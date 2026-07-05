تعليم شرق غزة تشارك في حفل تكريم أوائل طلبة مدرسة السليمانية

غزة- وكالة الرأي:

شاركت مديرية التربية والتعليم شرق غزة ,في حفل تكريم أوائل الطلبة بمدرسة السليمانية (الفوج السليماني الأول)، تأكيدًا لحرصها على دعم التميز الأكاديمي والاحتفاء بالطلبة المتفوقين، وتعزيز ثقافة الاجتهاد والنجاح في البيئة التعليمية.

ومثل وفد المديرية أ.وجدي الزيان رئيس قسم الإدارات التربوية، أ.أحمد الزيتونية رئيس قسم العلاقات العامة والتعاون الدولي،أ.أيمن شابط رئيس قسم الأنشطة الطلابية،أ.ساهر السويركي رئيس قسم الامتحانات،أ.صابرين أبو هنا رئيس شعبة المرشدات.

وأكد الزيان، في كلمته خلال الحفل، أن تكريم الطلبة المتفوقين يمثل رسالة وفاء لكل طالب وطالبة بذلوا الجهد والمثابرة، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء الإنسان المتعلم، ومواصلة دعم الطلبة وتمكينهم من تحقيق المزيد من الإنجازات رغم التحديات.

وتخلل الحفل فقرات متنوعة عكست إنجازات الطلبة، بحضور ممثلين عن المديرية والهيئة التدريسية وأولياء الأمور، في أجواء سادها الفخر والاعتزاز بما حققه الطلبة من تفوق ،جرى خلالها توزيع الشهادات على المتفوقين.

