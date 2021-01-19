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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2742) الثلاثاء 19/1/2021
أخبار فلسطينية
إسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة
الرئاسة الفلسطينية: نتنياهو يستقبل إدارة بايدن الجديدة بالاستيطان
النخالة يدعو لصياغة برنامج سياسي مشترك وملزم
اشتية: حوار وطني فلسطيني مطلع الشهر المقبل في القاهرة لبحث إنجاح الانتخابات
الفصائل الفلسطينية تجري حوارات موسعة في غزة والقاهرة لبحث العملية الانتخابية
صحة غزة: تسجيل ١٦٩ إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
القدوة يرفض "القائمة المشتركة" ويحذر من إجراء الانتخابات في ظل الانقسام
غزة: مختصون يوصون بتفعيل دور نقابة الصحفيين وإسناد الإعلام المحلي
الحكومة تصادق على جملة من القرارات
هنية يدعو لبناء كتلة صلبة تتوافق مع خيار الانتفاضة واستمرار المقاومة
لجنة الانتخابات تجتمع مع مؤسسات المجتمع المدني في الضفة وغزة
لجنة الانتخابات: ترتيبات لزيارة غزة الأسبوع المقبل للقاء الفصائل الفلسطينية
أخبار إسرائيلية
وزير داخلية الاحتلال يهاتف نظيره المغربي
تقارير إسرائيلية: العلاقات مع الخليج غير مستقرة رغم التطبيع
سائقون إسرائيليون شاركوا في رالي دكار بالسعودية
قُتل خلاله 3 إسرائيليين.. "الشاباك" يزعم إحباط 430 عملية خلال 2020
باراك يقرر عدم الترشح لحزب العمل
تفاؤل طبي إسرائيلي بعد ارتفاع مستوى الأجسام المضادة لمن تلقوا
جهاز الأمن الإسرائيلي: إحباط 1000 عملية لحماس بالضفة الغربية
مفوض إسرائيلي ينتقد ادعاءات نتنياهو والشرطة بشأن أحداث أم الحيران
اخبار دولية
روسيا ترفض تحويل سوريا إلى «ساحة صراع» بين إسرائيل وإيران
بريطانيا تعرب عن بالغ القلق إزاء قرار إسرائيل بناء 780 وحدة استيطانية
إسبانيا ترحب بقرار الرئيس الفلسطيني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية
أخبار عربية
صمت مغربي إزاء أنباء عن {شرط} يضعه الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل
أبو الغيط: تسوية القضية الفلسطينية صارت أبعد منالاً
الملك عبد الله والسيسي يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية
سفيرة فرنسا بلبنان تدعو لتوفير حياة كريمة للاجئين ودعم "أونروا"
سفير الأردن: القمة المصرية الأردنية تناولت القضايا المشتركة وعلى رأسها القضية الفلسطينية
تقرير: الإمارات ترجئ موعد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول بسبب كورونا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الانتخابات الفلسطينية في عيون إسرائيلية: بين التحريض والتشكيك وديع عواودة
محمد بكري بعد القرار الإسرائيلي: لو لم أنتج “جنين جنين” لخجلت من نفسي-…
ما هي أبرز الملفات التي خضعت للبحث بين المخابرات المصرية والأردنية في رام…
فلسطين: تحضيرات لوصول لجنة الانتخابات إلى غزة للقاء قادة الفصائل
الشرق الأوسط
صمت مغربي إزاء أنباء عن {شرط} يضعه الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل
حوار فلسطيني قريب في القاهرة لـ«إنجاح الانتخابات»
إسرائيل تربط تعزيز علاقتها بتركيا بإغلاق مكاتب «حماس» في إسطنبول
الخليج الإماراتية
فلسطينيو مخيمات البدو بالضفة الغربية يكافحون للتعلم عن بُعد في زمن «كورونا»
524 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 وفيات بين الفلسطينيين
الاهرام المصرية
سبانيا ترحب بقرار الرئيس الفلسطيني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية
الشروق المصرية
وزير الإعلام الأردني: القضية الفلسطينية أولى أولويات مصر والأردن
لبنان تؤكد لقائد يونيفيل ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سيادتها
الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شرق خان يونس ويجرف أراض زراعية
الغد الأردنية
مندلبليت يحبط محاولة نتنياهو شرعنة بؤر استيطانية
الفصائل الفلسطينية تجري حوارات موسعة في غزة والقاهرة لبحث العملية الانتخابية
الشرق القطرية
"رايتس ووتش": اتفاقية جنيف تُلزم الاحتلال بتطعيم الفلسطينيين
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يحطم نصبا تذكاريا لشهيد في القدس المحتلة
بري: اسقاط حق العودة يمثل مدخلا لإسقاط القضية الفلسطينية
الاحتلال يطلق النار صوب مركبة شمال شرق جنين
"فلسطينيي أوروبا" ترحب بمرسوم إجراء الانتخابات
عائلة الأسير المصاب بالسرطان مسالمة تتمكن من زيارة نجلها
الاحتلال يؤجل الإفراج عن الأسير إسماعيل العروج رغم انتهاء محكوميته
القدس المحلية
"أطفال" محمود شقير.. حالمون بالحرية والعدل والسلام ومليئون بالحيوية والإبهار
وفاة والدة الأسير رشاد كراجة من رام الله
بلدية الخليل توقع مذكرة تفاهم مع سلطة الأراضي الفلسطينية
نقابة الصحفيين: 490 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين عام 2020
عائلة الأسير المصاب بالسرطان مسالمة تتمكن من زيارة نجلها بمستشفى "سوروكا"
الشرطة تكشف ملابسات 4 قضايا سرقة وتقبض على المشتبه بهم في جنين
الحياة الجديدة
المجلس التنفيذي لمحافظة القدس يناقش خطة عمله للعام 2021
في ذكرى ميلادها الـ22.. رسالة مؤثرة من الأسيرة نورهان عواد لوالدتها
الاحتلال يعتقل 7 شبان ويستدعي فتى من القدس
الأيام
سلطات الاحتلال تصادق على بناء 780 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة
الرئيس يستقبل رئيسَي المخابرات المصرية والأردنية
العالول: حوار الفصائل سيبحث إمكانية تشكيل قوائم مشتركة
حماس": الحديث عن قائمة مشتركة أمر سابق لأوانه
إصابة طفلة في اعتداء للمستوطنين قرب نابلس والاحتلال يعتدي على عمال جنوب...
