النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2743)الخميس21/1/2021
أخبار فلسطينية
- إسرائيل تهدم قرية “العراقيب” الفلسطينية للمرة الـ182
- حماس تدعو بايدن لتصحيح المسار التاريخي للسياسات الأمريكية “الخاطئة” تجاه الفلسطينيين
- الرئيس الفلسطيني يهنئ بايدن ويتطلع للعمل معه من أجل السلام والاستقرار
- استشهاد الأسير ماهر سعسع في سجن "ريمونيم"
- »اشتية: أبو مازن هو مرشح "فتح" للرئاسة ولدينا إجماع في الحركة على هذا الأمر
- الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بينهم فتاة بالضفة الغربية
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أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يستقبل بايدن بـ2600 وحدة استيطانية ويكشف عن سياسة المواجهة مع الإدارة الجديدة
- إسرائيل ترحب بتنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة
- جلسة لبحث إمكانية اقتحام الكنيست على غرار أحداث الكونغرس
- إسرائيل تنشر مناقصات لبناء 2572 مسكنا استيطانيا بالضفة والقدس
اخبار دولية
- فرنسا تدين القرار الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات
- إصابات كورونا حول العالم تقترب من 96.6 مليون والوفيات مليونان و75 ألف حالة
- الصحة العالمية: لا وفيات بسبب لقاحات "كورونا
- بايدن يلغي مرسوم ترمب الذي يمنع بعض المسلمين من دخول أميركا
- السفارة الأميركية تتراجع عن تغيير مفاجئ على مسمى السفير في القدس
- جلسة لبحث إمكانية اقتحام الكنيست على غرار أحداث الكونغرس
اخبار عربية
- توقعات مصرية بتركيز إدارة بايدن على «قضايا الحريات
- الأردن يدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في الضفة
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الصحف العربية
القدس العربي
- المأساة تتفاقم في سجون الاحتلال: أسرى أطفال هددوا بالانتحار وعدد المصابين بالفيروس يتزايد وينذر بكارثة
- انخفاض عدد حالات كورونا والموجودة في العناية المركزة ومطالبات باستمرار تقيد المواطنين بالإجراءات…
- تحركات ولقاءات فلسطينية لإنجاح المصالحة وإجراء الانتخابات في موعدها
- حماس تدعو بايدن لتصحيح المسار التاريخي للسياسات الأمريكية “الخاطئة” تجاه الفلسطينيين
- نتنياهو يستقبل بايدن بـ2600 وحدة استيطانية ويكشف عن سياسة المواجهة مع الإدارة الجديدة
- قصف إسرائيلي يستهدف مواقع المقاومة بغزة والاحتلال يعتقل أطفالا ونساء من الضفة
- الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من أي إمكانية لحل…
- إسرائيل تهدم قرية “العراقيب” الفلسطينية للمرة الـ182
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الشرق الأوسط
الشروق المصرية
- إسرائيل ترحب بتنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة
- الرئيس الفلسطيني يهنئ بايدن ويتطلع للعمل معه من أجل السلام والاستقرار
الأهرام المصرية
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- الرئيس الفلسطيني يهنئ بايدن ويتطلع للعمل معه من أجل السلام والاستقرار
- نتنياهو يدعو جو بايدن إلى تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكى
- إصابات كورونا حول العالم تقترب من 96.6 مليون والوفيات مليونان و75 ألف حالة
الغد الأردنية
- الرئاسة الفلسطينية تدعو بايدن لأخذ موقف واضح تجاه الاستيطان الإسرائيلي…
- نتنياهو يسعى إلى استمالة العرب.. أو تحييدهم في حملته الانتخابية…
- خطة بايدن لمكافحة التغير المناخي وتحدياته
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· الصحة العالمية: لا وفيات بسبب لقاحات "كورونا"
- بايدن يلغي مرسوم ترمب الذي يمنع بعض المسلمين من دخول أميركا
- حماس توجه أول رسالة إلى جو بايدن فور تنصيبه!
