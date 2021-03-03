النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2774)  الأربعاء3/3/2021

09:49الاحتلال يهدم منزلاً من طابقين في مخيم شعفاط

10:26النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2774) الأربعاء3/3/2021

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