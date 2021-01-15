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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2738) الجمعة 15/1/2021

أخبار فلسطينية﻿

توقع مرسوم للانتخابات الفلسطينية خلال أسبوع

وفاتان جديدتان بكورونا في صفوف الجالية بالبرازيل

"الخارجية" تطالب "الصحة العالمية" بالتحقيق في الإهمال الطبي بحق الأسرى

ارتفاع الإصابات بكورونا بين أسرى "ريمون" إلى 31.. وإصابة 4 في "النقب"

داخلية غزة: لا نزال في مرحلة الخطر

أخبار إسرائيلية

ثلثا اليهود المتدينين يعتبرون العرب خطراً عليهم

انقضاض الليكود على أصوات العرب يدفع «المشتركة» إلى التلاحم

نحو 20 ألف مهاجر يهودي وصلوا إلى إسرائيل عام 2020

فريدمان يحرض الإسرائيليين على منع إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

"إسرائيل المركزي" يعتزم شراء عملات أجنبية بقيمة 30 مليار دولار لخفض قيمة الشيكل

مليونا شخص في دولة الاحتلال تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

اخبار دولية

تقرير: الجيش الإسرائيلي يعد خطة عسكرية لمواجهة التهديد النووي الإيراني

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 92.3 مليون والوفيات مليون و977 ألف حالة

أخبار عربية

البرلمان العربي يدين امتناع إسرائيل عن تقديم لقاح «كورونا» للأسرى الفلسطينيين

أبوظبي للاستثمار يفتتح مكاتب في تل أبيب ومدن أخرى حول العالم لدعم المستثمرين

مسؤول إماراتي: حجم التبادل التجاري مع إسرائيل قد يصل إلى 6.5 مليار دولار

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

كتلة “عدم الانحياز” تجتمع للتحضير لجلسة مجلس الأمن ودعم الرؤية الفلسطينية للسلام

استغلال إسرائيلي للأيام الأخيرة لـ”ترامب”.. مشاريع استيطان خطيرة وتحويل مناطق في القدس لمكب…

مفوض الأونروا لـ”القدس العربي”: الأشهر القادمة ستكون صعبة ونريد تحويل الدعم السياسي إلى…

إسرائيل توسع ملاحقتها لنشطاء المقاومة الشعبية الفلسطينية

الشرق الأوسط

البرلمان العربي يدين امتناع إسرائيل عن تقديم لقاح «كورونا» للأسرى الفلسطينيين

الخليج الإماراتية

الشروق المصرية



نادي الأسير الفلسطيني: الإصابات بكورونا بين الأسرى في ارتفاع متسارع

فلسطين تطالب الصحة العالمية بالتحقيق في الإهمال الطبي بحق الأسرى

أونروا تدعو لزيادة دعمها ماليا لتغطية الاحتياجات المتنامية للاجئين الفلسطينيين

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال ينتقم من البلدات التي تهب للدفاع عن أراضيها من اعتداءات المستوطنين

انتهاكات الاحتلال والمستوطنين.. اعتقالات وهدم منزل وإخطار آخر

الاحتلال يعتقل شاباً من بلدة الطور بالقدس المحتلة

قصةُ أسير مدد الاحتلال توقيفه عشر مرات

تمديد الإداري للأسير شاكر عمارة في يوم الإفراج عنه

نادي الأسير: عدد الإصابات بكورونا بين الأسرى بارتفاع مُتسارع

الإفراج عن أسير من أبو شخيدم

هيئة الأسرى: الاحتلال يمدد اعتقال الأسير العرمة 30 يوماً ويصدر لائحة اتهام بحقه

الحياة الجديدة

الحكومة الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية تناقش تمديد الإغلاق وتخفيف القيود ة تناقش تمديد الإغلاق وتخفيف القيود

الاحتلال يعلن نيته البدء بتطعيم الأسرى ضد كورونا الأسبوع القادم

الهدمي يطلع دبلوماسيين أوروبيين على آخر التطورات بالقدس

الأيام

طاقم إسرائيلي يجري عمليات مسح وتصوير ثلاثي الأبعاد داخل "الأقصى" بحراسة...

النواب الأميركيون يقرون إجراءات عزل ترامب تعزيز الأمن في واشنطن قبيل...

الاحتلال والمستوطنون ينفذون عمليات تجريف واقتلاع أشجار في بيت أمر وبروقين...

الاحتلال يصادق على بناء 530 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة

مصادر لـ"الأيام": الانتخابات التشريعية ستُجرى أواخر أيار والرئاسية أواخر...

حماس" مستاءة من عمل المستشفى الأميركي لاقتصاره على طب الأسنان والعيادة...

