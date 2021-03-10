النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2778) الأربعاء 10/3/2021
أخبار فلسطينية
· 4وفيات و335 إصابة جديدة بكورونا في القدس
· أكثر من 2 مليون و622 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً
· الصحة : 68 حالة حرجة بـ"كورونا" واحتمالات كبيرة لوصول الطفرات الجديدة إلى غزة
· مصادر :هذه تفاصيل تأجيل انتخاب قائد حركة "حماس" في قطاع غزة
· 120 منظمة أهلية تطالب بإلغاء القيود المفروضة على الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية
· الخارجية الفلسطينية: زيارة مرتقبة إلى لاهاي لبحث خطوات التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية
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أخبار إسرائيلية
· "إسرائيل" تتابع باهتمام انتخابات حماس ..من هو القيادي الذي ينافس السنوار؟
· «إسرائيل» تعترف: صواريخ المقاومة تهديد وجوديّ
· »"بتسيلم": أعداد المستوطنين في الضفة ازدادت بنسبة 222% منذ العام 2000
· »"كورونا" في الأردن: 59 وفاة وتسجيل 7072 إصابة جديدة
· · »نتنياهو: البحث عن رفات الجاسوس كوهين في سورية متواصل
· »مقتل شاب وإصابة آخرين في شجار عائلي شرق غزة
اخبار دولية
· كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و622 ألف وفاة والإصابات تتخطى..
· نتنياهو: عمليات البحث عن رفات الجاسوس كوهين في سورية جارية
· إدارة بايدن تُقرّ بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتتمسك بحل...
اخبار عربية
· بالتصويت في المغرب والإمارات.. الانتخابات الإسرائيلية تنطلق بالخارج
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الصحف العربية
· القدس العربي
· حماس: سنبحث في القاهرة تشكيل “المجلس الوطني”
· مصدر في تل أبيب: استهداف السفينة جاء ثأرا لعملية سرية نفذتها إسرائيل في…
· اتساع نطاق إغلاق محافظات الضفة بسبب كورونا وغزة تشكو من عدم وجود فحوص…
· المستوطنون استباحوا الأقصى … والاحتلال يهدد بهدم عدة منازل شمال الضفة
· 120 منظمة أهلية تطالب بإلغاء القيود المفروضة على الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية
· إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة شمالي الضفة
· حماس تنتخب الثلاثاء رئيس وأعضاء مكتبها السياسي في قطاع غزة
· الأسرى الفلسطينيون في “سجن عوفر” يقرّرون البدء باحتجاجات ضد السجان الإسرائيلي
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· الشرق الأوسط
· نتنياهو ينافس «المشتركة» على أصوات العرب
· تشيلي تتفوق على إسرائيل وتصبح أسرع دولة في تلقيح سكانها ضد فيروس كورونا
الشروق المصرية
· نتنياهو: روسيا تبحث عن رفات كوهين في سوريا
الاهرام المصرية
· فلسطين: إصابات بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس
الأخبار اللبنانية
· غاز المتوسط: تودّدٌ إسرائيلي تجاه تركيا
· نتنياهو: روسيا تبحث عن رفات كوهين في سوريا
· غاز المتوسط: تودّدٌ إسرائيلي تجاه تركيا
الغد الأردنية
· “إسرائيل” تؤكد سعيها لاستعادة رفات الجاسوس إيلي كوهين
· الفصائل الفلسطينية تستأنف حوارها بالقاهرة الأسبوع المقبل لإجراء الانتخابات
الشرق القطرية
· الهلال الأحمر القطري ينفذ مشروعاً لمد شبكات الصرف الصحي في غزة
· الخارجية الفلسطينية: زيارة مرتقبة إلى لاهاي لبحث خطوات التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· حوار "التيار الإصلاحي": فتح ذاهبة بـ3 قوائم وستُعاقَب على غرار 2006
· الاحتلال يستهدف الصيادين قبالة بحر غزة
· طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" عالمياً
· الأوقاف توضح.. هل سنصلي "التروايح" في رمضان هذا العام جماعة؟
· "فصائل المقاومة": لن نصمت على إجراءات "أنروا" التعسفية
· "التنمية" بغزة تُصدر قرارًا بخصوص موعد صرف مساعدات الشهداء والجرحى
القدس
· بالتصويت في المغرب والإمارات.. الانتخابات الإسرائيلية تنطلق بالخارج
· غزة: توغل إسرائيلي محدود واستهداف للصيادين
· حملة دهم واعتقالات بالضفة
· وصول ممثل الاتحاد الأوروبي لغزة
صحيفة الأيام
· "كورونا": 13 وفاة و1828 إصابة.. اجتماع حكومي اليوم لبحث تسريع وصول اللقاح
· »خلافات حول عدد وترتيب المقاعد تعرقل تشكيل قائمة يسارية موحدة للانتخابات
· »إخطارات بهدم 10 مبانٍ في قرية الجيب وإصابة مواطنين خلال اقتحام بلدة بورين
· »"بتسيلم": أعداد المستوطنين في الضفة ازدادت بنسبة 222% منذ العام 2000
· »"كورونا" في الأردن: 59 وفاة وتسجيل 7072 إصابة جديدة
· »إدارة بايدن تُقرّ بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتتمسك بحل...
