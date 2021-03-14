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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2779) الأحد14/3/2021

14 آذار / مارس 2021 09:52

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2779)  الأحد14/3/2021

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  • 14 آذار (مارس)
  • 2002 استشهد الصحفي "احمد نعمان" مدير تلفزيون بيت لحم المحلي خلال قيام السلطات بعدوان شرس ضد محافظة بيت لحم.
  • 2002 استشهد الصحفي "جميل نواورة" أثناء العدوان الإسرائيلي على محافظتي رام الله والبيرة.
  • 2004م عملية استشهادية في ميناء أسدود وتعتبر هذه العملية من العمليات النوعية وأسفرت هذه العملية عن مقتل 13 إسرائيليا وإصابة 21مآخرين 9 منهم في حالة الخطر وقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى وكتائب عز الدين القسام مسئوليتها عن العملية والشهيدان هما "محمد زهير سالم" ونبيل إبراهيم" من جباليا.
  • 2002م تفجير دبابة ميركافاة إسرائيلية جنوب غزة ومقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في عملية تنبتها لجان المقاومة الشعبية وكتائب الأقصى في بيان مشترك.
  • 1979م مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق بالأغلبية على نص معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر، وهي أول معاهدة مع دولة عربية.
  • 1978م عملية الليطاني: اجتياح الجنوب اللبناني واحتلال الشريط الحدودي، حيث كانت إسرائيل وحتى قبل إعلانها تتطلع إلى احتلال جنوب لبنان لأسباب دينية توراتية واقتصادية ومائية وأمنية، بالإضافة إلى تصفية قواعد الفدائيين الفلسطينيين الذين ينطلقون منها لشن عمليات عسكرية ضد إسرائيل، وإنشاء حزام أمني بعمق 10كم داخل لبنان، لإبعاد مرابض المدفعية والصواريخ الفلسطينية عن المستعمرات الشمالية في فلسطين المحتلة، وكذلك محاولة جر قوات الردع السورية إلى معركة تفرض مكانها وزمانها إسرائيل.
  • 1965م الحكومة الإسرائيلية توافق على إقامة علاقات دبلوماسية مع ألمانيا الغربية، بعد سبعة عشر عاماً على قيام الدولة العبرية، ونحو عقدين من انتهاء الحرب العالمية الثانية التي قتلت فيها ألمانيا النازية أعداداً كبيرة من اليهود.
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