إطلاق بالونات من شمال القطاع وجنوبه ودبابات الاحتلال تستهدف شرق خان يونس

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم منزل أسير في جنين المحتلة

التعليم تعلن ترتيبات نهاية الفصل الدراسي الأول

المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت الأحد المقبل

الخارجية تطالب الصحة العالمية بالتحقيق في إهمال الأسرى طبيًا

فلسطين اليوم

سما نيوز

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

تحدث عن المنحة القطرية وملف العقود.. الاعلامي الحكومي بغزة يكشف مصير يومي الإغلاق بالقطاع

لهذه الاسباب... حماس ترفض التعامل مع المستشفى الميداني الأمريكي

تل أبيب تعلن عن مباحثات طاقة مع 4 دول عربية

عرب 48

الأمم المتحدة: على إسرائيل السماح بوصول لقاح كورونا للفلسطينيين

إصابات جديدة بكورونا بين أسرى سجنَي "النقب" و"ريمون"

سلطات الاحتلال تُجبر مقدسيًّا على هدم منزله في بيت حنينا

وكالة وفا

انتهاكات الاحتلال والمستوطنين.. اعتقالات وهدم

المجلس الأعلى للإبداع والتميز يوقع اتفاقية تع ..

الاحتلال يخطر بهدم منزل الأسير محمد مروح قبها

حدث في مثل هذا اليوم

15 كانون ثاني (يناير)

2009م استشهاد وزير الداخلية والأمني الوطني في الحكومة الفلسطينية الأستاذ الشيخ سعيد صيام وذلك عندما أطلقت عليه طائرات الإف 16 صواريخها بمدينة غزة مما أسفر عن استشهاده هو وابنه وأخيه، بينما أصيب عدد من الجيران بإصابات مختلفة.

2009م أطلقت مدفعيات الاحتلال قذائفها على "برج الشروق" وسط مدينة غزة أثناء تواجد الصحفيين على الهواء مباشرة وهم يغطون العدوان البري على حي تل الهوى مما أدى إلى إصابة الصحفيين في تلفزيون أبو ظبي المصور محمد صبحي السوسي، وفني المونتاج أيمن يوسف الرزين بجراح متوسطة، ووقوع أضرار بالغة بعدد من المكاتب الصحفية، علما أن البرج يضم مكاتب لقنوات "العربية وروسيا اليوم وأبو ظبي ومجموعة الإم بي سي وفوكس نيوز، بالإضافة إلى مكاتب صحف الحياة الجديدة والقدس ووكالة شهاب الفلسطينية".

2002م اغتيال قائد شهداء الأقصى في الضفة الغربية الشهيد رائد الكرمي.

2000م وفاة الشاب الفلسطيني حسين غسان عبد الهادي (25 عاماً) من سكان نابلس بسبب مضاعفات صحية تعود إلى إصابته عام 1989 خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى برصاص الوحدات السرية الإسرائيلية في الظهر وأنحاء جسمه.

1997م صحيفة هآرتس الصهيونية تنشر صورة نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الليكودي اليميني المتطرف، وهو يقدم لراعي الكنيسة الأرثوذكسية، صورة مجسم للقدس دون أن تظهر فيها الأماكن المقدسة وبدلا من المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، يظهر مبنى مفترض للهيكل المزعوم.

1997م توقيع بروتوكول الخليل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الليكود الإسرائيلية، لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية المحتلة في 80% من مساحة المدينة، وكان من المفروض أن يتم إعادة انتشار قوات الاحتلال في المدينة بتاريخ 28/3/1996م في عهد حكومة حزب العمل الذي يرأسها شمعون بيرس، الذي خلف رابين بعد اغتياله.

1993م الشهيد فخري الدحدوح (حركة الجهاد الإسلامي) ينفذ عملية بطولية بالسلاح الأبيض، حيث قام بطعن مجموعة من اليهود في قلب تل أبيب، وقد استشهد بعد أن أطلق عليه رجال الأمن الإسرائيلي الحاقدون عشرات الرصاصات.

1979م المؤتمر الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الرابعة عشر "دورة هواري بومدين بدمشق"، وجاءت هذه الدورة في ظروف خاصة جدا. فقد جاءت بعد زيارة السادات للقدس، وتخليه عن قضية فلسطين وخروجه عن إرادة الأمة العربية، المتمثلة في قرارات مؤتمرات القمة في الجزائر والرباط وضربه التضامن العربي والنضال القومي، وتوقيع معاهدة كامب ديفيد والصلح المنفرد مع إسرائيل وأيضا، بعد قمة بغداد وتشكيل الجبهة القومية للصمود والتصدي من منظمة التحرير الفلسطينية والعراق وسورية وليبيا والجزائر واليمن وهي القمة التي رفضت نهج السادات واعتبرته خيانة قومية، كما اعتبرت أن التسوية الأمريكية للصراع العربي الصهيوني التي تجسدت في معاهدتي كامب ديفيد استسلام وتسليم بمواصلة اغتصاب فلسطين.