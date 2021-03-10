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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2778) الأربعاء 10/3/2021

10 آذار / مارس 2021 10:13

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2778)  الأربعاء 10/3/2021

أخبار فلسطينية

·         4وفيات و335 إصابة جديدة بكورونا في القدس

·       أكثر من 2 مليون و622 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً

·         الصحة : 68 حالة حرجة بـ"كورونا" واحتمالات كبيرة لوصول الطفرات الجديدة إلى غزة

·         مصادر :هذه تفاصيل تأجيل انتخاب قائد حركة "حماس" في قطاع غزة

·         120 منظمة أهلية تطالب بإلغاء القيود المفروضة على الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية

·         الخارجية الفلسطينية: زيارة مرتقبة إلى لاهاي لبحث خطوات التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية

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أخبار إسرائيلية  

 

·         "إسرائيل" تتابع باهتمام انتخابات حماس ..من هو القيادي الذي ينافس السنوار؟

·         «إسرائيل» تعترف: صواريخ المقاومة تهديد وجوديّ

·         »"بتسيلم": أعداد المستوطنين في الضفة ازدادت بنسبة 222% منذ العام 2000

·         »"كورونا" في الأردن: 59 وفاة وتسجيل 7072 إصابة جديدة

·         ·         »نتنياهو: البحث عن رفات الجاسوس كوهين في سورية متواصل

·         »مقتل شاب وإصابة آخرين في شجار عائلي شرق غزة

اخبار دولية

·         كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و622 ألف وفاة والإصابات تتخطى..

·         نتنياهو: عمليات البحث عن رفات الجاسوس كوهين في سورية جارية

·          إدارة بايدن تُقرّ بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتتمسك بحل...

اخبار عربية

 

·         بالتصويت في المغرب والإمارات.. الانتخابات الإسرائيلية تنطلق بالخارج

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

·         القدس العربي  

·         حماس: سنبحث في القاهرة تشكيل “المجلس الوطني”

·         مصدر في تل أبيب: استهداف السفينة جاء ثأرا لعملية سرية نفذتها إسرائيل في…

·         اتساع نطاق إغلاق محافظات الضفة بسبب كورونا وغزة تشكو من عدم وجود فحوص…

·         المستوطنون استباحوا الأقصى … والاحتلال يهدد بهدم عدة منازل شمال الضفة

·         120 منظمة أهلية تطالب بإلغاء القيود المفروضة على الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية

·         إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة شمالي الضفة

·         حماس تنتخب الثلاثاء رئيس وأعضاء مكتبها السياسي في قطاع غزة

·         الأسرى الفلسطينيون في “سجن عوفر” يقرّرون البدء باحتجاجات ضد السجان الإسرائيلي

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·          الشرق الأوسط

·         نتنياهو ينافس «المشتركة» على أصوات العرب

·         تشيلي تتفوق على إسرائيل وتصبح أسرع دولة في تلقيح سكانها ضد فيروس كورونا

الشروق المصرية

·         نتنياهو: روسيا تبحث عن رفات كوهين في سوريا

 الاهرام المصرية

 

·         فلسطين: إصابات بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس

 الأخبار اللبنانية

·         غاز المتوسط: تودّدٌ إسرائيلي تجاه تركيا

·         نتنياهو: روسيا تبحث عن رفات كوهين في سوريا

·         غاز المتوسط: تودّدٌ إسرائيلي تجاه تركيا

 

 الغد الأردنية

·         إسرائيل” تؤكد سعيها لاستعادة رفات الجاسوس إيلي كوهين

·        الفصائل الفلسطينية تستأنف حوارها بالقاهرة الأسبوع المقبل لإجراء الانتخابات

 

الشرق القطرية

·         الهلال الأحمر القطري ينفذ مشروعاً لمد شبكات الصرف الصحي في غزة

·         الخارجية الفلسطينية: زيارة مرتقبة إلى لاهاي لبحث خطوات التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية

·          

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         حوار "التيار الإصلاحي": فتح ذاهبة بـ3 قوائم وستُعاقَب على غرار 2006

·         الاحتلال يستهدف الصيادين قبالة بحر غزة

·         طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" عالمياً

·         الأوقاف توضح.. هل سنصلي "التروايح" في رمضان هذا العام جماعة؟

·         "فصائل المقاومة": لن نصمت على إجراءات "أنروا" التعسفية

·         "التنمية" بغزة تُصدر قرارًا بخصوص موعد صرف مساعدات الشهداء والجرحى

القدس

·         بالتصويت في المغرب والإمارات.. الانتخابات الإسرائيلية تنطلق بالخارج

·         غزة: توغل إسرائيلي محدود واستهداف للصيادين

·         حملة دهم واعتقالات بالضفة

·         وصول ممثل الاتحاد الأوروبي لغزة

صحيفة الأيام

·         "كورونا": 13 وفاة و1828 إصابة.. اجتماع حكومي اليوم لبحث تسريع وصول اللقاح

·         »خلافات حول عدد وترتيب المقاعد تعرقل تشكيل قائمة يسارية موحدة للانتخابات

·         »إخطارات بهدم 10 مبانٍ في قرية الجيب وإصابة مواطنين خلال اقتحام بلدة بورين

·         »"بتسيلم": أعداد المستوطنين في الضفة ازدادت بنسبة 222% منذ العام 2000

·         »"كورونا" في الأردن: 59 وفاة وتسجيل 7072 إصابة جديدة

·         »إدارة بايدن تُقرّ بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتتمسك بحل...

