النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2779) الأحد14/3/2021
أخبار فلسطينية
- فلسطين والجامعة العربية تدينان فتح التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس
- فوز السنوار برئاسة المكتب السياسي لـ”حماس” يربك المؤسسة الإسرائيلية
- السلطة الفلسطينية: تمديد تقييدات كورونا حتى السبت المقبل
- الخارجية تدين فتح التشيك فرعا لسفارتها في القدس
أخبار إسرائيلية
- السلطات الإسرائيلية تهدم 35 منزلا فلسطينيا خلال أسبوعين وتشرد 98 مواطنا
- إيهود أولمرت يكتب: نتنياهو والفشل الاستراتيجي أمام إيران.. والموساد: ربحنا المعركة وخسرنا الحرب!
- ضجة في إسرائيل بعد الكشف عن إرسال الإمارات طائرة فاخرة لنتنياهو إلى عمّان
- نتنياهو يربط إلغاء رحلته للإمارات بـ"صواريخ فوق السعودية"
- الصحة الإسرائيليّة: 2795 إصابة جديدة بكورونا منذ الجمعة
- "بلاك شادو" يخترقون شركة إسرائيلية: لا يريدون فدية
- إسرائيل تصادق على إدخال 700 عامل أردني إلى إيلات
- نشطاء الليكود يهاجمون مؤتمرًا لحزب ساعر
اخبار دولية
اخبار عربية
- الجامعة العربية تدين افتتاح التشيك مكتب سفارتها بالقدس
- مجلس أمناء متحف القدس يدين اعتقال خطيب المسجد الأقصى عشية ذكرى الإسراء والمعراج
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الصحف العربية
· القدس العربي
- نقابة المحامين الفلسطينيين تمدد تعليق عملها أمام المحاكم
- إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس
- فلسطين والجامعة العربية تدينان فتح التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس
- بالعصي والحجارة.. مستوطنون يعتدون على أسرة فلسطينية جنوبي الضفة
- مرصد حقوقي يوثق 3 قرارات إسرائيلية خطيرة تهدد بإخلاء وهدم عشرات المنازل في…
- الضفة تعيد فرض إغلاق كورونا وارتفاع في عدد الإصابات
- إصابة وزير فلسطيني خلال مسيرة قمعها جيش الاحتلال-(صور)
- السلطات الإسرائيلية تهدم 35 منزلا فلسطينيا خلال أسبوعين وتشرد 98 مواطنا
-
· الشرق الأوسط
الاهرام المصرية
الشروق المصرية
الأخبار اللبنانية
- الإسرائيليّون يغزون سيناء... بالاستثمار!
- ليس كلّ ما يلمع ذهباً: عن دراسة إسرائيل المليونية للقاح «فايزر-بايونتك»
- سبب التلوث النفطي: هجوم إسرائيلي على ناقلة إيرانية؟
- عرقلة الرحلة الموعودة إلى الإمارات: الأردن «يُصوّت» لإسقاط «بيبي»
- فَصْل ناصر القدوة من «فتح»: رسالة تخويف لـ«المتمرّدين»
الغد الأردنية
- فوز السنوار برئاسة المكتب السياسي لـ”حماس” يربك المؤسسة الإسرائيلية
-
- “الجامعة العربية” تدين افتتاح سفارة التشيك بالقدس
- “لم الشمل حقي”.. عنوان حراك لفلسطينيين بلا هوية
الشرق القطرية
- مجلس أمناء متحف القدس يدين اعتقال خطيب المسجد الأقصى عشية ذكرى الإسراء والمعراج
- هنية يشكر قطرعلى تخفيفها معاناة الفلسطينيين
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حوار البرغوثي: قانون الانتخابات يجب تعديله وإلا لن تكون انتخابات عادلة
- تقرير أدوات فتح لمنع قياداتها من تشكيل قوائم انتخابية منفصلة.. "العصا بلا جزرة"
- تقرير مطالبات للسلطة بوقف قطع مخصصات الجرحى وبتمثيلهم برلمانيًّا
- حوار زعبي: الاحتلال استحدث الجريمة للسيطرة على الفلسطينيين في الداخل
- طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" حول العالم
- الاثنين غرة شهر شعبان لعام 1442 هـ
- قتيلين في إطلاق نار بمستشفى "الطب النفسي" في غزة
القدس
مقتل شاب بإطلاق نار في الطيرة بالداخل
- نشطاء الليكود يهاجمون مؤتمرًا لحزب ساعر
- المجر: لن ننقل سفارتنا إلى القدس
- 24 ضحية منذ بداية العام لجرائم القتل بالوسط العربي
صحيفة الأيام
- "كورونا": 27 وفاة و1784 إصابة.. الحكومة تقرر استمرار الإغلاق الشامل خمسة أيام
- »إصابات خلال التصدي لمستوطنين في بورين وتجريف مساحات واسعة من أراضي يتما...
