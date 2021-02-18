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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2765) الخميس18/2/2021

18 شباط / فبراير 2021 11:08

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2765)  الخميس18/2/2021

أخبار فلسطينية

·         لجنة الانتخابات: تسجيل 93.3% من الفلسطينيين أصحاب حق الاقتراع

·         مؤشر إصابات كورونا في فلسطين يصعد بشكل خطير: 8 وفيات وأكثر من 1430إصابة جديدة

·         وصول 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا إلى غزة

أخبار إسرائيلية  

·         نتنياهو يجري محادثة "ودية وحارة" مع بايدن

·         "الوساطة الروسية لا تشمل تقليص الهجمات الإسرائيلية في سورية"

·         تمهيدا لعودة التعليم: تغييرات في مخطط "رمزور"

·         عملية تبادل لتحرير أسيرين جولانيين مقابل شابة إسرائيلية

·         إسرائيل تتحسب هجوما سيبرانيا إيرانيا يسمم مياه الشرب

·         

اخبار دولية

·         بايدن يؤكد هاتفيًا لنتنياهو التزامه الصارم بأمن إسرائيل ودفع عملية السلام

·         الولايات المتحدة تشارك في اجتماع المانحين لفلسطين

·         تأخر اتصال بايدن بنتنياهو يعكس عدم أولوية ملفات المنطقة

·         «رسائل» روسية وراء «صفقة إنسانية» بين سوريا وإسرائيل

اخبار عربية

 

·         عراقيل أمام الصفقة السورية - الإسرائيلية: أبعد من تبادل معتقلين؟

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي  

·         مؤشر إصابات كورونا في فلسطين يصعد بشكل خطير: 8 وفيات وأكثر من 1430إصابة جديدة

·         «سنة الثلجة»… ذاكرة للوجع وللتأريخ في وعي الفلسطينيين 

·         اشتية: نسبة التسجيل للانتخابات الفلسطينية غير مسبوقة دوليا

·         وفاة مسنة فلسطينية بسكتة قلبية “فزعا” من اقتحام جنود الاحتلال لمنزلها

·         العالول يكشف أسس فتح لاختيار أعضاء القائمة الانتخابية وينفي وجود خلافات مع البرغوثي

·         لجنة الانتخابات: تسجيل 93.3% من الفلسطينيين أصحاب حق الاقتراع

·         إسرائيل توافق على إدخال دفعة من لقاح كورونا إلى غزة

·         منظمة حقوقية: إجراءات إسرائيلية تهدد حياة الشيخ رائد صلاح

·          

 الشرق الأوسط

·         أول دفعة من اللقاح تصل إلى غزة

·         إقبال كبير على التسجيل في الانتخابات الفلسطينية المقبلة

·         إسرائيل لسنّ قانون يحظر التعاون مع المحكمة الجنائية

·         تأخر اتصال بايدن بنتنياهو يعكس عدم أولوية ملفات المنطقة

·         «رسائل» روسية وراء «صفقة إنسانية» بين سوريا وإسرائيل

·         استطلاع يظهر تفوق «الليكود» في انتخابات قادمة بدون قدرته على تشكيل حكومة

الشروق المصرية

الأهرام المصرية

·          بايدن يؤكد هاتفيًا لنتنياهو التزامه الصارم بأمن إسرائيل ودفع عملية السلام

·         

 الأخبار اللبنانية

·         عراقيل أمام الصفقة السورية - الإسرائيلية: أبعد من تبادل معتقلين؟

·         لقاحات الضفة ممنوعة عن غزة

·         عدوان إسرائيلي على ريف دمشق

 الغد الأردنية

·         استثمار “الصندوق اليهودي” بالضفة الغربية.. اختبار لإدارة بايدن 

 

 

الشرق القطرية

·         وصول 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا إلى غزة

·         معهد الشرق الأوسط: المساعدات القطرية لغزة تعزز الاستقرار

·         الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال لقاحات كورونا إلى قطاع غزة

·          

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         تقرير نقابتا السائقين والنقل العام تهددان بتجديد الإضراب الشامل بالخليل

·         خاص القدرة: توزيع لقاحات كورونا الأحد بمركزين في قطاع غزة

·         تعرف على ضحية انتقام مخابرات الاحتلال لنشاطها الإنساني

·         تقرير هكذا تعيش عائلات مقدسية قُبيل تهجيرها من الشيخ جراح

·         حوار مركز بحثي: ارتفاع أعداد المسجلين للانتخابات يعكس الرغبة بالتغيير

·         غوغائية جنود الاحتلال تضع حدًّا لحياة المسنة "رحمة أبو عاهور"

القدس

·         الحكومة: تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية الخميس بسبب الظروف الجوية السائدة

·         الاحتلال يعتقل شابين من شعفاط

·         منذ بداية المنخفض.. الدفاع المدني يتعامل مع 165 حادثًا

·         بعد شهر من استلامه الرئاسة الأميركية بايدن يتصل بنتنياهو

·          

الحياة الجديدة

·         الاحتلال ينكل بشاب قرب باب العامود ويستدعي طفلا من سلوان

·         22 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

·         رغم الأجواء العاصفة: السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 183

صحيفة الأيام

·         المنخفض الجوي: وفاة وإصابات وخسائر مادية جراء عشرات الحوادث بالضفة والقطاع

·         »"كورونا" في فلسطين: 8 وفيات ورصد 1432 إصابة جديدة

·         »وفاة مواطنة خلال اقتحام الاحتلال منزل شقيقها

·         »93.3 % من أصحاب حق الاقتراع سجلوا أسماءهم مع انتهاء مرحلة التسجيل

·         »تعطّل "عملية التبادل" بين إسرائيل وسورية: قهموز والمقت يرفضان إبعادهما...