إصابة أسير مريض بالسرطان بفيروس في الكبد ووضع أسير آخر على أجهزة التنفس...
وكالة صفا
الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل و"بركس" في قرية دوما جنوب نابلس
الاحتلال يطلق النار صوب مركبة قرب جنين
نائب بالتشريعي: مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية عدوان خطير
الحملة العالمية للعودة تطرح برنامج فعاليات مواجهة التطبيع خلال 2021
نقابات العمال بغزة تطالب مصر بالإفراج عن 7 صيادين
انطلاق الملتقى الدولي لإعلان "2021 عام مواجهة التطبيع" اليوم
وكالة الرأي الفلسطينية
هنية: المقاومة هي الخيار الوحيد لإخراج المحتل من فلسطين
جنرال إسرائيلي: سلاح الجو التابع لنا بدأ يفقد فعاليته
الداخلية بغزة تفتح باب "التظلمات" للفحص الطبي بمسابقة توظيف الإناث
الاحتلال يؤجل الإفراج عن أسير رغم انتهاء محكوميته
باكستان: نرفض التطبيع مع إسرائيل ولا أحد يلزمنا بذلك
الاحتلال يعتقل 7 شبان ويستدعي فتى من القدس
"العدل" تعقد ورشة عمل لتشكيل اتحاد ملاك العقارات في فلسطين
فلسطين اليوم
البطش: اعتراف بعض الدول العربية بالاحتلال شكّل ضربة في جدار الأمة
البراهمي: فلسطين ليست للبيع وليست للمساومة ولا للتفريط
طائرات F35 "الاسرائيلية" تشارك لاول مرة في مناورات خارجية
الاحتلال يسلم اخطارات بهدم 8 منازل في قرية دوما بنابلس
اشتية: يدعو الأسرى المحررين لعدم الامتثال لقرار البنوك بإغلاق حساباتهم
إذاعة "صوت الشباب" تعلن عن عودة بثها في غزة بعد انقطاع 14 عامًا
وزارة الخارجية: لا وفيات أو إصابات جديدة في صفوف جالياتنا حول العالم
سما نيوز
قناة عبرية: اللقاح الروسي يصل رام الله خلال الساعات القادمة
أول فلسطيني يُعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة
هآرتس: 4 دقائق بتوقيت “الأم تيريزا”.. مخيم جنين تحت رعاية الدبابة الإسرائيلية “الطاهرة”!
وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك ابرزها
أبو بكر: اشتية طلب من الأسرى المحررين عدم الامتثال لقرار البنوك بإغلاق حساباتهم
إندبندنت: حاخام إسرائيلي يحذر أتباعه “لقاح كورونا سيحولكم إلى مثليين”!
4 وفيات و122 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين
زملط: نثمن موقف بريطانيا الواضح بعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي ووجوب وقفه
وزير إسرائيلي يبحث مع نظيره المغربي إعفاء متبادلاً لتأشيرات السفر
عرب 48
القدوة: أرفض خوض فتح وحماس الانتخابات بقائمة مشتركة
لضمان حق التصويت: لجنة الانتخابات الفلسطينية تدعو للتسجيل بسجل الناخبين
وكالة وفا
البطريرك مانوغيان يترأس قداس منتصف الليل وفق ...
فلسطين النيابية" تبحث التحديات التي تواجه "ا ...
مجلس الوزراء يعتمد خطة العنقود الزراعي لمحافظ ...
الحكومة تطلق مشروع الدفع الالكتروني والخدمات ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 19 كانون ثاني (يناير)
- 1994م مقتل فلسطينيين وجرح ثلاثة جنود إسرائيليين في مواجهات عنيفة في القدس المحتلة، ومدينتي رام الله والخليل في الضفة الغربية.
- 1993م الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) يلغي قانوناً صدر عام 1982ميحظر الاتصال مع "منظمات معادية" والالتقاء مع قادتها، في إشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وهو ما فتح الطريق أمام إجراء مباحثات مباشرة بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة المنظمة، ضمن قناة التفاوض السرية في أوسلو التي كشف النقاب عنها في أيلول (سبتمبر) 1993.
- 1988م أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق "إسحاق رابين" عن بدء سياسة جديدة للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية فقد أصدر أوامره للجيش بتكسير العظام وإطلاق النار على المتظاهرين.
- 1901م بدء سريان القيود العثمانية على الهجرة اليهودية إلى قضاء القدس وشراء الأراضي فيها بهدف الاستيطان بدعم من الحركة الصهيونية وحكومة إنكلترا.