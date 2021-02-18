النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2765) الخميس18/2/2021
أخبار فلسطينية
· لجنة الانتخابات: تسجيل 93.3% من الفلسطينيين أصحاب حق الاقتراع
· مؤشر إصابات كورونا في فلسطين يصعد بشكل خطير: 8 وفيات وأكثر من 1430إصابة جديدة
· وصول 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا إلى غزة
أخبار إسرائيلية
· نتنياهو يجري محادثة "ودية وحارة" مع بايدن
· "الوساطة الروسية لا تشمل تقليص الهجمات الإسرائيلية في سورية"
· تمهيدا لعودة التعليم: تغييرات في مخطط "رمزور"
· عملية تبادل لتحرير أسيرين جولانيين مقابل شابة إسرائيلية
· إسرائيل تتحسب هجوما سيبرانيا إيرانيا يسمم مياه الشرب
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اخبار دولية
· بايدن يؤكد هاتفيًا لنتنياهو التزامه الصارم بأمن إسرائيل ودفع عملية السلام
· الولايات المتحدة تشارك في اجتماع المانحين لفلسطين
· تأخر اتصال بايدن بنتنياهو يعكس عدم أولوية ملفات المنطقة
· «رسائل» روسية وراء «صفقة إنسانية» بين سوريا وإسرائيل
اخبار عربية
· عراقيل أمام الصفقة السورية - الإسرائيلية: أبعد من تبادل معتقلين؟
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الصحف العربية
القدس العربي
· مؤشر إصابات كورونا في فلسطين يصعد بشكل خطير: 8 وفيات وأكثر من 1430إصابة جديدة
· «سنة الثلجة»… ذاكرة للوجع وللتأريخ في وعي الفلسطينيين
· اشتية: نسبة التسجيل للانتخابات الفلسطينية غير مسبوقة دوليا
· وفاة مسنة فلسطينية بسكتة قلبية “فزعا” من اقتحام جنود الاحتلال لمنزلها
· العالول يكشف أسس فتح لاختيار أعضاء القائمة الانتخابية وينفي وجود خلافات مع البرغوثي
· لجنة الانتخابات: تسجيل 93.3% من الفلسطينيين أصحاب حق الاقتراع
· إسرائيل توافق على إدخال دفعة من لقاح كورونا إلى غزة
· منظمة حقوقية: إجراءات إسرائيلية تهدد حياة الشيخ رائد صلاح
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الشرق الأوسط
· أول دفعة من اللقاح تصل إلى غزة
· إقبال كبير على التسجيل في الانتخابات الفلسطينية المقبلة
· إسرائيل لسنّ قانون يحظر التعاون مع المحكمة الجنائية
· تأخر اتصال بايدن بنتنياهو يعكس عدم أولوية ملفات المنطقة
· «رسائل» روسية وراء «صفقة إنسانية» بين سوريا وإسرائيل
· استطلاع يظهر تفوق «الليكود» في انتخابات قادمة بدون قدرته على تشكيل حكومة
الشروق المصرية
الأهرام المصرية
· بايدن يؤكد هاتفيًا لنتنياهو التزامه الصارم بأمن إسرائيل ودفع عملية السلام
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الأخبار اللبنانية
· عراقيل أمام الصفقة السورية - الإسرائيلية: أبعد من تبادل معتقلين؟
· لقاحات الضفة ممنوعة عن غزة
· عدوان إسرائيلي على ريف دمشق
الغد الأردنية
· استثمار “الصندوق اليهودي” بالضفة الغربية.. اختبار لإدارة بايدن
الشرق القطرية
· وصول 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا إلى غزة
· معهد الشرق الأوسط: المساعدات القطرية لغزة تعزز الاستقرار
· الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال لقاحات كورونا إلى قطاع غزة
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· تقرير نقابتا السائقين والنقل العام تهددان بتجديد الإضراب الشامل بالخليل
· خاص القدرة: توزيع لقاحات كورونا الأحد بمركزين في قطاع غزة
· تعرف على ضحية انتقام مخابرات الاحتلال لنشاطها الإنساني
· تقرير هكذا تعيش عائلات مقدسية قُبيل تهجيرها من الشيخ جراح
· حوار مركز بحثي: ارتفاع أعداد المسجلين للانتخابات يعكس الرغبة بالتغيير
· غوغائية جنود الاحتلال تضع حدًّا لحياة المسنة "رحمة أبو عاهور"
القدس
· الحكومة: تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية الخميس بسبب الظروف الجوية السائدة
· الاحتلال يعتقل شابين من شعفاط
· منذ بداية المنخفض.. الدفاع المدني يتعامل مع 165 حادثًا
· بعد شهر من استلامه الرئاسة الأميركية بايدن يتصل بنتنياهو
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الحياة الجديدة
· الاحتلال ينكل بشاب قرب باب العامود ويستدعي طفلا من سلوان
· 22 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى
· رغم الأجواء العاصفة: السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 183
صحيفة الأيام
· المنخفض الجوي: وفاة وإصابات وخسائر مادية جراء عشرات الحوادث بالضفة والقطاع
· »"كورونا" في فلسطين: 8 وفيات ورصد 1432 إصابة جديدة
· »وفاة مواطنة خلال اقتحام الاحتلال منزل شقيقها
· »93.3 % من أصحاب حق الاقتراع سجلوا أسماءهم مع انتهاء مرحلة التسجيل
· »تعطّل "عملية التبادل" بين إسرائيل وسورية: قهموز والمقت يرفضان إبعادهما...