·         »وفاة شقيقين من بيت فجّار بفارق ساعة واحدة

·         »لندن والأمم المتحدة تطالبان الإمارات بإثبات أن ابنة حاكم دبي لا تزال...

·         »كوهين: إسرائيل دعت السودان لإرسال وفد سلام خلال الأسابيع المقبلة

وكالة الرأي

·         جرافات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح

·         المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت لوزارة الداخلية اليوم

·         "أبو الريش" يفتتح عدة مشاريع بمجمع ناصر الطبي بخانيونس

·         صور "الدفاع المدني" يُنفذ 122 مهمة منذ بداية المنخفض الجوي

·         "الأشغال" تُدعم منطقة الشاطئ لمواجهة المنخفض الجوي

·         مغادرة 373 مسافرًا ووصول 8 عائدين عبر معبر رفح أمس

·         الاحتلال يعتقل شابين من بلدة شعفاط بالقدس

·         الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد الأسير داود الخطيب

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وكالة صفا

·         الرابع خلال 72 ساعةتوغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي دير البلح

·         بوا بالكشف عن هوية الفاعلين.."#لعبوا_في_التسجيل".. حملة على منصات التواصل بعد فضيحة تلاعب ببيانات ناخبين

·        
وكالة سما

·         انقلاب جيب عسكري بعد توغل "إسرائيلي" شرق دير البلح ووصول سيارة اسعاف

·         الصحة بغزة تكشف موعد بداية تطعيم لقاح كورونا

·         غزة والانتخابات : إقبال على التسجيل يعكس التوق للتغيير

·         صحيفة عبرية :مساع أوروبية لإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء

·         جنرال إسرائيلي يكشف تأثير قرار "لاهاي" على الحرب المقبلة

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وكالة فلسطين اليوم

·         انقلاب جيب عسكرية بعد توغل "إسرائيلي" شرق دير البلح ووصول سيارة اسعاف

·         إدانة واسعة لما جرى..الفصائل: التلاعب في بيانات الناخبين بالخليل مؤشر خطير

·         ستبدأ في مستشفى غزة الأوروبي

·         د. أبو وردة: الأحد المقبل البدء في عملية التطعيم ضد كورونا بدءاً بالكوادر الطبية

·         صحة غزة تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية

·         لقاح كورونا يثير موجة غضب في الشارع الفلسطيني

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عرب  48

·         الولايات المتحدة تشارك في اجتماع المانحين لفلسطين

·         وفاة شقيقين من بيت فجّار بفارق ساعة واحدة

·        إخلاء سبيل المتهمين بقتل الشابة إسراء غريب

·         نتنياهو يجري محادثة "ودية وحارة" مع بايدن

·         "الوساطة الروسية لا تشمل تقليص الهجمات الإسرائيلية في سورية"

·         تمهيدا لعودة التعليم: تغييرات في مخطط "رمزور"

·         عملية تبادل لتحرير أسيرين جولانيين مقابل شابة إسرائيلية

·         إسرائيل تتحسب هجوما سيبرانيا إيرانيا يسمم مياه الشرب

·          

وكالة وفا

·         الحكومة: تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية غدا بسبب الظروف الج ...

·         كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و441 ألف وفاة و110 ملايين و43 ...

·         الاحتلال يواصل انتهاكاته: اعتقالات وتنكيل بالمواطنين واقتحا ...

حدث في مثل هذا اليوم

18 شباط (فبراير)

·         2003م مجزرة جديدة في مدينة غزة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني إذ هاجمت 100 دبابة ومجنزرة إسرائيلية مدعومة بالطائرات المروحية حي الشجاعية شرق مدينة غزة وح

·         ي التفاح، وأطلقت الصواريخ والقذائف على الأحياء السكنية وقد أدت هذه المجزرة إلى استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات.

·         1997م الحكومة الإسرائيلية تبدأ أعمال البناء في مستوطنة أبو غنيم شرق القدس لتوطين 32مألف يهودي.

·         1994م استشهاد شابين فلسطينيين في الضفة الغربية، ووفاة مستوطن أصيب في حادث طعن.

·         1969م مسلحون فلسطينيون يهاجمون طائرة تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية في زيوريخ (سويسرا).

·         1980م كانت أول سفارة لـ "إسرائيل" في الوطن العربي بالقاهرة، وذلك نتيجة لمعاهدة كامب ديفيد، التي وقعها السادات وبيغن بدعوة ومشاركة من الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، طبقاً للاتفاقية الثانية من المعاهدة التي تنص على انسحاب إسرائيلي مرحلي من سيناء وإقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل، لكن الشعب المصري وقف من هذه السفارة موقفاً عدائياً وقد تمثل ذلك بتجسيد قومية وعروبة هذا الشعب الذي رفع في مقابل ذلك مليون علم فلسطيني في سماء القاهرة.

·         1948م عصابات الهاغاناة الصهيونية العنصرية تدعو الرجال والنساء اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما إلى الخدمة العسكرية، وحكومة الانتداب لم تفعل شيئا لوقف مثل هذا القرار، الذي يعتبر انتهاكاً للقانون وصك الانتداب.

·         1947م أرنست بيفن وزير خارجية بريطانيا يعلن عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة.

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الجمعية التعاونية للتوفير تقديم وجبات غذائية للأسر المحجورة في الشمال

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