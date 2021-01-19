النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2742)  الثلاثاء 19/1/2021

1993م الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) يلغي قانوناً صدر عام 1982ميحظر الاتصال مع "منظمات معادية" والالتقاء مع قادتها، في إشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وهو ما فتح الطريق أمام إجراء مباحثات مباشرة بين الحكومة الإسرائيلية وقيادة المنظمة، ضمن قناة التفاوض السرية في أوسلو التي كشف النقاب عنها في أيلول (سبتمبر) 1993.