· »وفاة شقيقين من بيت فجّار بفارق ساعة واحدة
· »لندن والأمم المتحدة تطالبان الإمارات بإثبات أن ابنة حاكم دبي لا تزال...
· »كوهين: إسرائيل دعت السودان لإرسال وفد سلام خلال الأسابيع المقبلة
وكالة الرأي
· جرافات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح
· المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت لوزارة الداخلية اليوم
· "أبو الريش" يفتتح عدة مشاريع بمجمع ناصر الطبي بخانيونس
· صور "الدفاع المدني" يُنفذ 122 مهمة منذ بداية المنخفض الجوي
· "الأشغال" تُدعم منطقة الشاطئ لمواجهة المنخفض الجوي
· مغادرة 373 مسافرًا ووصول 8 عائدين عبر معبر رفح أمس
· الاحتلال يعتقل شابين من بلدة شعفاط بالقدس
· الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد الأسير داود الخطيب
وكالة صفا
· الرابع خلال 72 ساعةتوغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي دير البلح
· بوا بالكشف عن هوية الفاعلين.."#لعبوا_في_التسجيل".. حملة على منصات التواصل بعد فضيحة تلاعب ببيانات ناخبين
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وكالة سما
· انقلاب جيب عسكري بعد توغل "إسرائيلي" شرق دير البلح ووصول سيارة اسعاف
· الصحة بغزة تكشف موعد بداية تطعيم لقاح كورونا
· غزة والانتخابات : إقبال على التسجيل يعكس التوق للتغيير
· صحيفة عبرية :مساع أوروبية لإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء
· جنرال إسرائيلي يكشف تأثير قرار "لاهاي" على الحرب المقبلة
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وكالة فلسطين اليوم
· انقلاب جيب عسكرية بعد توغل "إسرائيلي" شرق دير البلح ووصول سيارة اسعاف
· إدانة واسعة لما جرى..الفصائل: التلاعب في بيانات الناخبين بالخليل مؤشر خطير
· ستبدأ في مستشفى غزة الأوروبي
· د. أبو وردة: الأحد المقبل البدء في عملية التطعيم ضد كورونا بدءاً بالكوادر الطبية
· صحة غزة تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية
· لقاح كورونا يثير موجة غضب في الشارع الفلسطيني
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عرب 48
· الولايات المتحدة تشارك في اجتماع المانحين لفلسطين
· وفاة شقيقين من بيت فجّار بفارق ساعة واحدة
· إخلاء سبيل المتهمين بقتل الشابة إسراء غريب
· نتنياهو يجري محادثة "ودية وحارة" مع بايدن
· "الوساطة الروسية لا تشمل تقليص الهجمات الإسرائيلية في سورية"
· تمهيدا لعودة التعليم: تغييرات في مخطط "رمزور"
· عملية تبادل لتحرير أسيرين جولانيين مقابل شابة إسرائيلية
· إسرائيل تتحسب هجوما سيبرانيا إيرانيا يسمم مياه الشرب
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وكالة وفا