- »غزة: قتل بالرصاص نزيلاً في مستشفى الطب النفسي قبل أن يقتله أفراد الشرطة
- »القدس: الاحتلال يجبر مواطناً على تفريغ محتويات منزله تمهيداً لهدمه
- »سورية تنفي وجود مفاوضات سرية مع إسرائيل بواسطة حاخام
- »الأردن: 7 وفيات جراء انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط وإقالة وزير الصحة
- »جوائز محمود درويش: فوز محمد بكري ورشيد قريشي والمؤرخ هنري لورانس
- »الموسيقار باتريك لاما شخصية العام الثقافية
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صحيفة الحياة الجديدة
- الخارجية تدين فتح التشيك فرعا لسفارتها في القدس
- الاحتلال يعتقل شابين عقب صلاة الجمعة في الأقصى المبارك
- توافُق دوليّ على آلية اقتراع المقدسيين بالانتخابات الفلسطينيّة
- مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس للتحقيق
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وكالة الرأي
- صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة بعد غدٍ الثلاثاء
- الاحتلال يقتحم قسم (1) في سجن "ريمون"
- إصابة مواطن و3 مستوطنين بمواجهات جنوب نابلس
- الداخلية توضح تفاصيل حادثة مستشفى الطب النفسي بغزة
- إصابة وهدم أجزاء من منزل إثر هجوم للمستوطنين في نابلس
- الاحتلال يعتزم هدم حي كامل ملاصق للأقصى
- الداخلية: السيطرة على سجين استولى على سلاح شرطي
- عودة السباحة إلى بعض شواطئ فلسطين المحتلة
وكالة صفا
- ناصر القدوة.. خروج محسوب من فتح
- وفاتان و274 إصابة جديدة بكورونا في القدس
- إصابات كورونا تتخطى 120 مليون عالميًا
- ملحم: اختراق كبير للحصول على لقاحات كورونا بأقرب وقت
- مسؤول أميركي: بايدن سعى سرا للتواصل مع كوريا الشمالية
- "إسرائيل" تقرر نشر كتيبتين عسكريتين من النساء فقط على حدود لبنان
- تقرير رياض الأطفال بالضفة .. الاستمرار بخسارة أو الإغلاق
وكالة سما
- الصحة: عدد الاصابات الحقيقي ضعفي المعلن واستمرار الوضع الوبائي سيؤدي لانهيار المنظومة الصحية
- ضجة في إسرائيل بعد الكشف عن إرسال الإمارات طائرة فاخرة لنتنياهو إلى عمّان
- لن نقتل الجنود بل سنخطفهم الى سوريا ".. تفاصيل مثيرة عن دخول الشابة الإسرائيلية إلى سورية
- إيهود أولمرت يكتب: نتنياهو والفشل الاستراتيجي أمام إيران.. والموساد: ربحنا المعركة وخسرنا الحرب!
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- حلس يتحدث عن الانتخابات وقائمة فتح: الحركة أكبر من كل الأسماء ولن يثنينا تراجع البعض
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وكالة فلسطين اليوم
محكمة الانتخابات تنظر في الطعون المقدمة اليوم وكحيل يبين أبرز ما سيتم بحثه في القاهرة
في يوم الجريح الفلسطيني.. مطالبات بإعادة حقوقهم المتنكرة ورفع قضاياهم للمحكمة الدولية
- زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال قطاع غزة
- الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالقدس المحتلة
- ملحم يعلن عن إجراءات وقائية جديدة لمواجهة فيروس "كورونا"
عرب 48
- القدس المحتلة: وفاتان بكورونا الجمعة والسبت و274 إصابة جديدة
- السلطة الفلسطينية: تمديد تقييدات كورونا حتى السبت المقبل
- إصابتان إثر اعتداء المستوطنين في حوّارة ويطّا
- تفاصيل جديدة عن دخول الشابة الإسرائيلية إلى سورية
- نتنياهو يربط إلغاء رحلته للإمارات بـ"صواريخ فوق السعودية"
- الصحة الإسرائيليّة: 2795 إصابة جديدة بكورونا منذ الجمعة
- "بلاك شادو" يخترقون شركة إسرائيلية: لا يريدون فدية
- إسرائيل تصادق على إدخال 700 عامل أردني إلى إيلات
-
وكالة وفا
- "الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شباط المن ...
- قوات القمع التابعة لإدارة السجون تقتحم قسم (1) في سجن "ريمون ...
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- "كورونا" عالميا: نحو مليونين و660 ألف وفاة والإصابات تتخطى ع ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 14 آذار (مارس)
- 2002 استشهد الصحفي "احمد نعمان" مدير تلفزيون بيت لحم المحلي خلال قيام السلطات بعدوان شرس ضد محافظة بيت لحم.
- 2002 استشهد الصحفي "جميل نواورة" أثناء العدوان الإسرائيلي على محافظتي رام الله والبيرة.
- 2004م عملية استشهادية في ميناء أسدود وتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية وأسفرت هذه العملية عن مقتل 13 إسرائيليا وإصابة 21مآخرين 9 منهم في حالة الخطر وقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى وكتائب عز الدين القسام مسئوليتها عن العملية والشهيدان هما "محمد زهير سالم" ونبيل إبراهيم" من جباليا.
- 2002م تفجير دبابة ميركافاة إسرائيلية جنوب غزة ومقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في عملية تنبتها لجان المقاومة الشعبية وكتائب الأقصى في بيان مشترك.
- 1979م مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق بالأغلبية على نص معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر، وهي أول معاهدة مع دولة عربية.
- 1978م عملية الليطاني: اجتياح الجنوب اللبناني واحتلال الشريط الحدودي، حيث كانت إسرائيل وحتى قبل إعلانها تتطلع إلى احتلال جنوب لبنان لأسباب دينية توراتية واقتصادية ومائية وأمنية، بالإضافة إلى تصفية قواعد الفدائيين الفلسطينيين الذين ينطلقون منها لشن عمليات عسكرية ضد إسرائيل، وإنشاء حزام أمني بعمق 10كم داخل لبنان، لإبعاد مرابض المدفعية والصواريخ الفلسطينية عن المستعمرات الشمالية في فلسطين المحتلة، وكذلك محاولة جر قوات الردع السورية إلى معركة تفرض مكانها وزمانها إسرائيل.
- 1965م الحكومة الإسرائيلية توافق على إقامة علاقات دبلوماسية مع ألمانيا الغربية، بعد سبعة عشر عاماً على قيام الدولة العبرية، ونحو عقدين من انتهاء الحرب العالمية الثانية التي قتلت فيها ألمانيا النازية أعداداً كبيرة من اليهود.