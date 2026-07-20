مدريد تتزين بالمونديال: إنجاز رياضي تاريخي وتضامن إنساني يتصدر المشهد

وكالات- وكالة الرأي:

في ليلة لن تنساها الذاكرة الإسبانية، توج المنتخب الإسباني بطلاً لكأس العالم 2026، بعد أداء بطولي أنهاه "الماتادور" بالفوز على الأرجنتين بهدف قاتل في الأشواط الإضافية، ليرفع الكأس الثانية في تاريخه ويعلن عودته القوية إلى عرش كرة القدم العالمية.

كرنفال الفرح.. مدريد لا تنام تحولت العاصمة مدريد إلى ساحة احتفالات كبرى؛ حيث غصت ميادين "سيبيليس" و"كولومبوس" بآلاف المشجعين الذين احتفوا بهذا الإنجاز حتى ساعات الفجر الأولى. أضاءت الألعاب النارية سماء المدينة، بينما تحولت الشوارع إلى مسرح للأهازيج الوطنية والمواكب السيارة التي عكست فرحة جيل جديد من عشاق الكرة.

رسالة وفاء من قلب الاحتفال ولم تقتصر احتفالات مدريد على الجانب الرياضي فحسب؛ فقد رصدت كاميرات العالم مشهداً إنسانياً لافتاً، حيث رفع مشجعون إسبان العلم الفلسطيني في قلب الميادين الرئيسية. هذا الحضور العفوي للعلم الفلسطيني وسط غمرة الفرح الإسباني، عكس عمق الروابط الإنسانية والتضامن الشعبي الواسع في إسبانيا مع القضية الفلسطينية، ليؤكد أن الملاعب الإسبانية لا تزال منصة للقيم الإنسانية النبيلة.

نقطة تحول يعد هذا التتويج محطة فارقة في تاريخ الكرة الإسبانية، حيث أعاد المنتخب إلى واجهة الألقاب العالمية بعد غياب استمر منذ نسخة 2010. ومع هذا الإنجاز، تؤكد إسبانيا للعالم أن جيلها الشاب يمتلك العزيمة لاستمرار الريادة الرياضية في المحافل الدولية.