلياً.

خامساً: التعليم والمؤسسات الأكاديمية:

(100%) من مدارس قطاع غزة لحقت بها أضراراً مادية نتيجة القصف والاستهداف المباشر وغير المباشر.

(81%) من المباني المدرسية تحتاج إلى إعادة بناء أو تأهيل رئيسي

(40%) من المباني المدرسية موجودة داخل الخط الأصفر.

(80%) مبنى مدرسياً تعرض لقصف مباشر.

(17) مؤسسة تعليم عالي دمرها الاحتلال كلياً أو جزئيًا

(+20,051) عدد الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

(+19,886) عدد الطلبة الذين غادروا قطاع غزة خلال الحرب.

(+620,000) عدد الطلبة في سن التعليم المدرسي الذين حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.

(+90,000) عدد الطلبة في سن التعليم الجامعي الذين حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.

(+830) معلماً وكادراً تربوياً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

(+194) عالماً وأكاديمياً وباحثاً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

سادساً: دور العبادة والمقابر:

(1047) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي. من أصل (1275) مسجداً.

(210) مساجد دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل جزئي.

(3) كنائس استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر من مرة.

(312) عدد أئمة المساجد والخطباء ومحفظي القرآن والدعاة الذين قتلهم الاحتلال.

(37) عدد الأسرى والمفقودين من أئمة ودعاة وخطباء ومحفظي القرآن الكريم.

(20) عدد من قتلهم الاحتلال من أبناء الطائفة المسيحية.

(40) مقبرة دمرها الاحتلال من أصل (60) مقبرة.

(+2,450) جثماناً من الأموات والشهداء سرقها الاحتلال من المقابر.

(7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

(529) شهيداً قتلهم الاحتلال واُنتشلوا من المقابر الجماعية داخل المستشفيات.

سابعاً: السكن والنزوح القسري والإيواء:

(227,703) إجمالي عدد المباني المتضررة.

(510,000) إجمالي عدد الوحدات السكنية المتضررة.

(335,000) مبنى ووحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(75,000) مبنى ووحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي غير صالح للسكن.

(410,000) إجمالي المباني والوحدات السكنية الهدم الكلي وغير الصالح للسكن.

(+100,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي صالح للسكن.

(+350,000) أسرة فلسطينية تحتاج إلى إيواء.

(+132,000) خيمة اهترأت كلياً وغير صالحة للإقامة من أصل (135,000).

(+2) مليون إنسان مدني تعرض للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري.

(346) مراكز للإيواء والنزوح القسري استهدفها الاحتلال بالقصف.

ثامناً: التجويع ومنع المساعدات والعلاج:

(+650) يوم على إغلاق الاحتلال التام للمعابر قطاع غزة.

(+390,000) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال دخولها لقطاع غزة.

(48) تكية طعام استهدفها الاحتلال في إطار فرض سياسة التجويع.

(64) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.

(556) شهيداً من المبادرين والعاملين في مجال المعونات والإغاثة قتلهم الاحتلال.

(128) عدد مرات استهداف الاحتلال لقوافل المساعدات والإرساليات الإنسانية.

(2,605) شهيداً، و(19,124) إصابة، و(+200) مفقودٍ في "مصائد الموت"، ما يسمى مراكز "المساعدات الأمريكية/الإسرائيلية" وطالبي المساعدات.

(650,000) طفل تعرضوا لخطر الموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.

(40,000) طفل رضيع "أقل من عام" تعرضوا لخطر الموت جوعاً لنقص حليب الأطفال.

(22,000+) مريض بحاجة للعلاج في الخارج ويمنعهم الاحتلال من السفر.

(+5,200) طفل يحتاجون إجلاءً طبياً عاجلاً لإنقاذ حياتهم.

(12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

(350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

(3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

(≈107,000) سيدة حامل ومرضعة تعرضت للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

⚙️ تاسعاً: البنية التحتية والمرافق العامة:

(725) بئر ماء مركزي دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.

(134) مشروعاً للمياه العذبة استهدفها الاحتلال.

(5,080) كيلو متر أطوال شبكات كهرباء دمرها الاحتلال.

(2,285) عدد محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال.

(235,000) عدادات المشتركين التي دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

(+2,123) مليار كيلو وات/ساعة، كمية كهرباء حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.

(+700,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

(+700,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

(+3) مليون متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

(253) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

(292) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

(208) مواقع أثرية وتراثية استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

عاشراً: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية:

(+87%) من الأراضي الزراعية دمرها الاحتلال من أصل (182,247) دونم.

(8,700) بئراً زراعية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.

(7748) مزرعة أبقار وأغنام ودواجن دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

(+87%) من الدفيئات الزراعية تعرضت للتدمير في محافظات قطاع غزة.

(524,000) طن من إنتاج الخضار والفواكه السنوي تراجع إلى (20,000) طن فقط.

(+69,000) رأس حيوان قتله الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الإبادة الجماعية.

(99%) من الثروة السمكية تضررت نتيجة استهداف الاحتلال لمناطق الصيد.

حادي عشر: الخسائر الأولية المباشرة لـ15 قطاعاً حيوياً:

(80) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية المباشرة للإبادة الجماعية.

(≈ 6) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع الصحي.

(≈ 4) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع التعليمي.

(≈ 34) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع الإسكاني.

(≈ 1) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع الديني.

(≈ 4) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع الصناعي.

(≈ 5) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع التجاري.

(≈ 4) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع الزراعي.

(≈ 1) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع الإعلامي.

(≈ 2) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع الترفيهي والفندقي.

(≈ 5) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية للقطاع المنزلي (محتويات المنازل).

(≈ 3) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية لقطاع الاتصالات والإنترنت.

(≈ 3) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية لقطاع النقل والمواصلات.

(≈ 2) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية لقطاع الكهرباء.

(≈ 6) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية لقطاع الخدماتي والبلديات.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الخميس 2 يوليو 2026

مرور 1000 يوم على الإبادة الجماعية