· »نتنياهو: البحث عن رفات الجاسوس كوهين في سورية متواصل
· »مقتل شاب وإصابة آخرين في شجار عائلي شرق غزة
صحيفة الحياة الجديدة
· الاحتلال يغلق مداخل بلدة حزما
· الاحتلال يخطر بهدم 10 مبانٍ في قرية الجيب بالقدس
· الرئيس يتقبل أوراق اعتماد القنصل الإيطالي العام في القدس
· 30 مستوطنا يقتحمون باحات "الأقصى"
· بحرية الاحتلال تطلق النار على مراكب الصيادين قبالة بحر غزة
· الشرطة تحبط محاولة سرقة صراف آلي في رام الله
· مستوطنون يعتدون على مزارع وزوجته في وادي قانا
وكالة الرأي
· الاحتلال يعتقل أربعة شبان من بيت لحم بينهم أسير محرر
· توغل لجرافات الاحتلال شرق غزة وإطلاق نار على الصيادين
· أكثر من 2 مليون و622 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً
· الشرطة: مقتل مواطن بإطلاق نار خلال شجار عائلي بحي الشجاعية
· إغلاق مكاتب رؤساء مناطق "أونروا" في قطاع غزة
· الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس
· الاحتلال يخطر بهدم 10 منشآت في قرية الجيب في القدس
· إصابات إثر اقتحام الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس
· وزارة السياحة تبدأ بالمرحلة الثانية من أرشفة البيوت الأثرية
وكالة صفا
وسط أعمال تجريف
· توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي غزة
· 4 وفيات و335 إصابة جديدة بكورونا في القدس
· قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بالضفة وتقتحم منازل بالقدس
· ستكمل غدا..قاسم لصفا: انتخابات رئيس حماس بغزة مستمرة
وكالة سما
· رجل الظل..يديعوت أحرنوت: من هو الرجل الذي ينافس السنوار في الانتخابات؟
· ما قصة وصول أول طائرة من "إسرائيل" إلى الجزائر في رحلة مباشرة؟
· الصحة : 68 حالة حرجة بـ"كورونا" واحتمالات كبيرة لوصول الطفرات الجديدة إلى غزة
· مصادر :هذه تفاصيل تأجيل انتخاب قائد حركة "حماس" في قطاع غزة
· الشرطة بغزة: مقتل مواطن خلال شجار عائلي تخلّله إطلاق نار بحي الشجاعية
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وكالة فلسطين اليوم
· د. أبو وردة: الوضع سيكون كارثياً لو وصلت الطفرة الجديدة لقطاع غزة
· سيدات من غزة يتحدينّ الواقع الصعب بالعمل في تجميد الذهب الأحمر
· "إسرائيل" تتابع باهتمام انتخابات حماس ..من هو القيادي الذي ينافس السنوار؟
· «إسرائيل» تعترف: صواريخ المقاومة تهديد وجوديّ
· بالفيديو مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
عرب 48
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· 4وفيات و335 إصابة جديدة بكورونا في القدس
· احتدام المنافسة بين السنوار وعوض الله على قيادة حماس في غزة
· الاحتلال يخطر بهدم 10 مبانٍ قرب القدس
· استطلاع: المشتركة 8 مقاعد والموحدة 4 ولا حكومة لنتنياهو
· إلغاء حظر تسويق أسماك المتوسط
· نتنياهو: عمليات البحث عن رفات الجاسوس كوهين في سورية جارية
· أجور متدنية: العاطلون عن العمل لا يسارعون للعودة لوظائفهم
· أسبوعان قبل الانتخابات: احتدام الصراع داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو
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وكالة وفا
· تقرير احصائي: انخفاض عدد المراكز وانهيار في عدد زوار المتاحف ...
· كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و622 ألف وفاة والإصابات تتخطى...
· الاحتلال يعتقل أربعة شبان من بيت لحم بينهم أسير محرر
· بحرية الاحتلال تطلق النار على مراكب الصيادين قبالة بحر غزة
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- 10 آذار (مارس)