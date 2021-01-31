النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2751) الاحد 31/1/2021
أخبار فلسطينية
- السلطة تريد إدراج مجموعات استيطانية على «قوائم الإرهاب»
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب غوش عتصيون بزعم عملية طعن
- مصادر : "الجهاد" تدرس المشاركة في الانتخابات العامة والتحالف مع "حماس"
- قيادي بـ"حماس": الحركة ستحدد شكل مشاركتها في الانتخابات بناءً على مخرجات حوار القاهرة
- الصحة: لقاح "كورونا" يصل فلسطين خلال أيام واجراءات مطروحة لمواجهة الطفرة الجديدة
- وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع
- لجنة الانتخابات تشارك في حوار القاهرة ومقارها تجيب على سيل من الاستفسارات
- "أوقاف القدس" تعلن استئناف جميع أعمال إعمار وصيانة "الأقصى"
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أخبار إسرائيلية
- محام إسرائيلي يتحدث عن تنكيل المستوطنين بالفلسطينيين يوميا
- جامعة استيطانية تمنح فريدمان الدكتوراة الفخرية
- الطيبي: لن يصوت أي عربي لنتنياهو
- سفارة تل أبيب كانت متأهبة: الموساد يحقق بتفجير نيودلهي
- الصحة الإسرائيلية: 52 وفاة و6435 إصابة جديدة بكورونا
اخبار دولية
اخبار عربية
- أحمد أبو الغيط يحظى بولاية ثانية لمنظمة الجامعة العربية
- العاهل الأردني يجدد التأكيد على أهمية التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
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الصحف العربية
القدس العربي
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- مركز حقوقي: إغلاق معبر رفح سبب مأساة حقيقية لسكان قطاع غزة
- الانتخابات في القدس وتشكيل “محكمة الانتخابات”.. أبرز الملفات على طاولة الفصائل الفلسطينية في…
- تعهد بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يواجه عقبة قانونية
- الاحتلال يواصل الحرب على البشر والحجر والشجر في الضفة ويشن حملة اعتقالات وهدم
- محام إسرائيلي يتحدث عن تنكيل المستوطنين بالفلسطينيين يوميا
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الشرق الأوسط
- السلطة تريد إدراج مجموعات استيطانية على «قوائم الإرهاب»
- العاهل الأردني يشدد على «حل الدولتين»
- مصر تعيد ترشيح أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية
الأهرام المصرية
- لماذا تدعم مصر إعادة ترشيح أحمد أبوالغيط لمنصب الأمين العام للجامعة العربية ؟
- فلسطين: 9 وفيات و515 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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الغد الأردنية
- الاحتلال مستمر في عملية ضم الأغوار ومنع إقامة الدولة الفلسطينية
- فتح معبر رفح الحدودي اعتبارا من الاثنين المقبل
الشرق القطرية
- هيئة فلسطينية تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسرى في ظل تفشي كورونا
- العاهل الأردني يجدد التأكيد على أهمية التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
- كورونا يحصد حياة 4 فنانين بمصر في أقل من 24 ساعة
- عائلة فلسطينية تروي تفاصيل التنكيل الإسرائيلي الوحشي
- إصابة عشرات الفلسطينيين إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرة سلمية بالضفة
- إسرائيل تستمر بمنع آلاف الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى للأسبوع الخامس
- الخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- قيادي بفتح: تهديدات بالقتل أُطلقت خلال اجتماع المجلس الثوري
- حكومة دبي: 272 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع (إسرائيل)
- داخلية غزة تعلن فتح معبر رفح البري.. ما التفاصيل؟
- 52 وفاة و6435 إصابة جديدة بكورونا لدى الاحتلال
- إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة جيوس
- "الداخلية" تعلق على ملف فتح معبر رفح والأسواق الشعبية
- الأونروا تعلن انتهاء الفصل الدراسي الأول في مدارسها
القدس
- مصادر لـ"القدس": "الجهاد" تدرس المشاركة في الانتخابات العامة والتحالف مع "حماس"
- جنود الاحتلال يقتلون شابًا بالرصاص جنوب بيت لحم
- اعتقال 4 إسرائيليين في تظاهرة بالقدس
- جامعة استيطانية تمنح فريدمان الدكتوراة الفخرية
- الطيبي: لن يصوت أي عربي لنتنياهو
الحياة الجديدة
- للجمعة السادسة على التوالي.. الاحتلال يشدد إجراءاته ويمنع المصلين الوصول
- "فتح- إقليم القدس" تجتمع مع الكادرات النسوية لمناقشة الاستعدادات للانتخابات
- "أوقاف القدس" تعلن استئناف جميع أعمال إعمار وصيانة "الأقصى"
- الهدمي يستعرض خطة عنقود العاصمة التنموي
صحيفة الأيام
- كورونا": 11 وفاة و515 إصابة جديدة منها 11 بالطفرة البريطانية في 3 محافظات
- »لجنة الانتخابات تشارك في حوار القاهرة ومقارها تجيب على سيل من الاستفسارات
- »الصالحي: حزب الشعب يقترح على الفصائل تطبيق "القانون النرويجي" على النواب...
