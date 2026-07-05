وكالة الرأي الفلسطينية جمعية طبية حقوقية: صحة الطبيب حسام أبو صفية في خطر وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية وفاة الأسير المحرر ماهر يونس أحد أقدم الأسرى المحررين وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة تسود أجواء فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغازي توضح أسباب إيقاف مولد شركة أبو زايد وكالة الرأي الفلسطينية ركلات الترجيح تقود مصر لتأهل تاريخي على حساب أستراليا وكالة الرأي الفلسطينية الأرجنتين تتجاوز الرأس الأخضر بصعوبة وتضرب موعدًا مع مصر وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يستقبل رئيس بلدية دير البلح لبحث تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية في اليوم الـ 1000 للحرب... الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائياتها وكالة الرأي الفلسطينية المنتخب الأميركي يتجاوز البوسنة والهرسك ويتأهل لثمن النهائي
أخبار » الأخبار الحكومية

مشفى العيون يُنظم محاضرات توعوية حول مخاطر مخلفات الحرب والدعم النفسي

05 تموز / يوليو 2026 09:36

734340252_1465730605596398_8448068883039419549_n
734340252_1465730605596398_8448068883039419549_n

غزة- وكالة الرأي:

بالتعاون مع إدارة مستشفى العيون، نظم فريق جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي سلسلة من المحاضرات التوعوية ضمن مشروع التوعية من مخلفات الحرب والأجسام المشبوهة، استهدفت المراجعين والمتواجدين في صالة العيادة الخارجية وقاعات الانتظار، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي للمشاركين.

وتضمنت المحاضرات التعريف بأبرز الحقائق المتعلقة بمخلفات الحرب، ومخاطرها وآثارها على الأفراد من مختلف النواحي، وأماكن تواجدها، والدلائل التي قد تشير إلى وجودها، إضافة إلى توضيح السلوك الآمن الواجب اتباعه عند الاشتباه بها وآليات التبليغ عنها.

كما شملت الجلسات محورا خاصا بالدعم النفسي، تناول كيفية التعامل مع الضغوط النفسية والتحديات التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف الراهنة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ورفع مستوى السلامة النفسية والجسدية.

وفي السياق ذاته، قدم فريق التثقيف الصحي في مستشفى العيون محاضرة توعوية تناولت اعتلال الشبكية السكري، استعرض خلالها أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه، مؤكدًا أهمية الفحص الدوري للعين لدى مرضى السكري للكشف المبكر عن أي مضاعفات قد تؤثر على البصر.

كما تناولت المحاضرة تصحيح عدد من المفاهيم الخاطئة الشائعة المتعلقة بمرض السكري وتأثيره على صحة العين، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المراجعين وتعزيز السلوكيات الوقائية التي تسهم في الحفاظ على صحة الإبصار.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