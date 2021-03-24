النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2787) الأربعاء24/3/2021
أخبار فلسطينية
- حماس تطالب السعودية بإطلاق سراح معتقلي الحركة لديها وتلفت الأنظار لتردي وضعهم الصحي سليمان حاج إبراهيم
- “الصحة” الفلسطينية تصف الوضع الوبائي جراء كورونا بـ”الحرج”
- تقرير عباس يواصل التخلي عن إرث عرفات ودعوات لإنهاء تفرده
- تقرير القبول بدولة "دون سيادة".. انحدار سياسي للبقاء في الحكم
- تقرير سلطات الاحتلال تنهي أحلام 4 عائلات مقدسية قبل أن تَكتَمل
- الاحتلال يُغير على قطاع غزة فجراً ويحدث أضراراً في الممتلكات
- طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات كورونا حول العالم
- "حماس" توضح صحة أسماء منتشرة كونها ضمن قائمتها الانتخابية
- عودة الإغلاق الليلي.. الداخلية بغزة تُشدد إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا
- معروف: الإجراءات الحكومية السابقة نجحت في مواجهة "كورونا"
- الداخلية بغزة تعلن إجراءات جديدة لموجهة موجة "كورونا"
- الصحة: الوضع الوبائي حرج و206 مصابين بفيروس كورونا في أقسام العناية المكثفة
- 206 مصابين في الضفة بالعناية..الشخرة: الوضع الوبائي حرج وإشغال العناية المكثفة 100%
- بعد فرز 78% من الأصوات.. نتنياهو قادر على تشكيل حكومة يمينية
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أخبار إسرائيلية
- انتخابات إسرائيل.. حزب نتنياهو في المقدمة بـ31 مقعدا وحزب لابيد تاليا بـ18
- بعد فرز 80% من الأصوات: معسكر نتنياهو 56 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 4
- نتنياهو:انتصار عظيم لنا..."انتخابات الكنيست الـ24" : هيمنة لليمين بلا حسم
اخبار دولية
- اليونان تشترط فحص كورونا سالب للسائحين من إسرائيل
- الرباعية تدعو لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اخبار عربية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
· القدس العربي
- حماس تطالب السعودية بإطلاق سراح معتقلي الحركة لديها وتلفت الأنظار لتردي وضعهم الصحي سليمان حاج إبراهيم
- “الصحة” الفلسطينية تصف الوضع الوبائي جراء كورونا بـ”الحرج”
- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة
- الانتخابات الإسرائيلية: ظاهرها أزمة حزبية وباطنها تغيرات بنيوية
- العنف يستشري في الشارع الفلسطيني لكنه غائب في الإعلام الإسرائيلي
- منحنى إصابات كورونا في ارتفاع… وغزة تشرع في تشديد الإجراءات الوقاية وتنذر بقرارات…
- أسير فلسطيني مريض يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على المماطلة في علاجه وآخر…
- حماس: صحة القيادي “الخضري” المعتقل بالسعودية تدخل “مرحلة الخطر”
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة
- الانتخابات الإسرائيلية: قتال على كل صوت حتى اللحظة الأخيرة
- أوراق التصويت طبعها عمال فلسطينيون في مستوطنة
- مواجهات لمنع مستوطنين من السيطرة على تلة أثرية في نابلس
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الأخبار اللبنانية
- لا مفاجآت في انتخابات «الكنيست» الرابعة: «بيبي» تحت رحمة بينِت
- انتخابات الكنيست بالأرقام: حكومة نتنياهو تحتاج نفتالي بينت
الشروق المصرية
- انتخابات إسرائيل.. حزب نتنياهو في المقدمة بـ31 مقعدا وحزب لابيد تاليا بـ18
- استطلاع: فتح وحماس لن تحصلا على أغلبية برلمانية في انتخابات مايو
الاهرام المصرية
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- غارات جوية إسرائيلية على غزة
- نيتانياهو يعلن تحقيق انتصار كبير في الانتخابات
- «نتانياهو» يتصدر نتائج الانتخابات الإسرائيلية
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الغد الأردنية
الشرق القطرية
- هل ينجح الفلسطينيون في تجاوز تحديات الانتخابات؟
- عُشاق الأرض يتجولون في ربوع فلسطين دفاعا عن الوطن
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير عباس يواصل التخلي عن إرث عرفات ودعوات لإنهاء تفرده
- تقرير القبول بدولة "دون سيادة".. انحدار سياسي للبقاء في الحكم
- تقرير سلطات الاحتلال تنهي أحلام 4 عائلات مقدسية قبل أن تَكتَمل
- الاحتلال يُغير على قطاع غزة فجراً ويحدث أضراراً في الممتلكات
- طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات كورونا حول العالم
- "حماس" توضح صحة أسماء منتشرة كونها ضمن قائمتها الانتخابية
- عودة الإغلاق الليلي.. الداخلية بغزة تُشدد إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا
القدس
- (محدث1): الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال قيادات من حماس
- الرباعية تدعو لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين
- حماس: لا نعول على أي متغيرات إسرائيلية
- أبو وردة: نسبة إشغال الأسرة بغزة تصل لـ 20 بالمئة
- الصحة: الوضع الوبائي حرج
- غزة: وفاة طبيب خلال عمله بمشفى الأقصى
- منصو عباس: لسنا في جيب أحد
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صحيفة الأيام
- نتنياهو نحو تشكيل الحكومة بدعم 61 نائباً و"المشتركة" تفوز بـ 8 إلى 10 مقاعد
- »بينيت "صانع الملوك" الجديد في إسرائيل
- »تشييع جثمان محمود حجازي في جنازة رسمية من مقر الرئاسة
- »مراكز التطعيم: زحام خانق وأعداد مطاعيم قليلة و"الصحة" تأمل من المواطنين...
