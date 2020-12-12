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الريال ضد أتلتيكو مدريد.. 745 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى لديربى مدريد

12 كانون أول / ديسمبر 2020 05:50

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تشهد الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، لقاء ديربى مدريد المنتظر، الذى يجمع الريال مع أتلتيكو، فى العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، معقل الفريق الملكى.

واستعرضت صحيفة "آس" الإسبانية، القيمة التسويقية، لديربى مدريد، وفقا لتقييم موقع "ترانسفير ماركت"، والتى تجاوت المليار وستمائة مليون يورو، بواقع 842 مليون يورو، لريال مدريد، مقابل 776 لأتلتيكو مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن النجم البرتغالى الشاب جواو فيليكس، لاعب الروخى بلانكوس، صاحب أعلى قيمة تسويقية فى ديربى العاصمة الإسبانية، بقيمة 100 مليون يورو، ثم يأتى الحارس السلوفينى للروخى بلانكوس، يان أوبلاك، بقيمة 90 مليون يورو، وتيبو كورتوا، حارس الميرنجى، 75 مليون يورو.

واشارت الصحيفة، إلى أن التشكيل الأغلى لديربى ريال مدريد وأتلتيكو، تصل قيمته إلى 745 مليون يورو، والذى جاء على النحو التالى:

حراسة المرمى: أوبلاك 90 مليون يورو.

الدفاع: كارفخال 40 مليون يورو، فاران ، 70 مليون يورو ، خيمينيز 70 مليون يورو، لودى 50 مليون يورو.

الوسط: فالفيردى 70 مليون يورو، كاسيميرو 65 مليون يورو، كوكى 60 مليون يورو، ساؤول 70 مليون يورو.

الهجوم: هازارد 60 مليون يورو، جواو فيليكس 100 مليون يورو.

ويتصدر أتلتيكو مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 26 نقطة، بعد خوضه 10 مباريات، ويأتى ريال مدريد، فى المركز الرابع، برصيد 20 نقطة، من 11 مباراة.

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