غزة- وكالة الرأي:

فى خطوة تعكس ترتيبات داخلية جديدة، اختارت حركة حماس، اليوم الاثنين خليل الحية رئيسًا لمكتبها السياسى لفترة انتقالية مؤقتة، تمهيدًا لمرحلة جديدة داخل الحركة، بعد سلسلة الاغتيالات التى طالت عددًا من قياداتها منذ عملية السابع من أكتوبر 2023.

وتنافس «الحية» مع خالد مشعل على رئاسة المكتب السياسى لحركة «حماس»، وهذه المرة الأولى التى يتولى فيها الحية رئاسة الحركة، علمًا بأنه كان خلال عملية السابع من أكتوبر نائبًا ليحيى السنوار رئيس الحركة فى قطاع غزة.

وبعد اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسى الأسبق، إسماعيل هنية، فى نهاية يوليو 2024، خلال وجوده فى العاصمة الإيرانية طهران، أصبح السنوار قائدًا للحركة، قبل أن يتم اغتياله هو الآخر فى أكتوبر من العام ذاته.

وبقى «الحية» طوال تلك الفترة رئيسًا للحركة بغزة، ورئيساً لوفدها المفاوض لوقف إطلاق النار بالقطاع، وأحد أعضاء المجلس القيادى الذى شُكل مؤقتًا من قادة أقاليم المناطق، وضم إلى جانبه ومشعل، زاهر جبارين قائد الحركة بالضفة، ونزار عوض الله بصفته أمينًا للسر، ومحمد درويش رئيس مجلس الشورى.

من هو خليل الحية رئيس حركة حماس الجديد؟

ولد خليل إسماعيل الحية فى 5 من نوفمبر 1960 بمدينة غزة، ونشأ فى بيئة فلسطينية محافظة تأثرت بتداعيات نكسة 1967، التى تركت أثرا مبكرا فى وعيه السياسى، خاصة مع تعرض عائلته لاقتحامات واعتقالات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى، وفقًا للمركز الفلسطينى للإعلام.

تلقى «الحية» تعليمه الأساسى والثانوى فى مدارس غزة، قبل أن يلتحق بالجامعة الإسلامية حيث حصل على درجة البكالوريوس فى أصول الدين عام 1983.

وواصل خليل الحية دراسته العليا فى الجامعة الأردنية، فنال درجة الماجستير فى السنة وعلوم الحديث عام 1986، ثم الدكتوراه فى التخصص نفسه من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فى السودان عام 1997.

المسيرة المهنية

بدأ «الحية» مسيرته المهنية معيدًا فى الجامعة الإسلامية بغزة، وتدرج فى مواقعها الإدارية حتى تولى عمادة شؤون الطلبة عام 2001، كما نشط فى العمل النقابى وتولى رئاسة نقابة العاملين فى الجامعة.

سياسيًا، انتخب عضوا فى المجلس التشريعى الفلسطينى عام 2006 عن قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، وترأس كتلتها البرلمانية، كما شغل مواقع قيادية داخل الحركة، من بينها رئاسة مكتب العلاقات العربية والإسلامية، والمكتب الإعلامى المركزى.

المسار الأكاديمي

انخرط الحية مبكرًا فى العمل الإسلامى المنظم بعد لقائه مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين مطلع الثمانينيات، وشارك فى أنشطة الكتلة الإسلامية داخل الجامعة، قبل أن ينخرط فى العمل الشعبى والتنظيمى خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.

تعرض للاعتقال ثلاث مرات لدى الاحتلال الإسرائيلى، أبرزها عام 1991 حيث أمضى ثلاث سنوات فى السجن، كما تعرض للتعذيب خلال اعتقالاته الأولى، وفق ما وثقته مصادر فلسطينية.

استهدافات متكررة

تعرض خليل الحية لمحاولات اغتيال عدة، أبرزها عام 2007 عندما استهدفت غارة إسرائيلية منزل عائلته ما أدى إلى استشهاد 7 من أقاربه.

وفى عام 2008 استشهد نجله حمزة، وهو أحد عناصر كتائب القسام، فى غارة إسرائيلية.

كما استهشد ابنه أسامة مع عدد من أفراد أسرته فى قصف استهدف منزله شرق غزة عام 2014، فى حين نجا القائد الحية من محاولة اغتيال أخرى، واستمر استهداف منازله خلال جولات العدوان الإسرائيلى، بما فى ذلك غارة فى أكتوبر 2023.

واستشهد نجله همام فى استهداف الاحتلال مقر وفد الحركة المفاوض فى العاصمة القطرية الدوحة فى سبتمبر 2025.

ثم استشهد نجله الرابع عزام فى مايو 2026 متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف إسرائيلى استهدف حى الدرج شرقى مدينة غزة.

وشارك خليل الحية فى عدد من التحركات الإقليمية، من بينها زيارة وفد من حماس إلى دمشق عام 2022، وترأس وفد الحركة إلى لبنان فى نوفمبر 2023 للقاء قيادة حزب الله، فى إطار تنسيق المواقف خلال الحرب، وفق بيانات صادرة عن الحركة.