·         »نتنياهو: البحث عن رفات الجاسوس كوهين في سورية متواصل

·         »مقتل شاب وإصابة آخرين في شجار عائلي شرق غزة

 صحيفة الحياة الجديدة

·         الاحتلال يغلق مداخل بلدة حزما

·         الاحتلال يخطر بهدم 10 مبانٍ في قرية الجيب بالقدس

·         الرئيس يتقبل أوراق اعتماد القنصل الإيطالي العام في القدس

·         30 مستوطنا يقتحمون باحات "الأقصى"

·         بحرية الاحتلال تطلق النار على مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

·         الشرطة تحبط محاولة سرقة صراف آلي في رام الله

·         مستوطنون يعتدون على مزارع وزوجته في وادي قانا

وكالة الرأي

·         الاحتلال يعتقل أربعة شبان من بيت لحم بينهم أسير محرر

·         توغل لجرافات الاحتلال شرق غزة وإطلاق نار على الصيادين

·         أكثر من 2 مليون و622 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً

·         الشرطة: مقتل مواطن بإطلاق نار خلال شجار عائلي بحي الشجاعية

·         إغلاق مكاتب رؤساء مناطق "أونروا" في قطاع غزة

·         الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

·         الاحتلال يخطر بهدم 10 منشآت في قرية الجيب في القدس

·         إصابات إثر اقتحام الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس

·         وزارة السياحة تبدأ بالمرحلة الثانية من أرشفة البيوت الأثرية


وكالة صفا


وسط أعمال تجريف

·         توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي غزة

·         4 وفيات و335 إصابة جديدة بكورونا في القدس

·         قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بالضفة وتقتحم منازل بالقدس

·         ستكمل غدا..قاسم لصفا: انتخابات رئيس حماس بغزة مستمرة


  • وكالة سما

 

·         رجل الظل..يديعوت أحرنوت: من هو الرجل الذي ينافس السنوار في الانتخابات؟

·         ما قصة وصول أول طائرة من "إسرائيل" إلى الجزائر في رحلة مباشرة؟

·         الصحة : 68 حالة حرجة بـ"كورونا" واحتمالات كبيرة لوصول الطفرات الجديدة إلى غزة

·         مصادر :هذه تفاصيل تأجيل انتخاب قائد حركة "حماس" في قطاع غزة

·         الشرطة بغزة: مقتل مواطن خلال شجار عائلي تخلّله إطلاق نار بحي الشجاعية

·          

 

وكالة فلسطين اليوم

·         د. أبو وردة: الوضع سيكون كارثياً لو وصلت الطفرة الجديدة لقطاع غزة

·         سيدات من غزة يتحدينّ الواقع الصعب بالعمل في تجميد الذهب الأحمر

·         "إسرائيل" تتابع باهتمام انتخابات حماس ..من هو القيادي الذي ينافس السنوار؟

·         «إسرائيل» تعترف: صواريخ المقاومة تهديد وجوديّ

·         بالفيديو مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

 

عرب  48

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·         4وفيات و335 إصابة جديدة بكورونا في القدس

·         احتدام المنافسة بين السنوار وعوض الله على قيادة حماس في غزة

·         الاحتلال يخطر بهدم 10 مبانٍ قرب القدس

·         استطلاع: المشتركة 8 مقاعد والموحدة 4 ولا حكومة لنتنياهو

·         إلغاء حظر تسويق أسماك المتوسط

·         نتنياهو: عمليات البحث عن رفات الجاسوس كوهين في سورية جارية

·         أجور متدنية: العاطلون عن العمل لا يسارعون للعودة لوظائفهم

·         أسبوعان قبل الانتخابات: احتدام الصراع داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو

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وكالة وفا

·         تقرير احصائي: انخفاض عدد المراكز وانهيار في عدد زوار المتاحف ...

·         كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و622 ألف وفاة والإصابات تتخطى...

·         الاحتلال يعتقل أربعة شبان من بيت لحم بينهم أسير محرر 

·         بحرية الاحتلال تطلق النار على مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

حدث في مثل هذا اليوم

  • 10 آذار (مارس)

·         2002م قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمّر مقرّ رئيس السلطة الفلسطينيّة في غزّة.

·         1993م قام المجاهد محمد أبو جلالة من حركة الجهاد الإسلامي بقتل 4 صهيونيات وإصابة 3 صهاينة آخرين وذلك طعناً بالسكين في مدينة تل أبيب، وتم اعتقاله على إثر ذلك.

·         1983م إلقاء القبض على مجموعة يهودية متطرفة حاولت ليلا اقتحام الحرم القدسي الشريف من طرفه الجنوبي للاستيطان فيه وكان بعض أفراد المجموعة مدججين بالسلاح ويرتدون الزي العسكري الصهيوني.

·         1948م مجلس العموم البريطاني يصوت على إنهاء الانتداب على فلسطين اعتبارا من 15/05/1948م.

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ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

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