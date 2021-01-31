النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2751) الاحد 31/1/2021

08:16أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد

08:51الاحتلال يشن حملة اعتقالات بين صفوف المواطنين في الضفة

08:56النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2751) الاحد 31/1/2021

09:02"الصحة": المستشفى الأوروبي بذلت جهداً في تعافي حالات خطيرة من "كورونا"

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