مشفى العيون يُنظم محاضرات توعوية حول مخاطر مخلفات الحرب والدعم النفسي

غزة- وكالة الرأي:

بالتعاون مع إدارة مستشفى العيون، نظم فريق جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي سلسلة من المحاضرات التوعوية ضمن مشروع التوعية من مخلفات الحرب والأجسام المشبوهة، استهدفت المراجعين والمتواجدين في صالة العيادة الخارجية وقاعات الانتظار، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي للمشاركين.

وتضمنت المحاضرات التعريف بأبرز الحقائق المتعلقة بمخلفات الحرب، ومخاطرها وآثارها على الأفراد من مختلف النواحي، وأماكن تواجدها، والدلائل التي قد تشير إلى وجودها، إضافة إلى توضيح السلوك الآمن الواجب اتباعه عند الاشتباه بها وآليات التبليغ عنها.

كما شملت الجلسات محورا خاصا بالدعم النفسي، تناول كيفية التعامل مع الضغوط النفسية والتحديات التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف الراهنة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ورفع مستوى السلامة النفسية والجسدية.

وفي السياق ذاته، قدم فريق التثقيف الصحي في مستشفى العيون محاضرة توعوية تناولت اعتلال الشبكية السكري، استعرض خلالها أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه، مؤكدًا أهمية الفحص الدوري للعين لدى مرضى السكري للكشف المبكر عن أي مضاعفات قد تؤثر على البصر.

كما تناولت المحاضرة تصحيح عدد من المفاهيم الخاطئة الشائعة المتعلقة بمرض السكري وتأثيره على صحة العين، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المراجعين وتعزيز السلوكيات الوقائية التي تسهم في الحفاظ على صحة الإبصار.

