النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2743)الخميس21/1/2021

09:26النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2743)الخميس21/1/2021

08:46الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة بينهم نائب بالتشريعي

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