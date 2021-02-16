النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2763) الثلاثاء16/2/2021
أخبار فلسطينية
- أشتية يطالب بتدخل واشنطن لوقف مشروع استيطاني يهدد
- الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال أمام توقعات بفتح تحقيق من قبل الجنائية الدولية قريبا
- تسجيل 87 بالمئة من الفلسطينيين استعدادا للانتخابات العامة المقبلة
- »الحكومة تدرس وضع قانون لحماية المنشآت والكوادر الطبية
- »إسرائيل تزعم ضبط شبكة لنقل أموال لـ"حماس" بالضفة
- »محكمة للاحتلال تقضي بإخلاء 4 عائلات من منازلها في الشيخ جراح
- »نتنياهو يقرّ بالخلافات مع بايدن بشأن الملفين الإيراني والفلسطيني
- الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال أمام توقعات بفتح تحقيق من قبل الجنائية الدولية قريبا
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يهاجم خصومه ويرفض التعهد بعدم التدخل لوقف محاكمته
- لبيد يمارس ضغوطا على غانتس كي ينسحب من الانتخابات
- نتنياهو يهاجم خصومه ويرفض التعهد بعدم التدخل لوقف محاكمته
- استطلاع: المشتركة 8 مقاعد ولا حكومة لنتنياهو
- فتح المصالح التجارية وعودة مراحل تعليمية بدءًا من الأحد
اخبار دولية
- الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية
- تقرير أممي يكشف زيف روايات الاحتلال: 178 مبنى هدمت منذ مطلع العام…
اخبار عربية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- إسرائيل تمنع إدخال لقاحات كورونا إلى غزة
- الكهانيّة تخرج من باب الكنيست لتعود من نوافذه وعند نتنياهو الغاية تبرر الوسيلة
- طلبات جديدة لشطب قوائم عربية ومنعها من المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية
- تقرير أممي يكشف زيف روايات الاحتلال: 178 مبنى هدمت منذ مطلع العام… ورجال…
- الاستيطان يتواصل في الضفة بوتيرة عالية… والقنصل البريطاني: المستوطنات غير قانونية
- الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية
- حماس تندد بإعلان تأسيس “رابطة المجتمعات اليهودية” في دول الخليج
- الأسرى في “عوفر” يشرعون بخطوات احتجاجية.. والاحتلال يطلق سراح أسير مريض بالسرطان
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الشرق الأوسط
- حملة يمينية إسرائيلية ضد منح غزة اللقاح
- «مناورات مفاجئة» لسلاح الجو الإسرائيلي بعد قصف دمشق
- أشتية يطالب بتدخل واشنطن لوقف مشروع استيطاني يهدد
- تنسيق مصري - أممي لدفع عملية السلام
الشروق المصرية
- نتنياهو يعترف بوجود خلافات مع بايدن بشأن القضايا الإيرانية والفلسطينية
- وزيرة الصحة الفلسطينية: إسرائيل تمنع إدخال لقاحات كورونا إلى غزة
الأهرام المصرية
- "الصحة الفلسطينية": الاحتلال يمنع إدخال اللقاحات المضادة لكورونا إلى قطاع غزة
- فلسطين والاتحاد الأوروبي يبحثان آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية
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الأخبار اللبنانية
- عدوان إسرائيلي على ريف دمشق
- أزمة «فتح» تتعمّق: البرغوثي متمسّك بالترشّح
- «الأخبار» هدفاً لأذرع رام الله وأبو ظبي
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال أمام توقعات بفتح تحقيق من قبل الجنائية الدولية قريبا
- تسجيل 87 بالمئة من الفلسطينيين استعدادا للانتخابات العامة المقبلة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير "وفاء الأوفياء".. أحلام وردية لـ 550 أسرة تزهرها "الحاضنة الشعبية"
- خاص درعاوي: نقابة المحامين لن تقبل أن تكون تحت أي تهديد
- تقرير توتر في مخيم بلاطة بعد اشتباكات بين تياري "عباس" و"دحلان"
- غارات وهمية ينفذها طيران الاحتلال في سماء قطاع غزة
- الاحتلال يمنع إدخال اللقاحات المضادة لـ"كورونا" إلى قطاع غزة
- إصابة 3 مواطنين خلال هجوم للمستوطنين جنوب نابلس
القدس
- الصحة: انتشار ملحوظ للطفرة البريطانية بالضفة الغربية
- غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين
- (محدث): حملة دهم واعتقالات تطال قيادات من حماس
- غانتس وساعر يتعهدان بإنهاء حكم نتنياهو
الحياة الجديدة
- محافظة القدس تبحث استعدادات مواجهة تأثير المنخفض القطبي
- القدس: الاحتلال يعتقل أربعة شبان بعد مداهمة منازلهم
- القدس: الاحتلال يجبر عائلتين على هدم منزليهما وأخرى على هدم بركسات
- اشتية: تعزيز صمود أهلنا في القدس أولوية وحريصون على تلبية احتياجاتهم
صحيفة الأيام
- "كورونا" في فلسطين: 5 وفيات و1048 إصابة
- »غزة: رفض واسع لقرار القضاء الشرعي فرض قيود على سفر النساء والشباب
- »إجبار عائلات مقدسية على هدم بيوت ومنشآت وآليات الاحتلال تجرف أراضي خدمة...
