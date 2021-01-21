وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2743)الخميس21/1/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة بينهم نائب بالتشريعي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والداخلية توسعان دائرة الزيارات للمعزولين منزليًا وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش" يثمن دور مؤسسة كاريتاس في تعزيز جهود مواجهة "كوفيد ١٩ " وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر تسيل العرق البارد لفرنسا في الدور الرئيسي بمونديال اليد في مصر وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يقود يوفنتوس للقب السوبر الإيطالي على حساب نابولي وكالة الرأي الفلسطينية كيف علّق زيدان على الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام فريق مغمور؟ وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر يونايتد يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي بثنائية في فولهام وكالة الرأي الفلسطينية "شاحنة الأعمال" بداخلها مكتب مدمج وكالة الرأي الفلسطينية علاج صيني يمكنه تأخير الشيخوخة
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2743)الخميس21/1/2021

21 كانون ثاني / يناير 2021 09:26

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2743)الخميس21/1/2021

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلية  

اخبار دولية

اخبار عربية

 

                                                                                            

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي  

 

 الشرق الأوسط

الشروق المصرية

الأهرام المصرية

  •  

 الغد الأردنية

الشرق القطرية

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·        الصحة العالمية: لا وفيات بسبب لقاحات "كورونا"

·        استشهاد الأسير ماهر سعسع في سجن "ريمونيم"

·        جو بايدن رئيسا لـ"أمريكا"

·        مع تنصيب "جو بايدن".. حماس ترد على تصريحات وزير خارجيته

 

القدس

  • "آلاء العمور".. مدربة كرة القدم النسوية بغزة تتجاوز المعيقات وتطالب بإنصاف المرأة
  • "الكورونا" تلقي بظلالها على الأطفال ذوي الإعاقة وتزيد معاناة أسرهم
  • حماس تدعو بايدن لتصحيح المسار التاريخي للسياسات الأمريكية الخاطئة
  • الطيبة: اكتشاف إطار باب كنيسة عليه نقش يوناني يحمل اسم المسيح
  • 14 معتقلًا من الضفة بينهم فتاة

الحياة الجديدة

·        وزير القدس يطلع القنصل السويدي على آخر المستجدات

·        اعتقال اللواء بلال النتشة ومساعده على حاجز قلنديا شمال القدس

·        الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين من العيسوية بينهم سيدة

·        الهباش يدعو اليونان لإدانة تصريحات رئيس أساقفتها المسيئة للإسلام

·        فرنسا تدين القرار الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات

·        توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطفولة

·        الأردن يدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

·        عبد الهادي يبحث مع الأمين العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث آخر المستجدات

·         

صحيفة الأيام

·        الرئيس بايدن يدعو أميركا المنقسمة إلى الوحدة

·        »الرئيس يهنئ بايدن بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة

·        » شعث لـ "الأيام": ترامب كان أسوأ رئيس أميركي

·        »اشتية: أبو مازن هو مرشح "فتح" للرئاسة ولدينا إجماع في الحركة على هذا الأمر

·        »"كورونا" في فلسطين: 10 وفيات ورصد 497 إصابة جديدة

·        »سلطات الاحتلال تنشر مناقصات لبناء 2572 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة...

·        »الاحتلال يمدد إغلاق "الإبراهيمي" واقتحام جديد لساحات "الأقصى"

·        »مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف شرق القطاع بعد إطلاق قذيفة باتجاه الغلاف

وكالة الرأي

·        الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بينهم فتاة بالضفة الغربية

·        الصحة والداخلية توسعان دائرة الزيارات للمعزولين منزليًا

·        الاحتلال يسجل إصابات إضافية بالطفرة الجديدة لـ"كورونا"

·        حماس تخاطب "بايدن" عقب تنصيبه رسمياً كرئيس لأمريكا

·        الاحتلال يتجهز لبناء 2600 وحدة استيطانية بالضفة والقدس

·        استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال والسبب مجهول!

·        حماس: نؤكد فشل المراهنة على الإدارات الأمريكية المتلاحقة

·        جيش الاحتلال يعلن عن مناورة كبرى خلال الصيف القادم

 

وكالة صفا

 

·        دعوات مقدسية لحماية أطفال المدينة من "أسرلة العقول"

·        الاحتلال يعتدي على فتى مقدسي خلال احتجازه بمركز شرطة صلاح الدين

·        "بايدن" الرئيس الـ46 للولايات المتحدة

وكالة سما

·        صحيفة: دحلان بدأ بضخ الأموال والعودة الى المشهد السياسي

·        اتهام مواطن من نابلس بتهريب طائرات مسيرة إلى قطاع غزة

·        إدارة بايدن تطرد كبير موظفي البيت الأبيض

·        بايدن يوقع على 15 مرسوما في أول يوم من ولايته

·        لهذا السبب تم تغيير مسمى السفير الأمريكي في إسرائيل على تويتر

·          

وكالة فلسطين اليوم

·        بينهم فتاة.. اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

·        مسؤول بلجنة الانتخابات المركزية يوضح مواعيد و آلية التسجيل للانتخابات

·        شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتنتشر عند بواباته

·        شهاب: ترامب يغادر البيت الأبيض وسط ارتياح عالمي بعد سنوات عصيبة على العالم

·        بايدن يؤدي اليمين الدستوري رئيساً للولايات المتحدة

عرب  48

 وكالة وفا

 

 

حدث في مثل هذا اليوم

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز يافا ميديا يطلق صفحة للتوعية بمخاطر كورونا على وسائل التواصل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