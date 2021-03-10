النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2778) الأربعاء 10/3/2021

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· 120 منظمة أهلية تطالب بإلغاء القيود المفروضة على الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية

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· كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و622 ألف وفاة والإصابات تتخطى..

إدارة بايدن تُقرّ بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتتمسك بحل...

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· بالتصويت في المغرب والإمارات.. الانتخابات الإسرائيلية تنطلق بالخارج

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· بالتصويت في المغرب والإمارات.. الانتخابات الإسرائيلية تنطلق بالخارج

· غزة: توغل إسرائيلي محدود واستهداف للصيادين

· حملة دهم واعتقالات بالضفة

· وصول ممثل الاتحاد الأوروبي لغزة

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10 آذار (مارس)

· 2002م قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمّر مقرّ رئيس السلطة الفلسطينيّة في غزّة.

· 1993م قام المجاهد محمد أبو جلالة من حركة الجهاد الإسلامي بقتل 4 صهيونيات وإصابة 3 صهاينة آخرين وذلك طعناً بالسكين في مدينة تل أبيب، وتم اعتقاله على إثر ذلك.

· 1983م إلقاء القبض على مجموعة يهودية متطرفة حاولت ليلا اقتحام الحرم القدسي الشريف من طرفه الجنوبي للاستيطان فيه وكان بعض أفراد المجموعة مدججين بالسلاح ويرتدون الزي العسكري الصهيوني.