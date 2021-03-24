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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2787) الأربعاء24/3/2021

24 آذار / مارس 2021 11:16

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2787)  الأربعاء24/3/2021

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  • حماس: لا نعول على أي متغيرات إسرائيلية
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24 آذار (مارس)

  • 1993م البرلمان الإسرائيلي ينتخب مرشح حزب العمل عيزرا وايزمان (ولد عام 1924) رئيساً للدولة العبرية.

 

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