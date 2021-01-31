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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2751) الاحد 31/1/2021

31 كانون ثاني / يناير 2021 08:56

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2751) الاحد 31/1/2021

 

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  • جنود الاحتلال يقتلون شابًا بالرصاص جنوب بيت لحم
  • اعتقال 4 إسرائيليين في تظاهرة بالقدس
  • جامعة استيطانية تمنح فريدمان الدكتوراة الفخرية
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شهيد برصاص الاحتلال قرب مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم

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  • 2004م الاتحاد الأوروبي يرفض عرض قضية جدار الفصل العنصري الصهيوني على محكمة العدل الدولية.
  • 1994م الإعلان عن مقتل ثلاثة عشر فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي استخدم القوة المفرطة.
  • 1949م قرر عرب فلسطين أن يعقدوا مؤتمرا في القدس ضد الدعاية العنصرية الصهيونية التي أعلنت بأن القدس عاصمة "إسرائيل".
  • 1949م الولايات المتحدة تعترف اعترافا قانونيا بـ "إسرائيل".
  • 1924م صدور جريدة "الجزيرة" في يافا بفلسطين.
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