- »"كورونا": 20 وفاة و2259 إصابة بينها 450 في القطاع
- »غزة: العودة للإغلاق الليلي وتشديد الإجراءات اعتباراً من السبت القادم
- »الكيلة: نسعى لتطعيم ثلثي المواطنين للوصول للمناعة المجتمعية
- »صدامات وإصابات عقب اقتحام جبل العرمة ومواجهات بين مواطني دير أبو مشعل
صحيفة الحياة الجديدة
- الاحتلال يهدم منزلا في مخيم شعفاط شمال القدس
- نقلة نوعية في قسم جراحة الصدر في مستشفى المقاصد بالقدس
- 82 مستوطنا يقتحمون الأقصى
- عشرات المستوطنين وطلاب يهود يقتحمون الأقصى
- الاحتلال يعتقل 23 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون
- إغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية بسبب كورونا
- أبو وردة: غزة أمام كارثة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من "كورونا"
- الصحة: الوضع الوبائي حرج و206 مصابين بفيروس كورونا في أقسام العناية المكثفة
وكالة الرأي
- توغل 8 جرافات إسرائيلية شرق رفح
- الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا بالضفة بينهم قياديين بحماس
- الصحة برام الله: الوضع الوبائي حرج
- غارات إسرائيلية على غزة دون إصابات
- جرافات الاحتلال تهدم منزلًا شمال القدس
- حماس: لا نعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي
- محدث بعد فرز 89% من الأصوات .. تعرف على نتائج انتخابات الكنيست
- معروف: الإجراءات الحكومية السابقة نجحت في مواجهة "كورونا"
- الداخلية بغزة تعلن إجراءات جديدة لموجهة موجة "كورونا"
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وكالة صفا
- 206 مصابين في الضفة بالعناية..الشخرة: الوضع الوبائي حرج وإشغال العناية المكثفة 100%
- بعد فرز 78% من الأصوات.. نتنياهو قادر على تشكيل حكومة يمينية
- حملة اعتقالات لقيادات حماس ونشطائها في رام الله
- جيش الاحتلال يقصف مناطق بقطاع غزة
وكالة فلسطين اليوم
- وسط اندلاع مواجهات ..الاحتلال يهدم منزلاً في مخيم شعفاط بالقدس
- توزيع حلوى في غزة فرحة بمشهد هروب نتنياهو الجديد
- الدكتور ابو وردة : نحذر من الدخول في مرحلة صعبة بغزة ولا إصابات بالسلالة المتحورة
- بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 25 مواطناً في الضفة
- الاحتلال يستهدف موقعاً للمقاومة ونقطة لحماة الثغور وسط القطاع
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وكالة سما نيوز
- بعد فرز 89% من الأصوات : معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 5
- أبو وردة: غزة أمام كارثة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا
- بعد فرز 80% من الأصوات: معسكر نتنياهو 56 مقعدا والمشتركة 6 والموحدة 4
- نتنياهو:انتصار عظيم لنا..."انتخابات الكنيست الـ24" : هيمنة لليمين بلا حسم
- طائرات الاحتلال تقصف مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة..فيديو
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عرب 48
- طالت قياديين وأسرى محررين: حملة اعتقالات بالضفة والقدس
- قيود في غزة لمواجهة كورونا: إغلاق ليلي اعتبارا من السبت
- حماس: صحّة القياديّ الخضري المعتقل بالسعودية تدخل "مرحلة الخطر"
- انتخابات الكنيست الـ24: جولة الحسم؟
- غراد من غزة يسقط قرب بئر السبع بالتزامن مع زيارة لنتنياهو
- هولندا تطلب توضيحات من إسرائيل حول سحب بطاقة VIP من المالكي
- مصير نتنياهو على المحك: تشكيل حكومة أو السجن
- اليونان تشترط فحص كورونا سالب للسائحين من إسرائيل
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وكالة وفا
- الاحتلال يجرف 3 دونمات في كيسان شرق بيت لحم
- الصحة: الوضع الوبائي خطير و58 مصابا موصولون بأجهزة التنفس ال ...
- الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون
- الاحتلال يهدم منزلا في مخيم شعفاط شمال القدس
حدث في مثل هذا اليوم
24 آذار (مارس)
- 1993م البرلمان الإسرائيلي ينتخب مرشح حزب العمل عيزرا وايزمان (ولد عام 1924) رئيساً للدولة العبرية.