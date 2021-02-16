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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2763) الثلاثاء16/2/2021

16 شباط / فبراير 2021 10:40

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2763)  الثلاثاء16/2/2021

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16 شباط (فبراير)

  • 2002م اغتيال نزيه أبو السباع أحد قادة حركة حماس بطائرة أباتشي وسيارة مفخخة على جانب الطريق في الضفة الغربية.
  • 1994م القوات الإسرائيلية تبدأ بتفكيك معداتها في سجن غزة المركزي تمهيدا لإخلائه وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية، وقد استخدمته الأخيرة لاحتجاز معارضيها السياسيين، وتعرض للقصف الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى.
  • 1982م توقيع أول اتفاق للتعاون بين مؤسستي الإذاعة في كل من مصر وإسرائيل.
  • 1949م في أول خطاب له أمام كنيست إسرائيلي منتخب عقد في دار الوكالة اليهودية في حي رحافيا بالقدس المحتلة أعلن دافيد بن غوريون: "أن مصير مدينة القدس لن تقرره لجنة التوفيق الدولية، لأن ذلك مقرر منذ ثلاث آلاف عام عندما أعلنت القدس عاصمة للدولة اليهودية".
  • 1948م دخل فوج من جيش الإنقاذ وهو فوج اليرموك بقيادة المقدم محمد صفا إلى جنوب بيسان واختار قائد الفوج مستعمرة لزراعة الحبوب شرق بيسان وهي مستعمرة محصنة وتم تدمير عدد من بيوت المستعمرة وبلغت خسائر فوج اليرموك 37 شهيدا وعددا من الجرحى أما خسائر اليهود فقد بلغت 112مقتيلاً وعددا من الجرحى.
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