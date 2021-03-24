النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2787)  الأربعاء24/3/2021

11:32وكيل وزارة الأوقاف يُكرم مدير أوقاف رفح لبلوغه سن التقاعد

11:43نيابة رفح و مكافحة المخدرات يؤكدان على ملاحقة "الآفة" أمنياً وقضائياً وتوعوياً

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