· استشهاد الأسير ماهر سعسع في سجن "ريمونيم"
· جو بايدن رئيسا لـ"أمريكا"
· مع تنصيب "جو بايدن".. حماس ترد على تصريحات وزير خارجيته
القدس
- "آلاء العمور".. مدربة كرة القدم النسوية بغزة تتجاوز المعيقات وتطالب بإنصاف المرأة
- "الكورونا" تلقي بظلالها على الأطفال ذوي الإعاقة وتزيد معاناة أسرهم
- حماس تدعو بايدن لتصحيح المسار التاريخي للسياسات الأمريكية الخاطئة
- الطيبة: اكتشاف إطار باب كنيسة عليه نقش يوناني يحمل اسم المسيح
- 14 معتقلًا من الضفة بينهم فتاة
الحياة الجديدة
· وزير القدس يطلع القنصل السويدي على آخر المستجدات
· اعتقال اللواء بلال النتشة ومساعده على حاجز قلنديا شمال القدس
· الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين من العيسوية بينهم سيدة
· الهباش يدعو اليونان لإدانة تصريحات رئيس أساقفتها المسيئة للإسلام
· فرنسا تدين القرار الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات
· توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطفولة
· الأردن يدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في الضفة
· عبد الهادي يبحث مع الأمين العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث آخر المستجدات
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صحيفة الأيام
· الرئيس بايدن يدعو أميركا المنقسمة إلى الوحدة
· »الرئيس يهنئ بايدن بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
· » شعث لـ "الأيام": ترامب كان أسوأ رئيس أميركي
· »اشتية: أبو مازن هو مرشح "فتح" للرئاسة ولدينا إجماع في الحركة على هذا الأمر
· »"كورونا" في فلسطين: 10 وفيات ورصد 497 إصابة جديدة
· »سلطات الاحتلال تنشر مناقصات لبناء 2572 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة...
· »الاحتلال يمدد إغلاق "الإبراهيمي" واقتحام جديد لساحات "الأقصى"
· »مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف شرق القطاع بعد إطلاق قذيفة باتجاه الغلاف
وكالة الرأي
· الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بينهم فتاة بالضفة الغربية
· الصحة والداخلية توسعان دائرة الزيارات للمعزولين منزليًا
· الاحتلال يسجل إصابات إضافية بالطفرة الجديدة لـ"كورونا"
· حماس تخاطب "بايدن" عقب تنصيبه رسمياً كرئيس لأمريكا
· الاحتلال يتجهز لبناء 2600 وحدة استيطانية بالضفة والقدس
· استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال والسبب مجهول!
· حماس: نؤكد فشل المراهنة على الإدارات الأمريكية المتلاحقة
· جيش الاحتلال يعلن عن مناورة كبرى خلال الصيف القادم
وكالة صفا
· دعوات مقدسية لحماية أطفال المدينة من "أسرلة العقول"
· الاحتلال يعتدي على فتى مقدسي خلال احتجازه بمركز شرطة صلاح الدين
· "بايدن" الرئيس الـ46 للولايات المتحدة
وكالة سما
· صحيفة: دحلان بدأ بضخ الأموال والعودة الى المشهد السياسي
· اتهام مواطن من نابلس بتهريب طائرات مسيرة إلى قطاع غزة
· إدارة بايدن تطرد كبير موظفي البيت الأبيض
· بايدن يوقع على 15 مرسوما في أول يوم من ولايته
· لهذا السبب تم تغيير مسمى السفير الأمريكي في إسرائيل على تويتر
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وكالة فلسطين اليوم
· بينهم فتاة.. اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
· مسؤول بلجنة الانتخابات المركزية يوضح مواعيد و آلية التسجيل للانتخابات
· شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتنتشر عند بواباته
· شهاب: ترامب يغادر البيت الأبيض وسط ارتياح عالمي بعد سنوات عصيبة على العالم
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عرب 48
- وفاة وأكثر من 100 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة
- استشهاد الأسير ماهر سعسع في سجن "ريمونيم"
- إسرائيل تنشر مناقصات لبناء 2572 مسكنا استيطانيا بالضفة والقدس
- السفارة الأميركية تتراجع عن تغيير مفاجئ على مسمى السفير في القدس
- جلسة لبحث إمكانية اقتحام الكنيست على غرار أحداث الكونغرس
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- الصحة الإسرائيلية قد تقرر اليوم توسيع التطعيمات لجميع السكان
وكالة وفا
- "كورونا" عالميا: أكثر من 2 مليون و83 ألف وفاة و97 مليونا و31 ...
- الرجوب: اجتماع للجنة المركزية لحركة "فتح" الأحد المقبل برئاس ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 21 كانون ثاني (يناير)
- 1994م الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش تعلن مسؤوليتها عن مقتل إسرائيلي في مزرعة جنوب تل أبيب.