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أطباء بلا حدود تُطالب بالإفراج الفوري عن الكوادر الطبية

21 تموز / يوليو 2026 08:02

الطبيب حسام ابو صفية
الطبيب حسام ابو صفية

وكالات- وكالة الرأي:

طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الكوادر الطبية الفلسطينية المحتجزة تعسفياً من قِبل السلطات الإسرائيلية، منددة بسياسة الاستهداف الممنهج والتعذيب التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي صدر عن مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة ، الدكتور حسام أبو صفية، يُحتجز تعسفياً منذ ديسمبر 2024، حيث يتعرض لمعاملة مهينة وأعمال تعذيب، مشيرة إلى أن حياته في خطر حقيقي بعد نقله مؤخراً إلى العزل الانفرادي.

وأكد البيان أن حالة الدكتور أبو صفية ليست معزولة؛ إذ تشير معطيات منظمة "رقابة العاملين في الرعاية الصحية" (Healthcare Workers Watch) إلى استمرار احتجاز 95 كادراً طبياً فلسطينياً منذ أكتوبر 2023. وأضافت المنظمة أن ذات الفترة شهدت مقتل أكثر من 1700 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من بينهم 15 موظفاً يتبعون لمنظمة أطباء بلا حدود.

وفي السياق ذاته، جددت المنظمة مطالبتها بالإفراج الفوري عن جراح العظام التابع لها، الدكتور محمد عبيد، المحتجز في إسرائيل منذ أكثر من 600 يوم في ظروف قاسية للغاية ودون أي اتصال مع عائلته، وذلك بعد أن اعتقلته القوات الإسرائيلية في 26 أكتوبر 2024 أثناء قيامه بواجبه الإنساني وعلاج المرضى داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وعبّرت "أطباء بلا حدود" عن صدمتها وغضبها الشديدين إزاء المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها المتخصصون في الرعاية الصحية دون أي مبرر قانوني، مطالبة بضرورة توفير الرعاية الطبية المناسبة وظروف احتجاز كريمة تتماشى مع القانون الدولي طالما استمر حرمانهم من حريتهم.

وانتقدت المنظمة بشدة الموقف الدولي تجاه هذه الانتهاكات، مؤكدة أن الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بحق الكوادر الطبية أمر غير مقبول، واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي الطويل أمام الممارسات الإسرائيلية في فلسطين بات يشكل نوعاً من التواطؤ.

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