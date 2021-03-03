النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2774) الأربعاء3/3/2021
أخبار فلسطينية
- الحكومة الفلسطينية نحو تدابير أشد مع تزايد عدد المصابين والصحة تبدأ بتوسيع أقسام…
- لجنة الانتخابات تنهي اليوم مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين
- "الخارجية" تدين اعتداء المستوطنين على الكنيسة .
- لاجئو غزة يصعّدون ضد «الأونروا» رفضا لتقليص «الكوبونة الصفراء»… والوكالة تصمّ الآذان وتؤذي…
- السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمواصلة خطة «الضم»
أخبار إسرائيلية
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- إسرائيل لمجلس الأمن: إيران تزعزع الاستقرار وسنرد بكل الطرق المتاحة
- غانتس: حماس والجهاد تستعدان لأشهر الصيف
- تخوّف من انتشار الطفرة النيويوركية: نُقِلت العدوى للمصابين في البلاد
- فتح السماء: 1000 عائد يوميا والرحلات متاحة من وإلى 4 وجهات
- استطلاعات: المشتركة 8 - 9 مقاعد والموحدة تتأرجح ولا حكومة لنتنياهو
- كابينيت كورونا يصادق على استئناف الرحلات الجوية
اخبار دولية
- خبيران أمميان يدينان هدم “إسرائيل” منازل فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة
- الخارجية الأميركية: نعتزم تقديم المساعدة لجميع الفلسطينيين، بمن فيهم...
اخبار عربية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- خبيران أمميان يدينان هدم “إسرائيل” منازل فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة
- الحكومة الفلسطينية نحو تدابير أشد مع تزايد عدد المصابين والصحة تبدأ بتوسيع أقسام…
- لاجئو غزة يصعّدون ضد «الأونروا» رفضا لتقليص «الكوبونة الصفراء»… والوكالة تصمّ الآذان وتؤذي…
- امعان إسرائيلي في تعذيب الأطفال: توأمان يرويان لحظات اعتقالهما ووضعهما في زنزانة ضيقة
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- مجهولون يضرمون النار في مدخل الكنيسة الرومانية بالقدس
- الجيش الإسرائيلي يهدم 3 منازل ويعتقل 17 فلسطينيا بالضفة
- سميحة خليل: من رائدات الحركة النسوية الفلسطينية ومرشحة الرئاسة ضد عرفات ونصيرة اللاجئين…
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الشرق الأوسط
- السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمواصلة خطة «الضم»
- «حماس» تتهم إسرائيل باعتقال نشطائها للتحكم في نتائج
الشروق المصرية
الأهرام المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين بالمسجد الأقصى
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويحرقون بوابة الكنيسة الرومانية تحت حماية «الاحتلال»
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الأخبار اللبنانية
- «حماس» تتنازل عن شروطها الانتخابية: الرهان على تصدُّر الفائزين
- إسرائيل ترحّب بأول سفير إماراتي
- انقسامات «فتح» تُرجّح كفّة إلغاء الانتخابات
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- "الخارجية الفلسطينية " تعرب عن رفضها لكافة أشكال وأساليب الاستيطان
- مجزرة الحرم الإبراهيمي جرح فلسطيني لا يندمل.. شاهد على المجزرة يروي لـ الشرق كيف فقد أصحابه وأحبته
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- لجنة الانتخابات تنهي اليوم مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين
- "القدوة" يعلن رسميًا انفكاكه عن قائمة "فتح" الرئيسية في الانتخابات
- تقرير خيمة ومأوى عائلة "عليان".. مزارٌ للمتضامنين ودعمٌ للمتضررين
- نحو مليونين و561 ألف وفاة بكورونا عالميًا
- إصابات واعتقالات في جنين تطال قياديًا في "الجهاد"
- خاص البرغوثي يطالب الفصائل بتحديد آليات إجراء انتخابات "الوطني"
القدس
- وضع صحي كارثي في نابلس وسلفيت
- مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة
- الاحتلال يهدم منزلًا في شعفاط
- الخارجية تدين اعتداء المستوطنين على الكنيسة الرومانية
- زوهار: الليكود قد يكون بالمعارضة
الحياة الجديدة
- الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في مخيم شعفاط
- قرار بالإفراج عن سائق الحافلة المقدسي ابراهيم حامد
- الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين بينهم فتاة ويعتدي على آخرين في باب المجلس بالقدس
- الاحتلال يعتقل عضو المجلس التشريعي السابق جهاد أبو زنيد
صحيفة الأيام
- هدم منازل ومنشآت في مسافر يطا وبتير ومستوطنون يعتدون في نابلس والخليل
- »قفزة في أرقام "كورونا": 6 وفيات و2412 إصابة
- »مخاوف من انهيار النظام الصحي نتيجة الانتشار الواسع للسلالة الجديدة من...
- »"الصحة": هكذا وزعنا 12 ألف جرعة لقاح
- »الخارجية الأميركية: نعتزم تقديم المساعدة لجميع الفلسطينيين، بمن فيهم...
- »غانتس: إسرائيل تسعى "لترتيب أمني خاص" ولإبرام اتفاق دفاعي مع الإمارات...