- »"الغارديان" تنشر تقريراً تحذر من تفشي وباء "نيباه" الفتاك
- »إصابات واعتقالات خلال تجدد التظاهرات الاحتجاجية ضد نتنياهو
- »صناعة الفحم تشهد رواجاً بغزة في ظل استمرار أزمة الكهرباء
- »نقابة المحامين تقرر مواصلة فعالياتها الاحتجاجية
- »مساعٍ لإيجاد مصادر تمويل غير حكومية لجائزة البوكر العربية
وكالة الرأي
- الاحتلال يطلق النار على شاب قرب بيت لحم
- "عوض" يجتمع برؤساء بلديات محافظتي غزة والوسطى
- الداخلية: فتح معبر رفح 4 أيام من الإثنين للخميس
- الأردن: القضية الفلسطينية قضيتنا وحل الدولتين سبيل السلام
- لجنة الانتخابات: الاحتلال سبب تأخير وصول وفدنا إلى غزّة
- الأونروا تعلن انتهاء الفصل الدراسي الأول
- 9 وفيات و515 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة والقدس
- 200 أسير أصيبوا بـ"كورونا" منذ مطلع العام الجاري
وكالة صفا
- مواجهات واعتقال 3 شبان بقباطية
- كورونا عالميا: نحو 2 مليون و230 ألف وفاة و103 ملايين و139 ألف إصابة
- الأسير بلال بهلول يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال
- بزع محاولته تنفيذ عملية طعن..بالفيديو إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم
- ملت تعليقًا للعمل لأيام
- نقابة المحامين تًعلن تصعيد فعالياتها رفضًا للهيمنة على القضاء
- ياتي فخطر"..قيادي بفتح: "الثوري" هدد بقتل كل من يرشح نفسه خارج إطاره
وكالة سما
- فيديو و صور : استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب غوش عتصيون بزعم عملية طعن
- مصادر : "الجهاد" تدرس المشاركة في الانتخابات العامة والتحالف مع "حماس"
- قيادي بـ"حماس": الحركة ستحدد شكل مشاركتها في الانتخابات بناءً على مخرجات حوار القاهرة
· الصحة: لقاح "كورونا" يصل فلسطين خلال أيام واجراءات مطروحة لمواجهة الطفرة الجديدة
- وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع
وكالة فلسطين اليوم
شهيد برصاص الاحتلال قرب مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم
من هي الحالات التي سيسمح لها بالسفر عبر معبر رفح البري؟
- الصحة بغزة: 104 اصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
- تأكيدا لما نشرته وكالة "فلسطين اليوم" فتح معبر رفح أربعة أيام في كلا الاتجاهين
- أحداث الساعة
- تشديد الإغلاق في بيت لحم بعد تسجيل إصابتين بطفرة كورونا المتحورة
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عرب 48
- الجاليات الفلسطينية: 362 حالة وفاة بكورونا والإصابات ترتفع لـ11310
- فتح معبر رفح بالاتجاهين من الإثنين حتى الخميس
- مساع فلسطينية لإدراج عصابات المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولية
- سفارة تل أبيب كانت متأهبة: الموساد يحقق بتفجير نيودلهي
- الصحة الإسرائيلية: 52 وفاة و6435 إصابة جديدة بكورونا
- "تأثير الإغلاق على انتشار كورونا بطيء ومخيب للآمال"
- تقديرات إسرائيلية أوليّة متفاوتة حول تفجير نيودلهي
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وكالة وفا
- إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم
- كورونا عالميا: مليونان و230 ألف وفاة و103 ملايين و139 ألف إص ...
- العاهل الأدرني: القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية وحل الدولت ...
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حدث في مثل هذا اليوم
كانون ثاني (يناير)
- 2004م الاتحاد الأوروبي يرفض عرض قضية جدار الفصل العنصري الصهيوني على محكمة العدل الدولية.
- 1994م الإعلان عن مقتل ثلاثة عشر فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي استخدم القوة المفرطة.
- 1949م قرر عرب فلسطين أن يعقدوا مؤتمرا في القدس ضد الدعاية العنصرية الصهيونية التي أعلنت بأن القدس عاصمة "إسرائيل".
- 1949م الولايات المتحدة تعترف اعترافا قانونيا بـ "إسرائيل".
- 1924م صدور جريدة "الجزيرة" في يافا بفلسطين.
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