- »مقاعد المجلس التشريعي "الجديدة" تنتظر النواب الجدد
- »الحكومة تدرس وضع قانون لحماية المنشآت والكوادر الطبية
- »إسرائيل تزعم ضبط شبكة لنقل أموال لـ"حماس" بالضفة
- »محكمة للاحتلال تقضي بإخلاء 4 عائلات من منازلها في الشيخ جراح
- »نتنياهو يقرّ بالخلافات مع بايدن بشأن الملفين الإيراني والفلسطيني
وكالة الرأي
- الصحة برام الله: 139 إصابة بالطفرة البرطانية الجديدة
- لجنة الانتخابات: عملية تسجيل الناخبين تنتهي عصر اليوم
- إصابة 139 مواطناً بالسلالة البريطانية المتحولة بالضفة
- جرافات الاحتلال تتوغل شرق غزة
- الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا من مدن الضفة
- مغادرة 422 مسافرًا ووصول 134 عائداً عبر معبر رفح الاثنين
- الصحة تعلن منع الاحتلال إدخال لقاحات "كورونا" إلى غزة
وكالة صفا
إغلاق باب التسجيل للانتخابات مساء اليوم
- توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي غزة
- الاحتلال يعتقل القياديين منصور وعصفور بنابلس
- الكيلة: الاحتلال يمنع إدخال لقاحات "كورونا" إلى غزة
وكالة سما
- انتشار ملحوظ في الضفة..الصحة: اكتشاف 139 إصابة بالطفرة البريطانية بينها أطفال
- التعليم يعلن عن موقفه بشأن قرار المدارس خلال المنخفض الجوي
- ملحم: مرسوم رئاسي بإعادة رواتب غزة على ما كانت عليه
- سما" ترصد تفاعل وتعاطي الصحف العربية والغربية مع التفاعلات السياسية الفلسطينية الأخيرة
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وكالة فلسطين اليوم
- الجهاد: منع الاحتلال دخول لقاحات "كورونا" إلى غزة جريمة حرب لا يمكن لشعبنا وقواه الحية السكوت عنها
- تقرير "كورونا" يفاقم الأوضاع الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان
- المقاومة جاهزة لرد أي عدوان
- حوار القيادي حميد: طي الانقسام يكون بتغليب البرنامج السياسي الذي يعطي الأولوية للمقاومة
- قرار التعليم الرسمي بشأن دوام الطلبة خلال المنخفض الجوي
- مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة تطال عدد من المواطنين بينهم قياديين من حماس
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عرب 48
- الاحتلال يعتقل غزيين قرب السياج الفاصل
- الاحتلال يمنع إدخال لقاحات كورونا إلى غزة
- السلطة الفلسطينية تعتزم ملاحقة "كاكال" أمام "الجنائية الدولية"
- لبيد يمارس ضغوطا على غانتس كي ينسحب من الانتخابات
- نتنياهو يهاجم خصومه ويرفض التعهد بعدم التدخل لوقف محاكمته
- استطلاع: المشتركة 8 مقاعد ولا حكومة لنتنياهو
- فتح المصالح التجارية وعودة مراحل تعليمية بدءًا من الأحد
- منسق كورونا بالحكومة الإسرائيلية: فتح متسرع للاقتصاد سيؤدي لإغلاق جديد
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وكالة وفا
- "الصحة" تعلن عن إصابة 139 مواطنا بالسلالة البريطانية المتحول ...
- لجنة الانتخابات: نسبة التسجيل بلغت 92% وإغلاق عملية تسجيل ال ...
- توغل آليات عسكرية إسرائيلية شرق مدينة غزة
- رام الله: الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويبلغ 12 آخرين بمراجعة مخ ...
حدث في مثل هذا اليوم
16 شباط (فبراير)
- 2002م اغتيال نزيه أبو السباع أحد قادة حركة حماس بطائرة أباتشي وسيارة مفخخة على جانب الطريق في الضفة الغربية.
- 1994م القوات الإسرائيلية تبدأ بتفكيك معداتها في سجن غزة المركزي تمهيدا لإخلائه وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية، وقد استخدمته الأخيرة لاحتجاز معارضيها السياسيين، وتعرض للقصف الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى.
- 1982م توقيع أول اتفاق للتعاون بين مؤسستي الإذاعة في كل من مصر وإسرائيل.
- 1949م في أول خطاب له أمام كنيست إسرائيلي منتخب عقد في دار الوكالة اليهودية في حي رحافيا بالقدس المحتلة أعلن دافيد بن غوريون: "أن مصير مدينة القدس لن تقرره لجنة التوفيق الدولية، لأن ذلك مقرر منذ ثلاث آلاف عام عندما أعلنت القدس عاصمة للدولة اليهودية".
- 1948م دخل فوج من جيش الإنقاذ وهو فوج اليرموك بقيادة المقدم محمد صفا إلى جنوب بيسان واختار قائد الفوج مستعمرة لزراعة الحبوب شرق بيسان وهي مستعمرة محصنة وتم تدمير عدد من بيوت المستعمرة وبلغت خسائر فوج اليرموك 37 شهيدا وعددا من الجرحى أما خسائر اليهود فقد بلغت 112مقتيلاً وعددا من الجرحى.