- »الأردن: كل اتفاقات السلام "لا يمكن أن تكون بديلاً" عن حل القضية الفلسطينية
وكالة الرأي
- الاحتلال يهدم منزلاً من طابقين في مخيم شعفاط
- نحو مليونين و561 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً
- مركز حقوقي يُزكي الشرطة في غزة بشأن تأمين الانتخابات
- الضفة: 500 إصابة بالسلالة الجديدة لفايروس "كورونا"
- مقتل شاب فلسطيني بجريمة طعن في الداخل المحتل
- ائتلاف "أمان": مؤسسات بالضفة تلقت لقاح "كورونا" قبل المستحقين
- دعوة من "علماء المسلمين" لإحياء أسبوع القدس العالمي
- الاحتلال يعتقل 400 فلسطيني خلال الشهر الماضي
- الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين بينهم فتاة في مدينة القدس
وكالة صفا
- ناصر القدوة يشكل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني
- بالفيديو معلم في خان يونس يستحدث تطبيقًا إلكترونيًا لاستعارة الكتب
- وزير الجيش: حماس والجهاد تطوران قدراتهما رغم الهدوء النسبي
- حراك تشكيل القوائم في فتح.. استقطابات وتعدد قوائم تنبئ بمنافسة حادة
وكالة سما
- الصحة بغزة تكشف عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية
- القيادي عوض: دحلان سيُفاجئ شعبنا الفلسطيني بمزيد من المشاريع
- صحيفة: حماس تتنازل عن شروطها الانتخابية حتى وإن تَسبّب ذلك بإثارة غضب داخلي في صفوفها
- ناصر القدوة يشكل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني لخوض الانتخابات التشريعية
- الصحة: اكتشاف طفرة جنوب إفريقيا و104% نسبة إشغال أسرّة المرضى برام الله
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وكالة فلسطين اليوم
- غانتس: حماس والجهاد تستعدان لأشهر الصيف
- اشتباكات مسلحة لحظة الاعتقال>>بالفيديو الاحتلال يعتقل القيادي في حركة الجهاد الشيخ بسام السعدي ووقفة تضامنية أمام منزله ظهراً
- تسهيلات غير مسبوقة
- صحفية:غُزة تفرج عن45 معتقلاً عليهم ذمم أمنية وتبحث الاشراف الأمني على الانتخابات
- الشيخ خضر عدنان: إعادة الاحتلال اعتقال القيادي بسام السعدي لن يثنينا عن طريق المقاومة
- الأسير ماهر الأخرس: أرواحنا فداءً للأقصى وفلسطين
عرب 48
- حماس: قضية "الأسرى الإسرائيليين" مرتبطة بعملية تبادل
- 6 وفيات و2412 إصابة بكورونا في الضفة والقدس وغزة
- إسرائيل لمجلس الأمن: إيران تزعزع الاستقرار وسنرد بكل الطرق المتاحة
- تخوّف من انتشار الطفرة النيويوركية: نُقِلت العدوى للمصابين في البلاد
- فتح السماء: 1000 عائد يوميا والرحلات متاحة من وإلى 4 وجهات
- استطلاعات: المشتركة 8 - 9 مقاعد والموحدة تتأرجح ولا حكومة لنتنياهو
- كابينيت كورونا يصادق على استئناف الرحلات الجوية
-
وكالة وفا
- "الخارجية" تدين اعتداء المستوطنين على الكنيسة ...
- الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس
- تخوّف في إسرائيل من انتشار الطفرة النيويوركية ...
- الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في مخيم شعفاط
- إصابة 3 مواطنات بشظايا رصاص الاحتلال واعتقال ..
حدث في مثل هذا اليوم
3 آذار (مارس)
- 2003م في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث اجتاحت عشرات الدبابات والآليات مدعومة بمروحيات الأباتشي مخيم البريج شرق مدينة غزة وأسفر عنها استشهاد 8 بينهم امرأة حامل.
- 2002م عملية بطولية على حاجز كيسوفيم ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين على حاجز "كيسوفيم" قرب خان يونس في عملية مشتركة لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى.
- 2002م عملية استشهادية في مدينة القدس في حي بيت إسرائيل وأسفرت هذه العملية عن مقتل 9 من الصهاينة وإصابة العشرات بجروح مختلفة وقد تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس العملية.
- 1996م تنفيذ عملية استشهادية في حافلة ركاب إسرائيلية في مدينة القدس قام بها رائد عبد الكريم الشرنوبي" التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقد أدت العملية إلى مقتل 19 إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
- 1948م عصابة شتيرن الإرهابية الصهيونية تدمر مبنى في حيفا بسيارة مفخخة، فتقتل أحد عشر وتجرح سبعة وعشرين من المدنيين الفلسطينيين.
- 1938م اندلاع معركة اليامون، حدثت بين الثوار الفلسطينيين بقيادة الشيخ القسامي عطية أحمد عوض قائد منطقة نابلس- جنين وبين الجيش البريطاني بقيادة البريغادير إيفتس وأسفرت عن مقتل 70 وجرح العشرات وإصابة 5 طائرات حربية بينما كانت خسارة الثوار 39 شهيداً بينهم القائد القسامي عطية أحمد عوض.
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